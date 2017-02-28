Месси уйдет из «Барселоны»? Что надо знать о возможной сенсации

Общая ситуация

В конце прошлого года Лионель Месси отказался продлевать контракт с «Барсой», истекающий летом 2018-го. Аргентинская легенда хочет повышения зарплаты и сильно переживает из-за решения суда, который не так давно приговорил его к 21 месяцу условного заключения за уклонение от уплаты налогов в размере 4,1 миллиона евро. Кроме того, Лео заплатит штраф − 2 миллиона евро. На этом фоне вероятность отъезда Месси из Каталонии впервые в его карьере действительно реальна. Есть даже несколько конкретных вариантов.

«ПСЖ»

Что известно о возможном трансфере?

В ноябре прошлого года после появления информации о том, что Месси не продлевает контракт с «Барсой», первым свое желание приобрести Лео озвучил «ПСЖ». По информации испанских СМИ, отец аргентинца провел переговоры о трансфере Месси в столицу Франции со спортивным директором парижан Патриком Клюйвертом.

Кого Месси уберет из состава?

Больше всего от прихода Лео пострадает его соотечественник Анхель Ди Мария. Хавбек настолько неудачно проводит этот сезон (даже несмотря на дубль в недавнем унижении «Барселоны»), что Унаи Эмери чуть не продал его в Китай. «Мой контракт рассчитан еще на два года. Моя семья всем довольна. Слухи о моем переезде в Китай? Некоторых Поднебесная привлекает деньгами, но это не мой случай. Я бы предпочел остаться в Париже и получать удовольствие от игры здесь, пытаясь добиться своей цели – выиграть Лигу чемпионов», − недоумевает Анхель. Люди из близкого окружения Ди Марии даже уверяют, что игрок после этой истории обиделся на свой клуб.

Ди Мария и правда сдал в сравнении с прошлым годом. Всего 8 очков по системе «гол+пас» в 21 игре против 28 баллов в 29 матчах прошлого сезона. Вингер реже идет в дриблинг (1,2 против 1,9), чаще теряет мяч (1,9 против 1,7) и стесняется обострять игру, отдавая в среднем на один острый пас меньше, чем годом ранее (2,5 против 3,4).

Как Месси адаптируется к Лиге 1?

Должен войти в ритм французского первенства без особых проблем. Клубы Лиги 1 только с этого сезона резко прибавили в зрелищности (сейчас там играет самая результативная команда Европы − «Монако»), но и раньше футболисты уровня Ибрагимовича здесь феерили, забивая рекордное количество голов. Так что, если Месси переедет в Лигу 1, он будет класть мячи в ворота соперников еще чаще, чем в Испании. К тому же, уровень команд чемпионата Франции в любом случае на порядок ниже, чем уровень испанских команд.

Вероятность перехода – 50%

«Манчестер Сити»

Что известно о возможном трансфере?

Шейх Мансур пока не выходил на «Барселону» с конкретным предложением, но, говоря о возможных вариантах продолжения футбольного пути Лео, просто нельзя не упомянуть о «Сити». Просто потому, что «горожан» возглавляет Хосеп Гвардиола, пост спортивного директора в Манчестере занимает Чики Бегиристайн, а исполнительным директором работает Ферран Сориано. С каждым из них Месси ранее пересекался в «Барселоне». Одна из главных испанских спортивных газет Marca считает, что «Сити» имеет наибольшие шансы заполучить Лео именно из-за наличия в клубе вышеуказанных людей, которые могут уговорить аргентинскую легенду на переход. Плюс в Манчестере играет Серхио Агуэро – друг Месси по сборной, с которым тот всегда живет в одном номере.

Кого Месси уберет из состава?

Сейчас в «МС» роль правого инсайда занимает одно из самых дорогих приобретений в истории клуба – Рахим Стерлинг. Если в случае с Ди Марией еще был резон анализировать статитистику, то седьмой номер «Сити» в случае приезда Месси на «Этихад» либо осядет на лавке, либо будет конкурировать с Нолито и Сане за место на левом крыле атаки. «Горожане» при Гвардиоле в основном выходят играть 4-2-3-1, но иногда используют и схему, которую Пеп применял в «Барсе» − 4-3-3. Весьма вероятно, что, как только Лео примерит футболку «МС», команда станет чаще использовать последнюю формацию. Де Брюйне и Сильва опустятся на уровень Яя Туре, а в атаке будут солировать Месси, Жезус и Агуэро.

Как Месси адаптируется к АПЛ?

«В Англии молодой Месси даже не попал бы в профессиональный футбол», − такова суровая цитата из автобиографии не менее сурового экс-лидера обороны «Тоттенхэма» Ледли Кинга. Если бы не помощь «Барселоны», которая оплатила Лионелю уколы гормонов, он бы не попал в профессиональный футбол ни в одной стране мира. Тем не менее, надо учитывать, что в Англии футбол гораздо более силовой. Внеземные голы Месси − например, тот, который он забил «Атлетику», нанизав шестерых басков, − вряд ли будут возможны в условиях жесткого частокола из ног английских дэфов.

Лионель практически не идет в единоборства в Ла Лиге и, как следствие, почти не выходит из них победителем (лишь 0,1 выигранных поединков за игру. Для сравнения: у столь же хрупкого Стерлинга – 0,5). В АПЛ без постоянной борьбы – никуда. Лео все неохотнее идет в прессинг в играх испанского первенства, а в Англии ему придется резко увеличить количество единоборств и количество времени, проводимого в поддавливании соперника. Есть риск, что Месси, приехав в Британию, не будет демонстрировать того волшебства, к которому мы привыкли.

Вероятность перехода – 40%

Китай

Что известно о возможном трансфере?

По информации испанских СМИ, клуб «Хэбэй Чайна Форчун», который тренирует Мануэль Пеллегрини, предложил Месси целую фуру денег в размере 100 миллионов евро в год. И, кажется, Месси пока не закрыл эти переговоры окончательно. Потому что «Барселона» не хочет повышать его зарплату до 35 млн.

«Мы должны стать более экономными. На данный момент мы немного превысили цифру в 65%. Нужно заключить новые контракты с нашими игроками на условиях, которые позволят «Барселоне» сохранить финансовую стабильность», − комментирует спорную ситуацию вокруг контракта легенды сине-гранатовых Хосеп Мария Бартомеу. Президент говорит о финансовом фэйр-плей. Согласно правилам, зарплатная ведомость команды не должна превышать тех самых 65% от ее доходов. В Китае ни о каком ФФП не слышали, зато очень четко уяснили перспективу восьмикратного понижения налога на прибыль для компаний, спонсирующих футбол. В этой связи «Хэбэй», вне всякого сомнения, будет готов платить Месси и больше сотни миллионов в год, но нужен ли самому Лео Китай уже в 29-летнем возрасте?

Остальные пункты в данном случае рассматривать бесполезно. Человек за сто миллионов по-любому будет играть, а сам Месси даже не знает, кого там Пеллегрини ставит в «Хэбэе» на позицию правого инсайда. А слева, кстати, играет аргентинец Лавесси, который за год заработал в пять раз меньше потенциального оклада Месси, но пока так и не забил ни одного мяча.

Вероятность перехода – 10%

«Отказываться нельзя, ведь нужно думать о семье». Почему Месси нужно соглашаться на дикую зарплату в Китае

«Ньюэллс Олд Бойз»

Что известно о возможном трансфере?

«Я бы хотел вернуться в «Ньюэллс Олд Бойз». Это тот вариант, который держу в уме, потому что мечтал об этом в детстве – играть на родине за этот клуб. Да, моя жизнь сильно изменилась и пошла по другому пути, но я об этом не сожалею», – заявил Лионель в интервью ESPN полгода назад. Месси и до этого неоднократно говорил о том, что может завершить карьеру в родном клубе. По информации Diario Gol, Лео даже требует прописать в новом контракте с «Барсой» возможность облегченного ухода в «Ньюэллс». Экс-партнер Месси по сборной Карлос Тевес считает, что Лео уедет из Каталонии только ради возвращения в родной клуб, а сам Лео в отпуске часто встречается со своими бывшими партнерами по НОБ.

Вероятность перехода – 70%

Останется в «Барсе»

Останется в «Барсе»

Такой вариант наиболее вероятен. «Барселона» дала мне все», − сказал совсем недавно Лео. Месси уводят с «Камп Ноу» каждое трансферное окно, а он по-прежнему там и по-прежнему дает результат. В этом году Лионель самолично принес «Барселоне» 14 очков – это лучший показатель в Ла Лиге, который лишний раз доказывает, что здесь аргентинец полностью свой. Так зачем же ему покидать такой родной и такой знакомый «больше, чем клуб»?

Вероятность того, что Лео никуда не уедет с «Камп Ноу» – 90%

100 миллионов за мечту. Кто соблазняет Месси уйти из «Барсы»

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