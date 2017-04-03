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    Тест: Хорошо ли вы знаете футбол в МЛС?


    4.4
    Голосов: 7
    03.04.2017 00:35
    МЛС становится одной из самых популярных и интересных футбольных лиг. «Бомбардир» предлагает с помощью теста понять, как хорошо вы следите за этим турниром.
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Daily Mail

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    Рейтинг: 4.4 Голосов: 7
    Комментарии19
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      Рейтинг: +34

      de glit 22 ноября 2018, 05:10

      почему команды не вылетают в лигу ниже? Значит и выше не поднимаются из низшей. не круто.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 30 апреля 2018, 18:36

      0 ! В МЛС действительно хорошее зрелище. Смотрите ее чаще !! да нахрен нужен этот пиндоский соккер !

      0
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      Рейтинг: +27

      vuk100 4 апреля 2017, 13:04

      3

      0
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      Рейтинг: +20

      Konjaga 3 апреля 2017, 17:19

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      -1
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      Рейтинг: +571

      levon_man 3 апреля 2017, 12:30

      2

      0
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      Рейтинг: +28

      ilya733090 3 апреля 2017, 12:29

      тоже 3

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      Рейтинг: +475

      sandutzu 3 апреля 2017, 08:27

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      Рейтинг: +14

      LEKTOR_255 3 апреля 2017, 08:25

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      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 3 апреля 2017, 07:47

      МЛС

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      Рейтинг: +826

      alex kidn 3 апреля 2017, 06:26

      Всего 3

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