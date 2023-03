Коста и Витсель могут стать одноклубниками. «Зенит» потренировался на «Крестовском». Дайджест событий дня

Клуб Витселя предложил нападающему «Челси» Косте контракт на 40 миллионов в год

Нападающий «Челси» Диего Коста имеет предложение из Китая. «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предлагает английскому клубу за трансфер форварда 107 миллионов евро. Самому футболисту предложен контракт на 40 миллионов евро в год. Если переход состоится, испанец станет самым высокооплачиваемым футболистом мира. На данный момент таким игроком является нападающий другого китайского клуба «Шанхай Шэнхуа» Карлос Тевес, чей оклад составляет 37,5 миллионов евро в год.

«Тоттенхэм» нацелился на покупку нападающего «Баварии» Дугласа Косты

Нападающий «Баварии» Дуглас Коста ближайшим летом может покинуть клуб. В услугах форварда заинтересован «Тоттенхэм». Сообщается, что главный тренер лондонского клуба Маурисио Покеттино намерен укрепить атакующую линию команду. Немцы намерены получить от продажи бразильца 25-30 миллионов евро. Сам футболист не против переезда в Англию. В текущем сезоне Бундеслиги на счету Косты 21 матч, четыре гола и шесть голевых передач.

Пике: «Камп Ноу» аплодирует команде, несмотря на вылет из Лиги чемпионов. А кто-то привык слышать свист»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике после ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:0) сравнил болельщиков каталонцев и «Реала», которые освистывали нападающего Криштиану Роналду. Напомним, каталонцы выбыли из турнира после поражения по сумме двух матчей от итальянского клуба со счетом 0:3. «Посмотрите, как на «Камп Ноу» аплодируют своей команде, вылетевшей из Лиги чемпионов. Другие привыкли слышать свист, несмотря на выход в следующую стадию», – написал футболист в своем аккаунте в Twitter. «Барселоне» 23 апреля предстоит встретиться с «Реалом» в рамках 33-го тура Примеры.

Павлюченко: «Кто со мной подпишет контракт на два-три года?»

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко прокомментировал появившуюся недавно информацию о скором продлении контракта с клубом еще на год. Напомним, что за Екатеринбург он играет с лета 2016 года. «Мы разговаривали с президентом «Урала», но он сказал, что вернемся к этой теме ближе к концу чемпионата. Он спрашивал, и я ему сказал, что хотел бы подписать контракт и играть в команде. Будет ли это контракт до лета 2018 года? Мне уже не 25 лет, а 35, поэтому кто со мной подпишет на два-три года?» – заявил Павлюченко.

Каталонский стрит-арт-художник нарисовал целующихся Месси и Роналду

В районе проспекта Грасиа в Барселоне появился рисунок целующихся Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Уличный художник Tvboy назвал работу «любовь слепа». Инсталляция является аллюзией на картину англичанина Бэнкси под названием «целующиеся констебли», нарисованную в Брайтоне.

Раньери заявил о готовности приступить к работе в новом клубе

Бывший главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери заявил о готовности приступить к работе в новом клубе. По словам специалиста, он готов возглавить клуб английской Премьер-лиги. «Готов ли я вернуться к тренерской работе? Готов. Возглавить клуб АПЛ? Почему нет? Я все-таки европейский тренер. Главное, чтобы был хороший проект, а я готов трудиться, где бы он ни был», – заявил Раньери. Итальянец возглавлял «Лестер» с 2015 по 2017 года, приведя команду к победе в чемпионате Англии.

Игроки «Андерлехта» тренировались в парке Манчестера перед матчем Лиги Европы

В 22:05 по московскому времени «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Андерлехтом» в ответном матче четвертьфинальной стадии Лиги Европы. Днем футболисты бельгийского клуба провели разминку в городском парке. В тренировочной форме и кроссовках подопечные Рене Вайлера выполнили упражнения с мячом. Встреча в Брюсселе завершилась со счетом 1:1.

