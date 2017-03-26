Шовковский, Бутт, Филимонов и другие вратари, которые пропускали стыдные голы

Обычно так забивают нападающие, но тут сработал вратарь. Удар через себя в чемпионате Иордании от голкипера – это сильно. Мохаммед Шатнави из «Аль-Файзали» в принципиальном дерби чемпионата курьезно помог сопернику.

В матче команды второго американского дивизиона «Миннесота Юнайтед» против английского «Борнмута» вратарь забросил мяч в свои ворота. Похоже, камерунец Самми Н'Джок удивился своему поступку не меньше остальных.

Легендарный матч сборных России и Украины и не менее выдающийся фейл Александра Филимонова. Болельщики с опытом до сих пор вспоминают этот странный штрафной от Андрея Шевченко.

Через месяц после Филимонова начудил вратарь сборной Украины Александр Шовковский. Эта ошибка стала решающей в матче плей-офф для Украины. Удачное стечение обстоятельств и шикарный удар Миленко Ачимовича.

В матче 24-го тура чемпионата Голландии «Фейеноорд» – ПСВ голкипер Эйндховена Йерун Зут пропустил досадный гол в свои ворота. Держа мяч одной рукой и пытаясь встать, он занес его за линию ворот. Из героя Зут за несколько секунд превратился в неудачника.

«Ничего нельзя было поделать в том эпизоде, мяч подпрыгнул на кочке», – сказал после матча голкипер сборной Англии Пол Робинсон. Его ошибка в поединке с Хорватией стала началом конца карьеры вратаря в сборной страны.

Андреа Консильи из итальянского «Сассуоло» показал «Фиорентине», как нужно атаковать. После паса от защитника голкипер перевел мяч в угол собственных ворот. Так легко соперник черно-зеленых в сезоне 2015/16 еще не забивал.

26-летний вратарь «Галатасарая» Фернандо Муслера забил в свои ворота в бильярдном стиле. Ему удалось закатить «свояка», попав мячом в своего одноклубника Инана Сельчука.

«Смотрите, как я крут», − показывает вратарь мароканского клуба «МАС Фес» после отбитого пенальти. В это же время мяч медленно закатывается в его ворота. Итог – справедливо засчитанный гол.

Автогол в матче турецкого «Газиентепа» произошел после совместного фейла вратаря и защитника команды. После отбитого пенальти на голкипера напрыгнул деф Йилмаз, и тот выронил мяч. Все это произошло в матче турецкой первой лиги и стало известным на весь мир.

Немецкий вратарь Ханс-Йорг Бутт славился своими голами с пенальти и нестабильными действиями в воротах. Однажды голкипер не успел вернуться в ворота после забитого 11-метрового. Соперник «Байера» быстро разыграл мяч и забил Бутту с центра поля. Подобные действия насмешили даже его одноклубников.

Ему было неинтересно смотреть за тем, что происходило на поле – он просто отошел выпить воды. Неоднозначное решение вратаря перед пробитием опасного штрафного, повлекшее за собой пропущенный мяч.

Завершает нашу подборку удачное действие от вратаря, приведшее к фейлу его оппонента. После выноса из своей штрафной голкипер сборной Узбекистана огорчил коллегу из КНДР. Говорят, за это корейского вратаря собирались наказать на родине. Но это уже совсем другая история.

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