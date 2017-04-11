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    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: форварды


    4
    Голосов: 6
    11.04.2017 14:00
    «Бомбардир» продолжает серию материалов, где выбирает лучших игроков в истории чемпионата России. Предлагаем проголосовать за лучших форвардов.

    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: левые полузащитники

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 4 Голосов: 6
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    Комментарии18
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    • ...
      Рейтинг: +305

      Bobafett 15 апреля 2017, 13:39

      А как же Заза Джанашия???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 12 апреля 2017, 00:29

      Епона Матрёна...а где же Веретенников..один из лучших бомбардиров

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 11 апреля 2017, 20:32

      Вагнер Лав - самый лучший нападающий чемпионатов России!!!

      и не только по игре!!!!

      5
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 11 апреля 2017, 20:11


      Олич и Вагнер Лав, даже спорить не буду)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 11 апреля 2017, 19:21

      Эктор Бракамонте

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > Karpathian 11 апреля 2017, 20:08

      еще Булыкина вспомни =))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +190

      Konb48 11 апреля 2017, 18:32

      Вагнер лучший!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 11 апреля 2017, 17:54

      Конечно Вагнер!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +450

      Houston 11 апреля 2017, 17:01

      А где Веретенников? По вашему всякие домингесы, мовсесяны, дзюбы и погребняки лучше него?))

      5
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 11 апреля 2017, 16:36

      еее сычев

      -1
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 11 апреля 2017, 16:20

      Веретенников где?

      4
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      ...
      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск > ALeX-161-rus 11 апреля 2017, 17:00

      Ну куда ему со 143 голами в ЧР до самого ПОГРЕБНЯКА ? )

      3
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      ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > Амба Нагорск 11 апреля 2017, 20:17

      Веретенников просто не получал столько как Погребняк )))

      -1
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