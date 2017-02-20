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  • «Татуировки – грешное дело». Показываем, от чего хочет избавиться Благо (ОПРОС)

«Татуировки – грешное дело». Показываем, от чего хочет избавиться Благо (ОПРОС)

В интервью изданию «Спорт день за днем» Благо рассказал: «В татуировках вообще никакой логики нет. Если бы сейчас я мог вернуться в свое пятнадцатилетие, то я ни за что не сделал бы себе тату. Это грешное дело, и теперь я это понимаю. Тело дано человеку Богом чистым, а рисунки на нем – это грязь». Отметим, что свое первое тату будущая звезда грозненского «Терека» сделал еще до совершеннолетия – рисунок распятого Христа на спине. Именно религиозная тематика подталкивала Благо наносить на свое тело все новые и новые изображения – но теперь эта же религия заставила игрока задуматься об обратном.

«Я уже давно поинтересовался, возможно ли это (свести татуировки – прим. ред.). Нет, не получится ничего. Шрамы останутся, а рисунков на мне так много, что свести их полностью не выйдет уже».

Давайте посмотрим, как выглядит тело Благо – это действительно впечатляет.

Бонусом – татуировка Эсмер, жены полузащитника «Оренбурга». Как нам кажется, смотрится очень красиво.

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Россия. Премьер-лига Россия Оренбург Благо
Комментарии (9)
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Cant Stop
1487569873
может крестик не носить
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lihindic
1487570777
и чего
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gore88
1487575195
нечего было дурь колоть, типа крестов этих ваших
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ufos73
1487575457
Это не искусство, это уже пи*дец! С возрастом осознаешь цену глупости...
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sega77+
1487580774
одни кресты
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westminster1
1487584300
Хорошо отношусь к тату-культуре, сам забитый, но на теле Благо большинство тату - портаки (выражаясь языком носителей тату), не имеют никакой художественной ценности.. Впрочем, как и многих футболистов.
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Evklid
1487592637
Настоящий славянин)
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Cant Stop
1487592953
интересно что за дата у него набита 25 06 2019 ?????
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овертайм
1488526903
дебил хули сказать еще, думать надо а потом уже
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