Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Манчестер Сити» надолго лишился Жезуса. «Амкар» нашел замену Селихову. Дайджест событий дня

«Манчестер Сити» надолго лишился Жезуса. «Амкар» нашел замену Селихову. Дайджест событий дня

«Манчестер Юнайтед» запретил частным лицам приближаться к своей базе

Служба безопасности «Манчестер Юнайтед» запретила частным лицам пользоваться пешеходной дорожкой вокруг своей базы в Каррингтоне. Как сообщает источник, клубная служба безопасности уже сообщила о новом правиле жителям близлежащих домов. Такой запрет вынесла землевладельческая компания HIMOR, которой принадлежит земля вокруг базы, а вызван он тем, что местные жители нередко устраивают несанкционированные свалки рядом с базой.

И еще одна новость из Манчестера: Рэшфорд не уверен в необходимости продлевать контракт с клубом

Нападающий Маркус Рэшфорд может покинуть «Манчестер Юнайтед». Как утверждается, футболист не торопится продлевать контракт с клубом, который истекает летом 2020 года, из-за малого игрового времени. 19-летний нападающий намерен определиться со своей позицией по завершении текущего сезона.

Зозуля не может вернуться в «Днепр»

Нападающий «Бетиса» Роман Зозуля не может вернуться в «Днепр», несмотря на разрешение ФИФА. Футболист по правилам не имеет права в течение одного сезона быть заявленным за четыре клуба. Украинский нападающий уже успел побывать в заявке «Днепра», «Бетиса» и «Райо Вальекано».

Однако мадридский клуб отказался от аренды футболиста из-за протестов фанатов, которые считают игрока нацистом. В то же время ФИФА пошла навстречу украинцу, дав ему возможность вернуться в «Днепр». Но украинский клуб не имеет права регистрировать новичков из-за долгов перед бывшими сотрудниками и тренерами.

ЦСКА, «Локомотив» и еще 3 русских клуба для Зозули

Габриэль Жезус из-за травмы пропустит два-три месяца

«Манчестер Сити» не сможет рассчитывать на нападающего Габриэля Жезуса в в ближайшие 2-3 месяца. По итогам медобследования у футболиста диагностирован перелом пятой плюсневой кости. Бразилец получил травму в матче с «Борнмутом» (2:0).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Жезус – арбуз, который нужно раскрыть». Кто спасет сезон для Гвардиолы

Мутко сообщил, что Россия практически готова к Кубку конфедераций

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что практически все заявленные на Кубок конфедераций-2017 стадионы готовы к эксплуатации. По словам спортивного функционера, осталось урегулировать ряд незначительных вопросов.

«Мы практически готовы к Кубку конфедераций. Остались некоторые вопросы по практической доводке стадионов перед турниром. У нас есть время, мы должны за месяц передать оргкомитету все стадионы и прекратить там любые спортивные события. Для этого нам нужно создать периметры безопасности и инфраструктуру.

И после этого передать стадион. Эта работа уже началась, есть все проекты. Тренировочные площадки и гостиницы уже практически готовы. Главная задача – чтобы наша сборная хорошо подготовилась к турниру и подарила нам большой праздник», – заявил Мутко.

В «Амкар» перешел вратарь «Балтики» Вамбольт

Голкипер «Балтики» Денис Вамбольт со второй части сезона будет выступать за «Амкар». Условия перехода вратаря не уточняются. В текущем сезоне Вамбольт провел в первенстве ФНЛ 13 матчей, в которых пропустил 14 мячей. По неофициальным данным, сумма отступных за 21-летнего голкипера составляет 2,5 миллиона рублей.

Таблица зимних трансферов РФПЛ

В «Баварии» заявили, что «Манчестер Юнайтед» предлагал за Мюллера 100 миллионов

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер мог продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Об этом заявил финансовый директор мюнхенского клуба Ян-Кристиан Дрессен. По его словам, «красные дьяволы» предлагали за немецкого форварда 100 миллионов евро.

«Да, эти разговоры – правда. Нам пришел факс из Англии. Но продажу Мюллера мы даже не рассматривали. Если футболист нам подходит, то было бы глупо получить рекордную прибыль и расслабить его», – сказал Дрессен.

Потерявшийся в пространстве. Почему Томас Мюллер перестал забивать

Англия. Премьер-лига Кубок конфедераций Англия Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Амкар-Пермь Днепр Бавария Зозуля Роман Мюллер Томас Вамбольт Денис Рэшфорд Маркус Жезус Габриэл Мутко Виталий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Kulima
1487097852
Господи, журналюги, вы откуда новость про Рэшфорда взяли?! Зайдите на оф сайт МЮ там все написано, что это утка. Дебилы бл*ть!
Ответить
TUMS
1487107014
Да Балтика по-моему разваливается...
Ответить
Make25
1487140749
Оставляю комент, чтобы взять бонус)
Ответить
sir_Alex
1487157884
Вот и опять старина Агуэро пригодится!
Ответить
Roma Sagalakov
1487235772
очередной трансферный рекорд будет этим летом. Не должен игрок такого уровня как Агуэро сидеть на банке!
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+