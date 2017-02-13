Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Меня выставили предателем». Почему Фернандо Торрес снова стал звездой

«Меня выставили предателем». Почему Фернандо Торрес снова стал звездой

«Знаете, почему я ушел из «Ливерпуля»? Я хотел побеждать, а меня выставили предателем. У клуба были планы на перестройку, которая должна была занять несколько лет. У меня не было этого времени», – рассказывал Торрес летом 2016 года. Период игры Торреса в «Челси» получился неудачным, а его трансфер теперь называют одним из самых провальных в истории клуба. «Ливерпуль» на деньги с продажи испанца получил Суареса и надежду на титул. Сам Фернандо выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и Кубок Англии, но превратился в посмешище. Ему пришлось вернулся к истокам, чтобы опять выйти на звездный уровень.

В «Атлетико» Торрес числится уже третий сезон. Первый год получился скомканным из-за странного трансферного соглашения с «Миланом» и плохой формы. В предыдущем сезоне Торрес уже играл прилично, но на первых ролях все равно был Гризманн. Фернандо все считали даже в чем-то легендарным игроком для клуба, который его вырастил. «Я – символ «Атлетико»? Ничего подобного. Любой игрок лишь пытается нести цвета и ценности к людям», – скромничал Торрес. При этом выиграть хоть что-нибудь с «Атлетико» Торресу по-прежнему не удается. Здесь его отговорки уже не работают. В «Атлетико» Фернандо ценят как обычного игрока, а не в качестве добытчика трофеев.

Сейчас «Атлетико» выступает ужасно. Команда давно выпала из чемпионской гонки, ведя борьбу лишь за попадание в зону Лиги чемпионов. Гризманн уже одной ногой в «Манчестер Юнайтед», а Симеоне больше не отрицает новости о возможном уходе из клуба. Тренера «Атлетико» ждут в «Интере», правда, научившегося побеждать и со Стефано Пиоли. Фернандо Торрес на этом фоне предстает живой легендой команды. Он играет все лучше, постепенно возрождая бомбардирские таланты. Особенно это проявилось после небольшого зимнего перерыва.

В последних двух играх Примеры Фернандо Торрес отличился сразу три раза. Это больше, чем за предыдущие 15 игр в этом турнире. В наступившем году Торреса неожиданно прорвало. Он не смог спасти «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании, но все еще может сделать это в чемпионате и Лиге чемпионов. Гол «Сельте» получился в стиле лучшей формы испанского форварда, будто помолодевшего на десяток лет.

Правда, были в этой игре и отрицательные моменты. Торрес не забил одиннадцатиметровый удар, поэтому не смог стать автором победного мяча. Для «Атлетико», кстати, это шестой нереализованный пенальти из девяти последних попыток. Кажется, на тренировках нужно уделить этому компоненту дополнительное внимание. Интересно, что среди действующих игроков Примеры Торрес в лидерах по количеству незабитых пенальти. Девять раз из 28-ми попыток Фернандо промахивался с точки. Пенальти в игре с «Сельтой» мог стать спасительным, но в итоге «Атлетико» пришлось вытаскивать Карраско и Гризманну. Бельгиец в концовке матча сравнял счет, а французский форвард все-таки вырвал для команды победу. В этом сезоне «Атлетико» забил уже девять голов из-за пределов штрафной, лидируя по этому показателю в Примере.

Фернандо Торрес уходил из «Ливерпуля» за трофеями. Сейчас за ними же могут покинуть «Атлетико» Гризманн и Симеоне. У Торреса есть хорошая возможность снова всем все доказать, вопреки всему приведя клуб к большому успеху. Кажется, сам Фернандо забыл, что в марте ему исполнится 33 года. Но когда Торрес наслаждается игрой, весь мир кайфует вместе с ним. Родной «Атлетико» Фернандо Торрес не предаст уже никогда. Осталось только, чтобы и партнеры по команде вспомнили, что недавно «Атлетико» вставал на одну планку с «Барселоной» и «Реалом».

Торрес, Кэрролл, Думбия и еще 8 ужасных зимних трансферов

Испания. Примера Европа Атлетико Торрес Фернандо
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
agil
1486935929
опыт и талант не пропьешь...если конечно у тебя есть российский паспорт и ты знаешь что такое лимит...
Ответить
agil
1486935982
а гол шикарный прямо как во дворе но с не реальным исполнением
Ответить
Денис Беневольский
1486938374
Ну какой же звездой он снова стал, когда только-только снова забивать начал? Еще бы три-четыре тура забивал исправно, тогда можно было бы что-то подобное писать, а так это немного за уши притянуто. Но сам материал неплохой)
Ответить
TUMS
1486943020
Профессионал своего дела...
Ответить
Roma Sagalakov
1486965850
Без Симеоне АМ не представляю как топ клуб, я не знаю тренеров с такой же самоотдачей. Зачем ему уходить куда-либо также как и Гризману, Атлетико только вошли в элиту европейского футбола и потеря таких знаковых личностей будет черевато. А за Торреса я очень рад, буду счастлив видеть его в такой форме всегда).
Ответить
Дима97
1486990707
вернулся бы на уровень когда в Ливерпуле фиерил
Ответить
agil
1488131057
что тут скажешь.....чувак любить свой клуб и футбол!!!! может пора и сборную вернуть его....
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+