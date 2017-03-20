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  • «Никто не сможет достичь рекордов Месси». Очередное супердостижение аргентинца

«Никто не сможет достичь рекордов Месси». Очередное супердостижение аргентинца

Вчера Лионель Месси оформил сотый дубль в составе «Барселоны». Его клуб не без труда сумел переиграть «Валенсию», сам же аргентинец установил крутое достижение, которое не так уж просто повторить.

Месси – единственный игрок испанской Примеры, забивший за восемь последних сезонов не менее 40 голов с учетом всех клубных турниров. Сейчас на его счету уже 41 мяч в сезоне-2016/17: 25 в чемпионате, 11 в Лиге чемпионов, четыре – в Кубке, еще один – в испанском Суперкубке.

«Это потрясающе, он бьет каждый рекорд, да и в будущем сумеет побить еще не один. Просто наслаждаться игрой Месси – действительно здорово. Никто не сможет достичь его рекордов, никому не под силу добиться того, чего достиг Месси. Кроме него самого», – это уже Луис Энрике после матча не скрывал своего восторга.

Впрочем, забивать красивые или знаковые голы в ворота «Валенсии» Месси не в новинку. В сезоне-2009/10 «Барса» разгромила валенсийцев, возглавляемых Унаи Эмери, а Лео записал на свой счет хет-трик. Первый мяч вышел особенно шикарным:

Испания. Примера Испания Барселона Валенсия Месси Лионель
Комментарии (15)
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grafff
1490022083
Молодец
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Luis Figo
1490022710
Интересно а с какой он планеты и если еще ему подобные ))
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hunta
1490027969
Месси и Дзюба, кто прав, кто не прав.... ( Охотник и заяц, кто прав, кто не прав..).
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badzan
1490031333
Талант,приумноженный на недюжинный труд! Браво!
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mihail200606
1490031699
ну гений... что сказать...
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Максим80
1490031713
Месси величайший игрок современности, кто с этим спорит тот просто ИДИОТ!!!!!!
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Исмаилхан Жумагулов
1490098061
Месси- гениальный игрок.., он уникален во всем и уже успел записать своё имя золотыми буквами в историю мирового футбола как лучший футболист планеты 21 века. Браво.., Лео!!! Ты- король!!!
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