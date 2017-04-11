Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: форварды

«Бомбардир» продолжает серию материалов, где выбирает лучших игроков в истории чемпионата России. Предлагаем проголосовать за лучших форвардов.
Источник: Бомбардир.ру
Фото: РФПЛ
Епона Матрёна...а где же Веретенников..один из лучших бомбардиров
Вагнер Лав - самый лучший нападающий чемпионатов России!!!
и не только по игре!!!!
Эктор Бракамонте
еще Булыкина вспомни =))
Вагнер лучший!
Конечно Вагнер!
еее сычев
Веретенников где?
Ну куда ему со 143 голами в ЧР до самого ПОГРЕБНЯКА ? )
Веретенников просто не получал столько как Погребняк )))