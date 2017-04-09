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    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: левые полузащитники


    5
    Голосов: 2
    09.04.2017 12:00
    «Бомбардир» продолжает серию материалов, где вы выбираете лучших игроков в истории чемпионата России. Предлагаем проголосовать за левого полузащитника.

    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: правые полузащитники

    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: атакующие центральные полузащитники

    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: опорные полузащитники

    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: левые защитники

    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: правые защитники

    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: центральные защитники

    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +72

      D'achkov 10 апреля 2017, 21:41

      данни это центральный алло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +352

      mauxa 10 апреля 2017, 10:55

      Левые полузащитники.. а засунули и правых и центральных...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +175

      Seamus 9 апреля 2017, 19:10

      Жирков! Зря его в защитники запихнули. Лучшую свою игру он показывал на краю полузащиты в ЦСКА

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      bakha23 9 апреля 2017, 15:46

      Корвалио где нет его в цска играл Лучший игрок финала кубке уефа

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > bakha23 9 апреля 2017, 17:12

      Он в ЦАПах

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 9 апреля 2017, 14:42

      Дзагоев? Вы что совсем уже там долбанулись?? А где Жирков?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 9 апреля 2017, 13:39

      Тошич Боярин и Биля тут лишние. Жирков, какой он нах защитник?!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 9 апреля 2017, 12:23

      Без спорно Тихонов Цымбаларь и Данни лучшие что у нас были и есть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37911

      Abbey Road 9 апреля 2017, 12:05

      не пойму тех, кто Илье Цымбаларь минусует.....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      Nooki 9 апреля 2017, 11:57

      Я бы Спивака добавил!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Nooki 9 апреля 2017, 13:26

      Он даже в сборную то не попадал...

      1
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