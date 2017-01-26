Give me your Promes. Куда из «Спартака» уйдет самый дорогой футболист РФПЛ

«Я верю в Бога»

Именно такую татуировку на русском языке несколько дней назад сделал себе голландский нападающий «Спартака». Квинси не раз говорил, что любит Россию и красно-белых и не собирается никуда уходить. Однако есть несколько факторов, которые заставляют сомневаться в том, что преданность Промеса продлится хотя бы еще на один сезон.

На прошлой неделе «Спартак» купил Самедова. На первый взгляд очевидно, что Александр был приобретен как замена голландцу. Но бывшему игроку «Локомотива» эта версия не нравится. В интервью телеканалу «Матч» Самедов сказал: «Он [Промес] бегает слева, в середине, справа – везде. Меня убивает это: «А как ты пойдешь в «Спартак», там же Промес справа!» Ребят, вы что, издеваетесь? Промес играет по всему фронту атаки».

При этом Самедов добавил, что пока сам не знает, на какой позиции его видит главный тренер и какие функции он будет выполнять в «Спартаке».

Паспорт, опыт или воспоминания? Зачем ветеран Самедов понадобился «Спартаку»

Это, впрочем, не отменяет того, что Каррера видит в Самедове хотя бы отчасти, но все же замену Промесу. Во-первых, как бы ни хотелось красно-белым сохранить голландца, они могут получить за него очень большие деньги – от 25 до 50 миллионов евро. При этом важно, что подобные суммы крутятся вокруг имени Промеса прямо сейчас – сейчас, когда футболист и клуб находятся в оптимальной форме. Если допустить, что весна у красно-белой команды получится неудачной (а последние 3 сезона именно так и было), стоимость спартаковской звезды резко уменьшится. Поэтому так велико искушение решить вопрос с Промесом уже сейчас. Но, конечно, еще более велико искушение стать чемпионами, в чем голландец должен «Спартаку» помочь.

Другое дело, что Квинси играет в России уже третий сезон. Ему недавно исполнилось 25 лет. Самый возраст для того, чтобы продолжить карьеру в топ-клубе: однозначно, что российский уровень он перерос еще в прошлом году.

Фактор «летучего голландца»

Промес впервые вышел в футболке сборной за несколько месяцев до перехода в «Спартак». С тех пор он сыграл за Голландию 16 матчей и забил лишь два гола (оба в ворота Белоруссии 10 октября прошлого года).

И, хотя Квинси выступает в составе одного из лучших клубов далеко не последнего чемпионата в Европе, он по-прежнему получает в сборной недостаточно игрового времени. Недостаточно для того, чтобы стать в национальной команде главной звездой.

А ведь для голландцев с их затянувшейся сменой поколений это вопрос острый (а невыход команды на Евро в прошлом году сделал его еще острее). Квинси наверняка осознает, что без регулярного присутствия в информационной повестке топового европейского футбола ему не стать следующим Арьеном Роббеном. При этом подобные амбиции у Промеса наверняка есть.

Сменить Карреру на Клоппа

«Ливерпуль» – наиболее активный участник в борьбе за Промеса. О том, что мерсисайдцы хотят видеть в своем составе голландца, местная ливерпульская пресса (у которой всегда были надежные источники в структуре клуба) начала писать еще в ноябре.

Переговоры долгое время были тайной, но в дело вмешался соотечественник Промеса Жоржиньо Вейналдум, который откровенно заявил, что очень хочет видеть своего друга в составе «Ливерпуля». Тем самым Вейналдум открыл эти переговоры публике и заставил «Спартак» опровергать возможность ухода Квинси (по крайней мере, до конца сезона).

Чем «Ливерпуль» может не устраивать Промеса? Тем, что Клопп рассчитывал на Квинси как на замену получившему тяжелую травму Дэнни Ингзу и уехавшему на Кубок африканских наций Садио Мане. То есть, голландец был нужен немецкому тренеру под конкретные задачи на конец сезона. И именно для выполнения этих задач «Ливерпуль» был готов потратить 25 миллионов евро.

Когда «Спартак» достаточно ясно дал понять, что переговоры стоит отложить до лета, Клопп отступил, а слухи поутихли. Непонятно, понадобится ли Промес «Ливерпулю» в следующем сезоне и станут ли мерсисайдцы предлагать «Спартаку» такие деньги.

Так или иначе, АПЛ остается приоритетной целью для голландца. Конкуренцию в борьбе за Промеса «Ливерпулю» хотят составить «Тоттенхэм» и «Челси». Но каждый из этих клубов в любом случае будет выстраивать свою летнюю трансферную политику уже исходя из результатов всего сезона.

Клопп – не топ. Почему «Ливерпуль» снова провалит сезон

Привет от Халка и Витселя

Интересно, что для китайских клубов в контракте Промеса прописаны отдельные отступные. Если все остальные клубы могут выкупить голландца за 30 миллионов евро, китайцам надо будет потратить все 50. И, кажется, они на это готовы.

С ужесточением лимита в китайском чемпионате спрос на топовых игроков подскочил еще выше, и за самых популярных мировых футболистов развернулась еще более отчаянная борьба. Главный восточный претендент на Промеса – «Шанхай Шэньхуа». Не так давно этот клуб уговорил Карлоса Тевеса уехать из Аргентины, сделав того самым высокооплачиваемым футболистом мира. Поэтому неудивительно, что Промесу в Шанхае обещают (по информации «Известий») увеличение зарплаты в 2 раза и кучу бонусов-премиальных.

Цветок Шанхая. Какой клуб сделал Тевеса самым богатым футболистом в мире

На прошлой неделе, комментируя ситуацию с Промесом, Каррера сказал, что тот останется в «Спартаке» до конца сезона, «если не случится форс-мажора». Далее итальянец привел в пример переход Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь», и все стало понятно.

Китайские деньги – это именно тот самый форс-мажор, от которого бывает трудно отказаться и клубу, и футболисту. Но у Промеса, как известно, есть другие планы на собственное будущее. По крайней мере, на данный момент.