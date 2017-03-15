«Чтобы выжить, нам надо прыгнуть выше головы». Как исчезает новый клуб Траоре

«Спортинг» регулярно портит настроение болельщикам: в этом сезоне команда крайне близка к вылету в Сегунду. Но в ответ зрители все равно заполняют «Эль Молиньон» – по посещаемости «Спортинг» находится на восьмом месте в Испании. На такую любовь к футболу даже среагировала испанская федерация футбола, которая подарила Хихону отборочный матч сборных Испании и Израиля. Город замер в ожидании. Никто даже не думает, что приезд сборной может стать последней радостью перед смертью хихонского футбола. Но именно об этом все настойчивее говорят финансовые эксперты – «Спортинг» на грани банкротства.

«Нам приходится соперничать с «Овьедо», но до недавнего времени все складывалось в нашу пользу. Это противостояние в нынешнем сезоне вышло на новый уровень, ведь едва выйдя в Сегунду, наши соседи близки и к возвращению в Примеру» – разводит руками в недавнем прошлом владелец «Спортинга» Антонио Вейга. В Астурии проживает всего 300 000 человек: часть из них традиционно болеет за «Барселону»/«Реал», другая отдает предпочтение самому «Спортингу», но все более активно в игру включается «Овьедо». Уже в следующем сезоне футбольный Хихон рискует оказаться самой непопулярной командой Астурии. Это гарантированно случится, если «Овьедо» все же завоюет третью путевку в Примеру, а «Спортинг» – упадет в Сегунду.

«Спортинг» мог умереть еще в 2015 году. «От результатов этого сезона будет зависеть очень многое. Наш долг перевалил за 40 миллионов евро. Нам жизненно необходимо оказаться в Примере, чтобы расплатиться с кредиторами и остановить накапливание долга» – заявлял Вейга летом 2014 года. В такой судьбоносный момент «Спортинг» потащил за собой Абелардо. В прошлом харизматичный защитник «Барселоны», он абсолютно не имел опыта работы с профессиональными командами, но проявил характер и втащил «Спортинг» на заветное второе место. Причем «Жирону» удалось обогнать лишь по дополнительным показателям.

В своем первом сезоне в Примере Абелардо совершил невозможное. За три тура до конца чемпионата шансы «Спортинга» на спасение были чуть выше нуля. Но семь набранных очков из девяти возможных сделали чудо реальностью. В драматичной борьбе в Сегунду упал «Райо Вальекано». Сейчас самобытная команда из пригорода Мадрида близка к вылету в любители. На на их месте мог быть Хихон.

В новый сезон «Спортинг» вступил с новым президентом: им стал амбициозный Хавьер Фернандес. «Нам нужны еще несколько сезонов в Примере, чтобы избавиться от долгов. В 2018 году мы планируем сократить клубный долг до семи миллионов евро, а еще через два года – избавиться от него», – заявил на одной из первых пресс-конференций Фернандес. Старт чемпионата вышел для Хихона триумфальным. «Теперь я могу спать спокойно. У меня в распоряжении великолепная команда», – сиял от счастья Абелардо после победы над «Леганесом» в третьем туре. Тогда он еще не знал: эта победа станет для него предпоследней.

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В начале декабря «Спортинг» обыграл безнадежную «Осасуну» – 3:1. Еще в двух матчах команда Абелардо сыграла вничью, а все остальные – проиграла. С каждой последующей встречей игроки «Спортинга» становились все более апатичными. На ногах будто выросли штанги, из-за чего совершенно не ладился прессинг, а каждый следующий пропущенный гол воспринимался как должное. «Я не знаю, в чем проблема. Надеюсь, мой преемник сможет разобраться с ситуацией. Если что, я всегда буду готов помочь ему и «Спортингу», – заявил Абелардо после матча с «Эйбаром» и подал в отставку.

Тренер оставил свою команду на 18 месте, но это не спровоцировало гнев «Эль Молиньона». За расторжение договора Абелардо полагалась компенсация в размере четырех миллионов евро, и тренер от нее великодушно отказался. «Я родился в Хихоне и люблю этот город всем сердцем. С моей стороны будет слишком жестоко требовать компенсацию, которая может лишить город любимую команду», – заявил уволенный тренер. Абелардо появился на одном из следующих матчей, и весь стадион аплодировал ему стоя. Еще одно подтверждение тому, что Хихон – особенный город. Город, где сиюминутные эмоции не затмевают разум.

Денег у Хихона по-прежнему нет. Неудивительно, что руководство схватилось за первого более-менее приличного тренера, который умеет двигать фишки на макете. Новый босс «Спортинга» Руби поработал помощником Вилановы и Мартино в самой «Барселоне». Но после того золотого периода в его тренерской жизни наступил кризис. Руби так и не вывел «Вальядолид» обратно в Примеру, а в прошлом сезоне отправил «Леванте» на знакомство с Сегундой. Первым шагом Руби стало подписание форварда ЦСКА Ласина Траоре. «С его приходом у нас появится больше вариантов в атаке», – полагал тренер. В первом же матче Траоре забил «Алавесу», но затем дела пошли наперекосяк. В Хихоне Ласина производит впечатление равнодушного человека. На это обратили внимание ультрас «Спортинга», готовящие протест против экс-нападающего ЦСКА в матче с «Гранадой».

Еще хуже дела идут у самого Руби. Шесть набранных очков в десяти матчах, постоянные поражения – это не то, на что рассчитывают руководители. Отрыв от спасительного места достиг семи очков, в этой связи домашняя игра с «Гранадой» становится решающей. Поражение с 99% вероятностью отправит Хихон в забытье испанского футбола. Победа же сподвигнет игроков на вторую подряд грандиозную финишную ремонтаду.

Но даже если «Спортинг» вылетит в Сегунду, клуб сразу же не погибнет. На счастье хихонских болельщиков, в их команде подрастает будущая суперзвезда. Через пару лет весь мир будет говорить о центральном защитнике Хорхе Мере. 19-летний вундеркинд совершает в среднем 2.24 перехвата за матч – это значительно больше, чем Пике и Рамос. Хорхе Мере – лучший в Примере по количеству удачных выносов мяча и заблокированных ударов. В переговоры со «Спортингом» уже вступили «Реал», «Барселона», «Ювентус» и «Саутгемптон». При грамотном ведении аукциона Мере можно будет продать за 35 миллионов евро, что подправит бедственное положение Хихона.

«Чтобы выжить, нам нужно прыгнуть выше головы. И я верю в это. Футбол в Хихоне должен жить», – сказал перед игрой с «Депортиво» голкипер Иван Куэльяр. В той же встрече он парировал пенальти от Эмре Чолака. А буквально несколько дней назад Куэльяр стал обладателем невероятного достижения: в двух матчах подряд вратарь «Спортинга» отразил пенальти. В игре с «Валенсией» это помогло его команде спасти ничью. 32-летний вратарь уже начал прыгать выше головы. И вот теперь наступило время, когда его примеру должны последовать полевые игроки. В воскресенье им предстоит домашний матч с «Гранадой». Матч, который пройдет под лозунгом «победа или смерть».