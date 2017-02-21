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    «Спартак» усилился форвардом «Порту». «Саттон» уволил съевшего пирог голкипера. Дайджест событий дня


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    Голосов: 6
    21.02.2017 21:00
    «Барселона» нацелилась на чемпиона Евро-2016. В «Уфе» будет играть бывший защитник «Вильярреала». Сумасшедший удар Халка решил судьбу матча в азиатской ЛЧ. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.

    Нападающий «Порту» перешел в «Спартак»

    Официально пока об этом не объявлено, но португальцы считают трансфер уже оформленным. «Спартак» подписал контракт на 3,5 года с форвардом Идрисой Самбу из «Порту». Предполагается, что красно-белые заплатят за футболиста один миллион евро. У форварда были варианты продолжения карьеры в Португалии и Англии, однако он предпочел перебраться в «Спартак».

    «Динамо» снова может покупать футболистов.

    На заседании палаты по разрешению споров РФС московскому «Динамо» разрешили регистрировать новых игроков. «В связи с исполнением АО «ФК «Динамо-Москва» решения палаты по разрешению споров от 9 декабря 2016 года по делу Денисов И.В. – ФК «Динамо», а также в связи с заключением мирового соглашения по решению от 9 декабря 2016 года по делу Дьяков В.А. – ФК «Динамо» снять соответствующие запреты на регистрацию новых футболистов с АО «ФК «Динамо-Москва», наложенные в качестве обеспечительной меры», – говорится в отчете.

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    «Уфа» подписала бывшего защитника «Вильярреала»

    Приветствуйте новичка «Уфы», который приехал из английского «Ноттингем Форест», а раньше выступал за «Вильярреал». Это Боян Йокич, который к тому же выступает за сборную Словении. С уфимским клубом он подписал контракт на 1,5 года с возможностью продления еще на один сезон.

    Могучий удар Халка принес победу «Шанхаю» в Лиге чемпионов

    В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов Азии бывший нападающий «Зенита» Халк отметился красивым голом на 53-й минуте. Этот точный удар оказался решающим в сражении между его клубом «Шанхай СИПГ» и «Сеулом». Полный матч также отыграл экс-полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов.

    «МЮ» собирается приобрести Крооса

    «Манчестер Юнайтед» намерен заполучить полузащитника «Реала» Тони Крооса. Манкунианцы готовят предложение по футболисту, но мадридский клуб пока не спешит с ним расставаться. Впрочем, сделка, если она свершится, будет оформлена только грядущим летом. На счету Крооса в нынешнем сезоне Примеры девять голевых передачах в 17 матчах.

    «Барселоне» понадобился еще один чемпион Евро-2016

    Прошлым летом «Барселона» приобрела Андре Гомеша, а теперь хочет усилить позицию правого защитника еще одним португальцем – каталонцам интересен игрок обороны «Саутгемптона» Седрик Соареш. Сумма сделки может составить 15 миллионов фунтов. В Англию Соареш перебрался летом 2015 года из «Спортинга» за 4,7 миллиона фунтов.

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    Анчелотти заплатит штраф за неприличный жест

    И перечислит деньги не в немецкий футбольный союз, а в благотворительный фонд, причем выложит аж целых 5000 евро. Напомним, главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти показал средний палец болельщикам «Герты» в матче 21-го тура чемпионата Германии. Встреча закончилась вничью 1:1.

    Обжора из «Саттона» лишился работы

    Голкипер «Саттона» Уэйн Шоу был уволен из клуба из-за расследования, которое было открыто в отношении 125-килограммового вратаря после матча 1/8 финала Кубка Англии против «Арсенала» (0:2). Тогда Шоу съел пирог прямо по ходу игры, попав в объективы телекамер. Футбольная ассоциация Англии подозревает, что вратарь сделал это умышленно, поскольку на данное событие букмекерские конторы принимали ставки.

    Кадр недели. Голкипер «Саттона» съел пирог во время матча с «Арсеналом», а сегодня был уволен из клуба

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Record
    Рейтинг: 2 Голосов: 6
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +62

      NoN141 23 февраля 2017, 02:39

      Теперь Спартак полюбил черных )

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      Рейтинг: +30

      100KAN 22 февраля 2017, 14:01

      Футбольная ассоциация Англии подозревает, что вратарь скушал пирожок умышленно, поскольку на данное событие букмекерские конторы принимали ставки. Это просто верх кретинизма, люди. Неужели нездоровой логики ФА-совцев не хватает понять, что он мог сделать это умышленно, поскольку захотел перекусить. Водичку же они иногда все пьют. Наверняка, контрактами всё это не запрещено.

      0
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      Рейтинг: +175

      Freux 22 февраля 2017, 00:36

      кому какое дело что человек кушает

      0
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      Рейтинг: +33453

      oyabun 21 февраля 2017, 23:23

      Насчет того что Спартак "усилился.." слишком громко сказано. Скорее больше похоже на какую то странную схему отмывания бабла.

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