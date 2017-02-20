«Татуировки – грешное дело». Показываем, от чего хочет избавиться Благо (ОПРОС)

В интервью изданию «Спорт день за днем» Благо рассказал: «В татуировках вообще никакой логики нет. Если бы сейчас я мог вернуться в свое пятнадцатилетие, то я ни за что не сделал бы себе тату. Это грешное дело, и теперь я это понимаю. Тело дано человеку Богом чистым, а рисунки на нем – это грязь». Отметим, что свое первое тату будущая звезда грозненского «Терека» сделал еще до совершеннолетия – рисунок распятого Христа на спине. Именно религиозная тематика подталкивала Благо наносить на свое тело все новые и новые изображения – но теперь эта же религия заставила игрока задуматься об обратном.

«Я уже давно поинтересовался, возможно ли это (свести татуировки – прим. ред.). Нет, не получится ничего. Шрамы останутся, а рисунков на мне так много, что свести их полностью не выйдет уже».

Давайте посмотрим, как выглядит тело Благо – это действительно впечатляет.

Бонусом – татуировка Эсмер, жены полузащитника «Оренбурга». Как нам кажется, смотрится очень красиво.

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