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Рейтинг. Самый крутой футболист МЛС
Рейтинг. Самый крутой футболист МЛС
Бомбардир.ру
15 апреля 2017, 08:00
7
Тест: Хорошо ли вы знаете футбол в МЛС?
Весь мир
Комментарии (7)
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Ильгизар И
1492232735
Звезда есть звезда
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0
Томь вперёд
1492234124
Некоторых вообще первый раз вижу! )))
Ответить
0
Karpathian
1492235085
Лодейро в свое время хрен знает зачем пошел в Аякс... Так и не заиграл. А Ховарду щас сколько? 64?
Ответить
1
Бриг
1492247211
И это всё?
Ответить
0
ГераХэвиЛОКО
1492281005
А где великий вождь Дидье?
Ответить
0
AndreyAP
1492284727
в смысле: набирает популярность???? да оно на ....... никому не сдалось. пенсионерам и бездарям легкой жизни захотелось - это да. тут не поспоришь. и главное что как бы им не хотелось футбольный мир к рукам прибрать, ЛЧ все таки европейское изобретение и им туда не залезть никак!
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0
de glit
1542851300
14 и 15 тоже звезды? в Америке, Канаде полные стадионы, хорошие поля, отчего не поехать туда? Только местных звезд мало, Донован и Ховард были в Европе. Мало это.
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