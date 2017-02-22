Почему матч «Ман Сити» и «Монако» похож на главный фильм этого месяца

Когда Лерой Сане забил в ворота Даниэля Субашича пятый гол, подумалось о несправедливости – слишком хорош был вчера «Монако», чтобы заслужить поражение в два мяча. И все же здесь была некая поэтическая справедливость: счет 5:3 стал наградой Хосепу Гвардиоле за то, что он вышел играть против самой атакующей команды Европы в открытую, не скрывая козырей, не опускаясь до автобусной тактики и вообще не думая о сопернике. Испанский тренер ориентировался только на сильные стороны своей команды, положившись на то, что ему повезет и недостатки «Ман Сити» спасуют перед его же преимуществами.

Гвардиола прекрасно знал, что рискует пропустить 3, 4, 5 голов от «Монако» – и он их практически пропустил, но Вилли Кабальеро сначала потащил пенальти от Фалькао, а затем еще один опаснейший удар колумбийца. Против остро и мгновенно контратакующей команды Леонарду Жардима Пеп выбрал едва ли не самоубийственную тактику – но иначе он просто не мог сделать; и в этой готовности к суициду, в этом поэтическом стоицизме заложника атакующего футбола Гвардиола фактически вернул нас во времена, когда понятия «припарковать автобус» еще не существовало.

Почему «Ман Сити» Гвардиолы – это мюзикл. Объясняем на гифках из «Ла-Ла Ленда»

Вчерашняя игра действительно напомнила футбол из прошлого, что успели заметить комментаторы Трушечкин и Розанов, оговорившись, правда, что не знают – это был матч из старой эпохи или все-таки из новой, той, чьего наступления мы так ждем. Но это точно не было футболом сегодняшнего дня. Луддитское желание просто выйти на матч и сыграть в игру «кто забьет больше голов в ворота соперника» двигало как «Манчестер Сити», так и «Монако», которые напрочь забыли о центре поля и бегали от штрафной до штрафной. Настоящая футбольная романтика – та самая, что от лимонной корки до апельсинового зернышка пропитала новую картину Джима Джармуша «Патерсон».

Главный герой фильма (кстати, тот еще луддит – даже мобильника с собой не носит) работает обычным водителем автобуса и параллельно пишет стихи. Смотрит на водопад, ест сандвичи, записывает строчки в блокнот. Джармуш напоминает зрителю о том, что самая непритязательная повседневность способна таить в себе поэзию и красоту – ну вот кто заподозрит поэта в скромном водителе автобуса Патерсоне? Матч «Манчестер Сити» – «Монако» точно так же, как Джармуш, растормошил нас и напомнил: искусство общедоступно, хватило бы таланта и смелости его созидать. Вчерашней ночью Гвардиола и Жардим выбрали именно созидание – в противовес оборонительным схемам и унылым затяжкам времени. Дружеское братание тренеров в первом тайме – еще один штрих к портрету этого матча, в котором ни «горожане», ни монегаски не были проигравшими. Победил только футбол.

Небесно-голубой постер «Патерсона» – под цвета «Манчестер Сити».

Факт, что Патерсон не пользуется мобильником и записывает стихи в блокнот, – по-настоящему гвардиоловский: достаточно вспомнить, что в начале сезона Пеп запретил раздавать на базе «Манчестер Сити» вай-фай. Игроки должны больше коммуницировать друг с другом вживую, не прибегая к гаджетам, – чем не философия Джармуша, так наглядно выпирающая из его нового фильма? Это наивно, это по-позерски, но именно эта романтическая уверенность в том, что выбранная тобой поза красива, подарила нам вчерашний незабываемый матч. Аккуратный чемоданчик Патерсона, где лежат красная роза и портрет Данте, противостоят окружающему циничному миру. Вечером во вторник ему противостояли «Монако» с «Манчестер Сити» – и роза зацвела, и Данте улыбнулся.

«Абсолютное возвращение в романтичные времена», – подытожил за нас Юрий Розанов.

«Монако» проиграл, но Фалькао снова король. Как главный колумбиец современности вернулся в игру