Потолок зарплат, флешмоб и женщины. Как превратить футбол в национальную индустрию

Интрига

Все давно устали от бесконечных побед испанских клубов в еврокубках, деградации чемпионской борьбы в Германии и Франции, сумасшедшей гегемонии «Ювентуса» в Серии А. Отмирание интриги в главных еврочемпионатах − ключевая проблема УЕФА, решать которую приходится с помощью фейр-плея и всевозможных санкций.

В МЛС финансовые ограничения придумали еще в 90-е, поэтому проблем с конкуренцией там нет. За последнее десятилетие два сезона подряд чемпионом становился только «Лос Анджелес Гэлакси» (2011 и 2012 гг). При этом до 2011 года «Гэлакси» не выигрывал финал в течение шести лет.

Причину такой «нестабильности» действительно можно искать в строгих финансовых ограничениях. Владелец всех клубов МЛС − сама лига. Она же распределяет бюджет (каждый клуб получает в начале сезона по 3,8 миллиона долларов) и устанавливает минимальную и максимальную зарплаты.

При этом футбол копирует систему других американских лиг, в которых чемпионат делится на регулярку и плей-офф. 8 месяцев команды играют друг с другом по несбалансированному графику, лучшие 12 либо напрямую попадают в полуфинал конференции, либо проходят туда через отборочный раунд.

Такая система не позволяет команде оформить чемпионство за 3 месяца до конца сезона, как это происходит в той же Германии или Италии. До ноября шансы на победу есть даже у команды, занимающей 12 место.

Что еще важно: эта система не влияет на мотивацию во время регулярного чемпионата. Набравшие большее количество очков в конференции в итоге получают место в Лиге Чемпионов и неплохие деньги.

Медиа

Лига самостоятельно освещает жизнь клубов и совсем не зависит от других СМИ. Сайт МЛС дает все, что фанат хочет получать от портала о любимом турнире.

МЛС смело работает с видеоконтентом и размещает его в свободном доступе. Не нужно платить за обзоры матчей, аналитику и развлекательные программы. Это грамотные тизеры, реклама, которая превращается в прибыль, когда пользователь приходит на стадион или включает телевизор. А клубные сайты интегрированы в сайт лиги, сохраняют единый дизайн и стилистику. Такой примитивный минимализм удобен и для фанатов (сразу могут купить билеты и атрибутику), и для нейтральных зрителей (ориентируются на всех сайтах лиги, получая нужную информацию).

Сайт нужен для формирования имиджа, а деньги лига зарабатывает через телетрансляции. Еще пять лет назад МЛС показывали только в США, а сумма контракта с телеканалами не превышала 20 миллионов долларов. С 2015 года эта сумма увеличилась в пять раз: сегодня соккер показывают в Великобритании, континентальной Европе, Африке, латинской Америке, Азии и Австралии.

Стадионы

Вторая строка в списке заработка − билеты. Каждый год лига зарабатывает на их продаже 120 миллионов евро. У МЛС действительно крутая посещаемость. В прошлом сезоне только на матчах регулярки побывало семь миллионов человек. Еще полмиллиона посетили матчи плей-офф. Если что, это почти в три раза больше, чем в РФПЛ. И да, в два раза меньше, чем в АПЛ или Ла Лиге. Но для непопулярного, как казалось раньше, соккера показатели отличные.

Американцы ходят на МЛС во многом из-за отличных стадионов. Почти все арены совмещают поля для соккера и американского футбола. И это не недостаток. Для проведения любого спортивного мероприятия уже готова соответствующая инфраструктура и налажена работа техперсонала. Неважно, смотрите ли вы хоккей, регби, футбол или бейсбол. Вкус чипсов и пива − тот же.

Особое внимание МЛС уделяет рекламным компаниям и постоянно агитирует людей ходить на матчи. Система работает настолько удачно, что, например, на игры новичка этого сезона «Атланты Юнайтед» из штата Джорджия болельщики покупали билеты за два года до ее дебюта в чемпионате.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Флешмобы

Массовая аудитория любит флешмобы, и МЛС это активно использует. В начале сезона лига запустила проект #Dress4MLS, призвав всех фотографироваться в атрибутике любимых клубов и выкладывать снимки в соцсетях с соответствующим хэштегом. Через неделю он попал в список самых популярных отметок американских твиттера и инстаграма.

Но флэшмобы проводят не только для веселья.

12 июля 2016 года американец Омар Мартин, вооруженный полуавтоматической винтовкой, убил 49 посетителей гей-клуба Pulse в городе Орландо.

«На следующий день была игра, и после минуты молчания мы привязали к нашим сидениям 49 разноцветных воздушных шариков, − рассказывает одна из болельщиц футбольного клуба «Орландо Сити». – Так появилась идея делать что-то подобное на постоянной основе».

В этом сезоне в Орландо открывали новый 25-тысячный стадион. Все его сиденья фиолетовые, что соответствует цвету клуба и стилистике арены. Только на 12 секторе 49 сидений раскрашены в цвета радуги. Это не вип-места, на них не завышают стоимость и не сажают знаменитостей.

Атрибутика

Плюс лиги-владельца не только в равном распределении бюджета. Все клубы следуют правилам МЛС по выстраиванию маркетинговой политики. Из 24 команд нет ни одной, которая не зарабатывала бы на продаже атрибутики. У каждой есть интернет-магазин, точки продаж в городе и на стадионах.

Особенно продажам помогают звездные ветераны, регулярно пополняющие составы американских команд. Футболки Пирло, Кака или Тима Ховарда − главный пункт заработка фан-шопов.

Потолок зарплат

В МЛС есть особенность, за которую ее постоянно критикуют − потолок зарплат. Футболисты не получают от клубов больше 480 тысяч долларов в год. Вроде бы из-за такой строгости нельзя конкурировать с шейхами из «Ман Сити» или «ПСЖ». Но МЛС просто нет до них дела, хотя филиал одного из них сытно обитает в Нью-Йорке.

Потолок зарплат − возможность ни от кого не зависеть и, соответственно, ни с кем не соперничать на внешнем рынке. Для звезд же, которые не приедут за такие деньги, лига придумала «правило Бекхэма». По нему клуб может включать в заявку трех игроков с зарплатой выше «потолка». Идеальная схема, чтобы звать знаменитых пенсионеров и зарабатывать на этом деньги. Многие клубы так и делают. Но не все.

Есть две команды, которые пытаются изменить стратегию развития лиги. Первая – «Даллас». У «Далласа» лучшая академия в стране, юниоры начинают заниматься в ней раньше, чем у остальных клубов. Средняя стоимость воспитанников «Далласа» (210 тысяч долларов) − самая большая в МЛС. Клуб хочет полностью обеспечивать себя доморощенными игроками и быть конкурентоспособным в лиге. Его европейский ориентир − «Атлетик Бильбао».

Второй прогрессивный лидер МЛС − тот самый новичок из Джорджии «Атланта Юнайтед». Клуб делает ставку на молодых легионеров из Южной Америки и атакующий эмоциональный южноамериканский футбол. Идея уже работает − «Атланта» с первого же сезона претендует на чемпионство. А зарабатывать планирует на продаже молодых южноамериканцев в топ-лиги мира. Европейский ориентир − «Порту».

Женщины и дети

Рассказывая о футбольной индустрии в Орландо, где на МЛС ходят в 2 раза больше зрителей, чем на НБА, американские журналисты обязательно упоминают женский футбол.

NWSL (национальная лига женского соккера) появилась в 2012 году, и пока там играет всего 10 команд. «После каждого матча мы раздаем автографы, фотографируемся с фанатами. Люди ходят на все наши матчи, это так круто!» – восхищается защитник клуба «Орландо Прайд» Тони Пресли.

Женскому футболу всячески помогают мужские клубы. У всех команд NWSL есть аналог в МЛС. Развиваться в такой связке эффективно и с маркетинговой, и с инфраструктурной точки зрения. Хотя до совершенства и аншлагов уровня мужской лиги еще далеко.

Еще лучше продумана система детского футбола. По правилам лиги каждая команда должна иметь свою академию и постоянно согласовывать с владельцами план ее развития. Проблема клубных академий в том, что они начинают работать с 13-летними футболистами. До этого юниоры проходят обучение в спортивных школах штатов. В этом есть много минусов: в профессиональный спорт американцы приходят достаточно поздно, многие из них делают спортивную карьеру только для того, чтобы получить высшее образование (студенты-спортсмены в США получают повышенную стипендию и бесплатное образование). Но даже в таких условиях МЛС − часть спортивного развития нации, возможность карьерного роста и прогресса.

Поэтому лига так популярна.

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