«Манчестер Сити» надолго лишился Жезуса. «Амкар» нашел замену Селихову. Дайджест событий дня

«Манчестер Юнайтед» запретил частным лицам приближаться к своей базе

Служба безопасности «Манчестер Юнайтед» запретила частным лицам пользоваться пешеходной дорожкой вокруг своей базы в Каррингтоне. Как сообщает источник, клубная служба безопасности уже сообщила о новом правиле жителям близлежащих домов. Такой запрет вынесла землевладельческая компания HIMOR, которой принадлежит земля вокруг базы, а вызван он тем, что местные жители нередко устраивают несанкционированные свалки рядом с базой.

И еще одна новость из Манчестера: Рэшфорд не уверен в необходимости продлевать контракт с клубом

Нападающий Маркус Рэшфорд может покинуть «Манчестер Юнайтед». Как утверждается, футболист не торопится продлевать контракт с клубом, который истекает летом 2020 года, из-за малого игрового времени. 19-летний нападающий намерен определиться со своей позицией по завершении текущего сезона.

Зозуля не может вернуться в «Днепр»

Нападающий «Бетиса» Роман Зозуля не может вернуться в «Днепр», несмотря на разрешение ФИФА. Футболист по правилам не имеет права в течение одного сезона быть заявленным за четыре клуба. Украинский нападающий уже успел побывать в заявке «Днепра», «Бетиса» и «Райо Вальекано».

Однако мадридский клуб отказался от аренды футболиста из-за протестов фанатов, которые считают игрока нацистом. В то же время ФИФА пошла навстречу украинцу, дав ему возможность вернуться в «Днепр». Но украинский клуб не имеет права регистрировать новичков из-за долгов перед бывшими сотрудниками и тренерами.

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Габриэль Жезус из-за травмы пропустит два-три месяца

«Манчестер Сити» не сможет рассчитывать на нападающего Габриэля Жезуса в в ближайшие 2-3 месяца. По итогам медобследования у футболиста диагностирован перелом пятой плюсневой кости. Бразилец получил травму в матче с «Борнмутом» (2:0).

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Мутко сообщил, что Россия практически готова к Кубку конфедераций

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что практически все заявленные на Кубок конфедераций-2017 стадионы готовы к эксплуатации. По словам спортивного функционера, осталось урегулировать ряд незначительных вопросов.

«Мы практически готовы к Кубку конфедераций. Остались некоторые вопросы по практической доводке стадионов перед турниром. У нас есть время, мы должны за месяц передать оргкомитету все стадионы и прекратить там любые спортивные события. Для этого нам нужно создать периметры безопасности и инфраструктуру.

И после этого передать стадион. Эта работа уже началась, есть все проекты. Тренировочные площадки и гостиницы уже практически готовы. Главная задача – чтобы наша сборная хорошо подготовилась к турниру и подарила нам большой праздник», – заявил Мутко.

В «Амкар» перешел вратарь «Балтики» Вамбольт

Голкипер «Балтики» Денис Вамбольт со второй части сезона будет выступать за «Амкар». Условия перехода вратаря не уточняются. В текущем сезоне Вамбольт провел в первенстве ФНЛ 13 матчей, в которых пропустил 14 мячей. По неофициальным данным, сумма отступных за 21-летнего голкипера составляет 2,5 миллиона рублей.

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В «Баварии» заявили, что «Манчестер Юнайтед» предлагал за Мюллера 100 миллионов

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер мог продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Об этом заявил финансовый директор мюнхенского клуба Ян-Кристиан Дрессен. По его словам, «красные дьяволы» предлагали за немецкого форварда 100 миллионов евро.

«Да, эти разговоры – правда. Нам пришел факс из Англии. Но продажу Мюллера мы даже не рассматривали. Если футболист нам подходит, то было бы глупо получить рекордную прибыль и расслабить его», – сказал Дрессен.

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