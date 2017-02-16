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  • «Не хочу играть для тех, кто называет меня нигером». Как бывший форвард «Спартака» страдает в «Фенербахче»

«Не хочу играть для тех, кто называет меня нигером». Как бывший форвард «Спартака» страдает в «Фенербахче»

Март 2015 года. Стамбульское дерби «Фенербахче» и «Бешикташа» только разгоралось, когда нападающий хозяев Эммануэль Эменике в первом же моменте запорол выход один на один. Этого хватило, чтобы собственные болельщики вылили на него тонну оскорблений.

Попросив замену и получив на это отказ, нигериец сорвал с себя футболку и добровольно потопал в подтрибунное помещение. Лишь тренер соперников Славен Билич, с которым футболист позднее пересечется в «Вест Хэме», успокоил его нервы. В перерыве Эменике все же был заменен, а уже после матча, извинялся и подбирал нужные слова, чтобы не платить за самоволку штраф в 50 тысяч евро. Правда, к тому моменту он уже нагадил в твиттере: «Надеюсь вскоре оказаться в клубе, где болельщики будут меня любить. Не хочу играть для тех, кто называет меня нигером». Там же он упомянул «Спартак», по временам выступления за который очень скучает.

Месяцем позже после матча с «Ризеспором» автобус с игроками «Фенербахче» мирно направлялся в аэропорт Трабзона. Развалившись в кресле, Эменике позвонил брату: забить у него не получилось, но похвастаться о крупной победе со счетом 5:1 в телефонном разговоре все же хотелось.

«Вдруг автобус вильнуло, послышался громкий хлопок, началась паника», – вспоминает Эменике. Инстинктивно нигериец сполз на пол, спрятавшись за кресло. Хлопком оказался выстрел пистолета – водитель автобуса был ранен в голову. Неизвестные закидали транспорт камнями, а потом скрылись. «Когда я увидел водителя всего в крови, мне стало страшно». Чудом охранник, находившийся рядом, вовремя вцепился в руль и не дал автобусу улететь в кювет. Никто из футболистов не пострадал, но в связи с нападением «Фенербахче» потребовал остановить чемпионат, пока виновные не понесут наказание.

Спустя почти два года, когда Эменике побывал в арендах в «Аль-Айне» и «Вест Хэме», из Стамбула вновь послышался его слезный вой: «Чувствую себя здесь, словно в тюрьме. Где бы я ни выступал, везде полностью отдавал себя команде. Почему тогда тут меня делают виноватым во всех грехах?». На этот раз причиной недовольств Эменике стал Дик Адвокат, который установил в клубе жесткие порядки. Тренер отстранил нигерийца от работы с первой командой и отправил тренироваться с молодежкой, за что попал в инстаграм Эменике с подписью «Убийца «Фенербахче».

В Турции конфликт быстро объяснили так: «Его привычки и высокомерие вывели Адвоката из себя». Валерий Карпин подтверждает: «Как и по всем африканским игрокам, по нему есть один момент – к Эменике нужен тренерский подход». Удивительно, как он все еще продолжает выступать в Стамбуле (говорят, Эммануэль ходит в любимчиках у президента «Фенербахче» Азиза Йылдырима), но с того момента посыпались разговоры о том, что уже скоро на одного нигерийца в России станет больше.

СМИ говорили про возвращение в «Спартак». Когда-то после переезда в Москву Эменике шутил, что выбрал красно-белых, потому что здесь продается лучшее постельное белье с кошками по самым выгодным ценам. Но на самом деле в 2011 году московский клуб спас его от депрессии, когда, оказавшись замешенным в скандале с договорными матчами, он четыре дня отсидел в тюрьме. «Со мной общались, как с преступником. Для меня это было шоком. Я плакал, как ребенок, что даже пришлось обратиться к специалисту. Мне было тяжело собраться после пережитого кошмара, поэтому я сразу согласился на переход в «Спартак», – через силу вспоминает нигериец.

«Спартак» казался самым реальным вариантом и этой зимой: красно-белые искали усиление на позицию центрального нападающего, а африканец, оставивший после себя сочные воспоминания, мог бы легко адаптироваться к знакомой атмосфере. Да и отдать в аренду Эменике «Фенербахче» хотел совсем бесплатно, хотя представитель форварда сказал, что отступные за его клиента составляют 50 миллионов евро. В Москве еще помнят о «похоронах» «Локомотива», спасении в дерби с ЦСКА, среднем пальце фанатам «Динамо» – в общем, свой парень.

В агентских кругах говорили о том, что Эменике фактически – уже в России. Когда же он выложил в Instagram свое фото в футболке «Спартака» с подписью «Скоро» дело казалось решенным. Но вместо него у «Спартака» появился более статусный Луис Адриано, а варианты с «Рубином» и «Локомотивом», которые всплыли позднее, так и остались слухами.

Его возвращение в Россию все же случилось, но только в качестве гостя. Эменике не играл с конца минувшего декабря, но сохранил взрывную скорость и забивные способности. В Краснодаре его еще помнят: в 2011 году именно он первым забил «быкам», ткнув мяч между ног Евгению Городову.

Лига Европы Лига Европы Фенербахче Краснодар Спартак Эменике Эммануэль
Комментарии (11)
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Спартач_навсегда
1487228290
Жаль ,что не вернулся,атака Зе Адриано,Эм рвала бы всех на части)
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Jack24
1487229051
ну нигер он и в Африке нигер, что тут такого?
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STAFOR13
1487229061
когда уходил из Спартака говорил что там болелы лучше, команда...
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and4ever86
1487230261
"Что этот нигер себе позваляет?" © Самуэль Джексон
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ViktorMG
1487231770
Не профессионал. Слишком много эмоций. Хотя талантом не обделён.
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GorovoyKirill
1487243668
В принципе зря ушел
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mihail1980
1487258034
не надо было уезжать нигер
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