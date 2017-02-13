«Меня выставили предателем». Почему Фернандо Торрес снова стал звездой

«Знаете, почему я ушел из «Ливерпуля»? Я хотел побеждать, а меня выставили предателем. У клуба были планы на перестройку, которая должна была занять несколько лет. У меня не было этого времени», – рассказывал Торрес летом 2016 года. Период игры Торреса в «Челси» получился неудачным, а его трансфер теперь называют одним из самых провальных в истории клуба. «Ливерпуль» на деньги с продажи испанца получил Суареса и надежду на титул. Сам Фернандо выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и Кубок Англии, но превратился в посмешище. Ему пришлось вернулся к истокам, чтобы опять выйти на звездный уровень.

В «Атлетико» Торрес числится уже третий сезон. Первый год получился скомканным из-за странного трансферного соглашения с «Миланом» и плохой формы. В предыдущем сезоне Торрес уже играл прилично, но на первых ролях все равно был Гризманн. Фернандо все считали даже в чем-то легендарным игроком для клуба, который его вырастил. «Я – символ «Атлетико»? Ничего подобного. Любой игрок лишь пытается нести цвета и ценности к людям», – скромничал Торрес. При этом выиграть хоть что-нибудь с «Атлетико» Торресу по-прежнему не удается. Здесь его отговорки уже не работают. В «Атлетико» Фернандо ценят как обычного игрока, а не в качестве добытчика трофеев.

Сейчас «Атлетико» выступает ужасно. Команда давно выпала из чемпионской гонки, ведя борьбу лишь за попадание в зону Лиги чемпионов. Гризманн уже одной ногой в «Манчестер Юнайтед», а Симеоне больше не отрицает новости о возможном уходе из клуба. Тренера «Атлетико» ждут в «Интере», правда, научившегося побеждать и со Стефано Пиоли. Фернандо Торрес на этом фоне предстает живой легендой команды. Он играет все лучше, постепенно возрождая бомбардирские таланты. Особенно это проявилось после небольшого зимнего перерыва.

В последних двух играх Примеры Фернандо Торрес отличился сразу три раза. Это больше, чем за предыдущие 15 игр в этом турнире. В наступившем году Торреса неожиданно прорвало. Он не смог спасти «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании, но все еще может сделать это в чемпионате и Лиге чемпионов. Гол «Сельте» получился в стиле лучшей формы испанского форварда, будто помолодевшего на десяток лет.

Правда, были в этой игре и отрицательные моменты. Торрес не забил одиннадцатиметровый удар, поэтому не смог стать автором победного мяча. Для «Атлетико», кстати, это шестой нереализованный пенальти из девяти последних попыток. Кажется, на тренировках нужно уделить этому компоненту дополнительное внимание. Интересно, что среди действующих игроков Примеры Торрес в лидерах по количеству незабитых пенальти. Девять раз из 28-ми попыток Фернандо промахивался с точки. Пенальти в игре с «Сельтой» мог стать спасительным, но в итоге «Атлетико» пришлось вытаскивать Карраско и Гризманну. Бельгиец в концовке матча сравнял счет, а французский форвард все-таки вырвал для команды победу. В этом сезоне «Атлетико» забил уже девять голов из-за пределов штрафной, лидируя по этому показателю в Примере.

Фернандо Торрес уходил из «Ливерпуля» за трофеями. Сейчас за ними же могут покинуть «Атлетико» Гризманн и Симеоне. У Торреса есть хорошая возможность снова всем все доказать, вопреки всему приведя клуб к большому успеху. Кажется, сам Фернандо забыл, что в марте ему исполнится 33 года. Но когда Торрес наслаждается игрой, весь мир кайфует вместе с ним. Родной «Атлетико» Фернандо Торрес не предаст уже никогда. Осталось только, чтобы и партнеры по команде вспомнили, что недавно «Атлетико» вставал на одну планку с «Барселоной» и «Реалом».

Торрес, Кэрролл, Думбия и еще 8 ужасных зимних трансферов