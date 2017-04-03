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Тест: Хорошо ли вы знаете футбол в МЛС?
Тест: Хорошо ли вы знаете футбол в МЛС?
Бомбардир.ру
3 апреля 2017, 00:35
20
Тест
Новости СМИ2
Комментарии (20)
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Эд1970
1491127177
Не слежу я за МЛС
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1
007R
1491134786
2
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1
Павел Буре
1491144087
парни только мне пирло похож на шарикова с кинофильма собачье сердце???
Ответить
2
sandutzu
1491197260
3
Ответить
0
ilya733090
1491211786
тоже 3
Ответить
0
levon_man
1491211826
2
Ответить
0
Konjaga
1491229188
2
Ответить
0
vuk100
1491300251
3
Ответить
0
dinar7777dinar
1525102565
0 ! В МЛС действительно хорошее зрелище. Смотрите ее чаще !! да нахрен нужен этот пиндоский соккер !
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0
de glit
1542852612
почему команды не вылетают в лигу ниже? Значит и выше не поднимаются из низшей. не круто.
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3
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