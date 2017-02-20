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    Месси требует продажи трех игроков «Барселоны». «Локомотив» арендует Кверквелию. Дайджест событий дня


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    Голосов: 7
    20.02.2017 23:20
    Пуцко перешел из «Спартака» в «Уфу». «Шальке» летом выкупит Коноплянку. Пуйоль завел аккаунт в соцсети «Вконтакте». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Месси готов продлить контракт с «Барселоной», если команду покинут Динь, Гомеш и Матье

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси недоволен положением дел в клубе. Напомним, каталонцы крупно уступили в 1/8 Лиги чемпионов «ПСЖ» со счетом 0:4. Сообщается, что аргентинец поставил руководству испанцев ультиматум. Игрок хочет, чтобы команду покинули Люка Динь, Жереми Матье и Андре Гомеш, пополнившие состав сине-гранатовых при Луисе Энрике. Только в этом случае Месси пойдет на переговоры с сине-гранатовыми о продлении контракта. Текущее соглашение рассчитано до лета 2018 года. «Барселона» располагается на второй строчке в турнирной таблице Примеры.

    Пуцко продолжит карьеру в «Уфе»

    «Уфа» объявила о переходе из «Спартака» защитника Александра Пуцко. О сумме сделки и сроках контракта игрока не сообщается. 23-летний футболист является воспитанником московского клуба. С 2013 года он защищает цвета второй команды красно-белых. В нынешнем сезоне Пуцко принял участие в одном матче РФПЛ, проведя на поле всего девять минут. В ФНЛ на счету защитника девять поединков.

    Конте согласовал с «Челси» детали нового контракта

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте договорился с клубом о продлении контракта. Текущее соглашение истекало летом 2019 года. Сообщается, что новая сделка будет рассчитана до середины 2020 года. Итальянец пришел в «Челси» летом прошлого года. Под руководством 47-летнего специалиста синие в этом сезоне добились 13 подряд побед. На данный момент лондонский клуб единолично лидирует в турнирной таблице АПЛ.

    Кверквелия в ближайшее время перейдет в «Локомотив» на правах аренды

    Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия близок к переходу в «Локомотив». Речь идет об аренде до конца сезона. Напомним, ранее агент футболиста заявил, что грузинский игрок счастлив в казанском клубе и не планирует уходить. 25-летний Кверквелия выступает за «Рубин» с 2011 года. В текущем сезоне РФПЛ защитник не провел ни одного матча.

    «Шальке-04» летом выкупит права на Коноплянку у «Севильи»

    По окончании текущего сезона «Шальке-04» планируется выкупить права на полузащитника Евгения Коноплянку у «Севильи». «Сейчас уже точно можно сказать, что выкупим Коноплянку у испанцев. В текущем сезоне украинец играет важную роль в нашей команде, и она может стать еще больше», – сказал спортивный директор «Шальке-04» Кристиан Хейдель изданию Kicker. Напомним, что в текущем сезоне Коноплянка провел 24 матча за «Шальке-04» во всех турнирах, в которых записал на свой счет семь голов и одну результативную передачу.

    Пуйоль зарегистрировался в соцсети «ВКонтакте»

    Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль зарегистрировал страницу в крупнейшей социальной сети в Европе «ВКонтакте». Напомним, что данный портал был создан и запущен в октябре 2006 года российским разработчиком Павлом Дуровым. Отметим, что 38-летний футболист уже является пользователем таких популярных во всем мире соцсетей, как Twitter, Facebook и Instagram.

    Источник: «Спартак» не будет приобретать Тигиева

    «Спартак» не намерен приобретать защитника «Анжи» Георгия Тигиева. По мнению тренерского штаба красно-белых, 21-летний игрок не сможет усилить команду здесь и сейчас. Ранее сообщалось, что нынешний лидер чемпионата России уже договорился с футболистом махачкалинцев о контракте. «Тренерский штаб «Спартака» посчитал, что на данном этапе Тигиев не нужен команде», – поведал источник, знакомый с ситуацией. В текущем розыгрыше РФПЛ Тигиев принял участие с 14-ти встречах.

    «Анжи» заключил контракт с Прудниковым, с Эзатолахи переговоры продолжаются

    Генеральный директор «Анжи» Эльдар Исаев заявил, что махачкалинцы заключили соглашение с экс-нападающим «Спартака», «Рубина» и «Амкара» Александром Прудниковым. При этом он отметил, что «орлы» пока не могут достигнуть договоренности с хавбеком «Ростова» Саидом Эзатолахи. «С Прудниковым уже подписали контракт. Эзатолахи находится в «Анжи» на просмотре, но переговоры все еще продолжаются», – сказал Исаев. Последним клубом Прудникова был «Оренбург», цвета которого он защищал в первой половине нынешнего сезона (четыре матча, ноль голов). Отметим, что 27-летний футболист уже выступал за «Анжи» в 2011 году на правах аренды.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 7
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 6 марта 2017, 11:07

      Месси уже диктует свои условия!!! Что за бред!!! Он всего отличный игрок

      0
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ > Алексей Гозиас 24 марта 2020, 17:45

      он всегда их диктовал

      0
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      Рейтинг: +5

      lorencik 27 февраля 2017, 11:59

      Совсем с ума сошёл этот Месси-нет ли ему стать играющим тренером?!

      0
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      Рейтинг: +1640

      PassCSKA 26 февраля 2017, 20:06

      Гном походу чипсов пережрал

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +83

      ROOSHAN 21 февраля 2017, 18:48

      Лучше, Месси уйти из Барсы, если 3 игрока уйдут, то все скажут: "Месси выгнал их из Барселоны". Он сам себе авторитет портит.

      0
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 21 февраля 2017, 17:42

      Не бывает дыма без огня, а дыма от Месси в последнее время много, то сборную бросил, то увольняют из-за критики в его адрес. Как футболист - потрясающий, как человек видимо говно.

      1
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      Рейтинг: +10

      madrid__9530 21 февраля 2017, 13:32

      Я,конечно же болельщик РМ,но в эту ересь я ни чуть не верю,так как Месси на такое не способен,не нужно ему это понимаете?не нуж-но!С большим уважением отношусь к нему как футболисту и профессионалу своего дела и, очень обидно бывают когда болельщики РМ отзываются о нем плохо и так же как болельщики Барсы о КР!не будьте злыми,ведь на наших глазах живые две легенды современного футбола!

      0
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      Рейтинг: +34

      Otabek bro > madrid__9530 21 февраля 2017, 13:41

      C Вами согласен Я

      0
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      Рейтинг: +11283

      "supermax" 21 февраля 2017, 11:06

      ну Месси прихуел конечно

      0
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      Рейтинг: +23

      бардачок 21 февраля 2017, 10:30

      Месси если же не барса,то что? Китай? или МЛС сразу

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +60

      тайлер77 21 февраля 2017, 10:24

      месси дедовщину устраивает?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 21 февраля 2017, 09:37

      бред, Лео такую чушь бы непроизнёс, да и любой другой профессиональный игрок который понимает что в дела тренера нет смысла лезть, у него своя работа у тренера своя

      -1
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