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    Луческу – на грани ухода из «Зенита». Определились полуфиналисты Кубка России. Дайджест событий дня


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    Голосов: 3
    01.03.2017 21:30
    «Интер» договорился с Конте. «Барселона» заменит Неймара форвардом «Ювентуса». Гинер остался должен 100 миллионов Альфа-банку. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.

    РФПЛ нацелилась на реформы в РФПЛ и молодежном первенстве

    Произойдет это после ЧМ-2018. В планах – увеличение числа команд в российской Премьер-лиге, а также реформирование молодежного чемпионата на примере западных лиг. Вот как это объясняет президент РФПЛ Сергей Прядкин:

    «На данный момент 16 команд – оптимальный вариант. Вот перед нами пример «Томи» в этом сезоне, а я хочу, чтобы у нас были финансово стабильные клубы. К чемпионату мира готовятся 12 стадионов, много арен строится и без привязки к нему. Думаю, после чемпионата мира ситуация должна улучшиться, будет какой-то скачок, и возможно дальнейшее расширение

    Мы хотим реформировать молодежное первенство. Считаем, что надо сделать его по аналогии с рядом западных лиг, где выступает исключительно молодежь с доступом трех-четырех более возрастных игроков, которые, например, проходят реабилитацию после травмы. Мы бы также хотели, чтобы состав участников не ограничивался бы только клубами премьер-лиги, есть достойные лицензированные академии, например».

    Луческу может быть уволен после игры с ЦСКА

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в ближайшее время может покинуть клуб, поскольку в команде серьезно испортились отношения между ним и футболистами после вылета сине-бело-голубых из Лиги Европы. Игроки уверены, что высокая интенсивность тренировок и нагрузок привела к большому количеству травм, к тому же они считают недопустимой публичную критику футболистов в прессе.

    Будущее румынского тренера будет зависеть от субботнего матча 18-го тура чемпионата России с ЦСКА.

    Какие события сделают эту весну незабываемой

    Гинера обязали заплатить 100 миллионов долларов

    Московский городской суд не удовлетворил апелляцию президента ЦСКА Евгения Гинера, поэтому решение о взыскании с него суммы в размере 100 миллионов долларов в пользу Альфа-банка остается в силе. «Апелляционная жалоба Гинера на постановление Мещанского суда Москвы от 14 июня 2016 года, которым его обязали выплатить в общей сложности более 99 миллионов долларов, оставлена без удовлетворения», – сообщил представитель суда.

    Германия хочет провести Евро-2024

    Немецкий футбольный союз уже подал соответствующую заявку на проведение чемпионата Европы-2024. Хозяин турнира будет определен в сентябре 2018 года. Ранее заявку на этот Евро подала Турция. Что касается Германии, но она уже принимала чемпионат Европы в 1988 году, а в 2006-м в этой стране проводился чемпионат мира.

    Конте покинет «Челси» ради «Интера»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте возглавит «Интер» по окончании текущего сезона. Китайские владельцы миланского клуба предлагают итальянцу четырехлетний контракт с зарплатой 15 миллионов евро в год. Предложение в размере 11 миллионов Конте отверг. Следующий этап – переговоры с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем о досрочном расторжении контракта с лондонским клубом.

    «Арсенал» лишится одного из лидеров

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес намерен покинуть клуб по окончании нынешнего сезона, поскольку недоволен отсутствием прогресса в результатах «канониров». Контракт чилийца рассчитан до лета 2018 года, а ранее сообщалось, что стороны не могут договориться о его продлении. В «Арсенале» Санчес играет с 2014 года.

    «Барселона» нашла замену Неймару, если тот уйдет в «МЮ»

    Заменить Неймара руководство «Барселоны» планирует форвардом «Ювентуса» Пауло Дибалой. Произойдет это в том случае, если бразилец переберется в «Манчестер Юнайтед». Потенциальный переход бразильца в стан «красных дьяволов» оценивается в 200 миллионов фунтов стерлингов. Впрочем, недавно сообщалось, что Дибала в ближайшее время подпишет с «Ювентусом» новый контракт и будет зарабатывать 7 миллионов евро в год.

    Месси уйдет из «Барселоны»? Что надо знать о возможной сенсации

    «Локомотив», «Рубин» и «Уфа» вышли в полуфинал Кубка России

    Сегодняшние матчи Кубка получились не столь огненными, как вчерашнее сражение в Краснодаре. Во всех трех играх было забито лишь по одному мячу. «Рубин» на своем поле с минимальным счетом одолел «Сибирь» благодаря голу Жонатаса на 88-й минуте, «Уфе» хватило одного забитого Азаматом Засеевым мяча на 66-й минуте, чтобы обыграть «Анжи», а «Локомотив» выиграл 1:0 у «Тосно», на 19-й минуте отличился Алексей Миранчук.

    Таким образом, в полуфинальных матчах «Урал» сыграет с «Рубином», а «Локомотив» – с «Уфой».

    «Урал» и «Краснодар» повторили сценарий стамбульского финала, Смолов не реализовал два пенальти

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит», Skysports
    Рейтинг: 4 Голосов: 3
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 7 марта 2017, 16:22

      Финал локо -рубин

      0
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      Рейтинг: +23

      илья ЗЕНИТ 2 марта 2017, 14:00

      Не понимаю зачем расширять число команд чтобы расширить их число нужно сужать зимнюю паузу и ещё много чего нужно будет сделать . Резона не вижу.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 2 марта 2017, 10:16

      да это точно игроки катаются где захотят вот опять Кокорина поймали

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21

      in-9 2 марта 2017, 08:20

      Локо вновь возьмет Кубок

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      Неймар19 > in-9 2 марта 2017, 15:19

      Еще Рубин есть может и он займет

      -1
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      Рейтинг: +29

      sega77+ 2 марта 2017, 06:12

      зажравшиеся игроки устали от тренировок

      2
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    • ...
      Рейтинг: +15

      Muler 2 марта 2017, 00:18

      Лишний раз Российская премьер лига доказывает , что играть не умеет , вы не задумывались ,что возможно не тренера плохие , а игроки зажрались , видите ли тренировки через чур интенсивные , бездари , такого тренера по*ерить , ходят по полю ,бегать уже забыли как ,бедный Луческу , пусть идет в достойный и работоспособный клуб ! Зенит и вся премьер лига так и будет на дне мирового футбола ,хоть покупайте там дорогих игроков и тренеров , это не поможет если игрокам и так платят за хотьбу по полю и результат во внутреннем чемпионате ,зачем больше, вы как были неинтересны никому кроме своей страны так и оставайтесь "гранды" )

      5
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      Рейтинг: +185

      Shinra > Muler 2 марта 2017, 00:57

      Вам не кажется, что шестое место в таблице коэффициентов УЕФА - это как-то далековато от "дна мирового футбола"?

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > Muler 2 марта 2017, 04:13

      Тренер-диктатор , с неограниченными полномочиями от владельцев клуба, вот кто может либо заставить играть в футбол , либо выкинуть из футбола этих зажравшихся пешеходов и игрочишек-капитанов-балаболов

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес > Shinra 2 марта 2017, 09:27

      Вы правы, более корректно будет сказать шестое место во второй сотне

      0
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      Рейтинг: +15

      Muler > Shinra 2 марта 2017, 12:09

      Лично мне ничего это не говорит, не вижу громких побед и упорной борьбы, лишь отголоски прошлых лет!

      0
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > нейтральныйкакникто 2 марта 2017, 14:02

      ...даже с такими полномочиями будет трудно,очень трудно.

      0
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