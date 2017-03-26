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  • Шовковский, Бутт, Филимонов и другие вратари, которые пропускали стыдные голы

Шовковский, Бутт, Филимонов и другие вратари, которые пропускали стыдные голы

Обычно так забивают нападающие, но тут сработал вратарь. Удар через себя в чемпионате Иордании от голкипера – это сильно. Мохаммед Шатнави из «Аль-Файзали» в принципиальном дерби чемпионата курьезно помог сопернику.

В матче команды второго американского дивизиона «Миннесота Юнайтед» против английского «Борнмута» вратарь забросил мяч в свои ворота. Похоже, камерунец Самми Н'Джок удивился своему поступку не меньше остальных.

Легендарный матч сборных России и Украины и не менее выдающийся фейл Александра Филимонова. Болельщики с опытом до сих пор вспоминают этот странный штрафной от Андрея Шевченко.

Через месяц после Филимонова начудил вратарь сборной Украины Александр Шовковский. Эта ошибка стала решающей в матче плей-офф для Украины. Удачное стечение обстоятельств и шикарный удар Миленко Ачимовича.

В матче 24-го тура чемпионата Голландии «Фейеноорд» – ПСВ голкипер Эйндховена Йерун Зут пропустил досадный гол в свои ворота. Держа мяч одной рукой и пытаясь встать, он занес его за линию ворот. Из героя Зут за несколько секунд превратился в неудачника.

«Ничего нельзя было поделать в том эпизоде, мяч подпрыгнул на кочке», – сказал после матча голкипер сборной Англии Пол Робинсон. Его ошибка в поединке с Хорватией стала началом конца карьеры вратаря в сборной страны.

Андреа Консильи из итальянского «Сассуоло» показал «Фиорентине», как нужно атаковать. После паса от защитника голкипер перевел мяч в угол собственных ворот. Так легко соперник черно-зеленых в сезоне 2015/16 еще не забивал.

26-летний вратарь «Галатасарая» Фернандо Муслера забил в свои ворота в бильярдном стиле. Ему удалось закатить «свояка», попав мячом в своего одноклубника Инана Сельчука.

«Смотрите, как я крут», − показывает вратарь мароканского клуба «МАС Фес» после отбитого пенальти. В это же время мяч медленно закатывается в его ворота. Итог – справедливо засчитанный гол.

Автогол в матче турецкого «Газиентепа» произошел после совместного фейла вратаря и защитника команды. После отбитого пенальти на голкипера напрыгнул деф Йилмаз, и тот выронил мяч. Все это произошло в матче турецкой первой лиги и стало известным на весь мир.

Немецкий вратарь Ханс-Йорг Бутт славился своими голами с пенальти и нестабильными действиями в воротах. Однажды голкипер не успел вернуться в ворота после забитого 11-метрового. Соперник «Байера» быстро разыграл мяч и забил Бутту с центра поля. Подобные действия насмешили даже его одноклубников.

Ему было неинтересно смотреть за тем, что происходило на поле – он просто отошел выпить воды. Неоднозначное решение вратаря перед пробитием опасного штрафного, повлекшее за собой пропущенный мяч.

Завершает нашу подборку удачное действие от вратаря, приведшее к фейлу его оппонента. После выноса из своей штрафной голкипер сборной Узбекистана огорчил коллегу из КНДР. Говорят, за это корейского вратаря собирались наказать на родине. Но это уже совсем другая история.

Коала, петух и гигантская белка. Какие животные выбегают на поле во время матчей

Весь мир Фейеноорд ПСВ Шовковский Александр Робинсон Пол Муслера Фернандо Зут Йерун Филимонов Александр
Комментарии (15)
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Константин Сорокин
1489142808
Сильно было когда Филимонов и Шавковский друг за другом такие ляпы сделали) Ржал в голос в то время)
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Andrering87
1489143884
А где в этом списке Акинфеев, который тогда от Кореи пустил плюху чуть ли не с центра.....
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Shinra
1489150052
По сравнению с другими вратарями, Филимонов в тот октябрьский вечер не так уж и нафейлил, всего лишь потерял равновесие при попытке отбить мяч. Шевченко хорошо закрутил, да и дождь сыграл свою роль.
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D'achkov
1489151003
бутт это который в баварии был?
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Ailend
1489163694
ооо да гол Шевы афигенный получился.
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mihail200606
1489171287
большинство просто лошары.. а филя сука продажная
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СоколSARATOV
1489225658
а где Игорь?
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mdu86
1489257447
Ой-ой-ой,СашкО! СашкО дэ ты гуляв?!
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Обер-КанцлерЪ
1490527276
Бутт, который с собой покончил в итоге? Отлично, бомбардир.ру, нашли над кем посмеяться, идиоты!
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Andrering87
1490538337
А где ж Акинфеев и Лодыгин???
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