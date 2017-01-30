Кьяра Пиконе – сексуальная вдохновительница Хавьера Пасторе

Про Кьяру Пиконе в сети написано не так уж много – модель и телеведущая – обычный «футбольный» стандарт. В мае 2015 года у семейства Пасторе родилась дочь Мартина. Да и вообще у пары хватает совместных фотографий в Instagram Кьяры, так что за семью Хавьера можно только порадоваться. Жаль, что его карьера перестала быть столь же яркой. Зато есть кому поддержать футболиста дома.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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