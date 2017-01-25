Назло хейтерам. Главные пенальти в карьере Роналду

Португалия – Англия, 1 июля 2006 года

Роналду тогда еще только начинал играть в сборной, лидерами там были Рикарду Карвальо, Деко и Луиш Фигу, а тренером – сам Луис Сколари. Это не мешало Криштиану выходить в старте почти в каждом матче и уверенно хозяйничать на своем левом фланге.

У португальцев была сильная команда, которая к тому же приехала в Германию в статусе вице-чемпиона Европы. Без проблем была пройдена слабенькая группа (Мексика, Ангола, Иран), а в 1/8 финала – безумный и драматичный матч с Нидерландами. К концу сборные играли вдевятером, но португальцы с минимальным счетом все же выиграли.

И попали на Англию. У Англии был мощнейший состав, который, в прочем, традиционно ничего не выиграл. Но зато считался одним из сильнейших на том Мундиале. Бекхэм, Эшли Коул, Джерард, Оуэн, Лэмпард, Руни… С этим четвертьфиналом мог соперничать только матч Франция – Бразилия, игравшийся в тот же день.

Несмотря на ожидания, в обеих встречах обилия голов не было. Англия и Португалия вовсе не смогли открыть счет за 120 минут игры. Уже к 62-й минуте англичане остались в меньшинстве – Руни зачем-то наступил на пах Рикарду Карвальо, и португальцы заставили судью показать красную карточку. Сильнее всех старался Криштиану, за что его потом долго освистывали болельщики на «Олд Траффорд».

В серии пенальти англичане мазали, как могли. Из четырех попыток удачной была лишь одна. Джеррард, Лэмпард, Каррагер – все мимо. Криштиану досталось право на решающий удар. С небольшой заминкой при разбеге он обманул вратаря, отправив мяч в противоположный верхний угол. Португалия прошла в полуфинал.

В полуфинале подопечные Сколари столкнулись с другим прекрасным пенальтистом – Зинедином Зиданом – и в итоге довольствовались лишь четвертым местом. Но Роналду именно на этом турнире начал становиться лидером сборной.

«Тоттенхэм» – МЮ, 4 февраля 2007 года

В следующем сезоне Криштиану стал еще и одним из лидеров «МЮ». Правда, не без скандалов. Именно тогда Роналду начал зарабатывать репутацию «симулянта», от которой не может отделаться до сих пор.

Каждый тренер АПЛ считал своим правом раскритиковать португальца за нечестную игру, журналисты многие успехи Криштиану списывали на симуляции и нередко называли его «слишком переоцененным».

В феврале 2007 года «МЮ» играл в Лондоне с «Тоттенхэмом» и разгромил его 4:0. Один из мячей Криштиану забил с пенальти, заработав его очевидным «нырком». Судья, особенно английский, вполне мог дать за такое желтую, но он ничего не заметил, указав на точку. Слишком точному удару в нижний угол не помешал даже угадавший направление Робинсон.

После такого все еще сильнее ополчились на португальца. Но это не помешало ему стать лучшим игроком сезона и чемпионом Англии.

МЮ – «Челси», 21 мая 2008 года

Через год МЮ дошел уже до финала Лиги Чемпионов. В Москве манкунианцы играли против «Челси». Тот финал стал одним из самых запоминающихся в истории ЛЧ. Криштиану открыл счет уже на 26-й минуте, зависнув в воздухе и пробив головой поле подачи Скоулза.

Потом в конце тайма Лэмпард счет сравнял, и дело дошло до пенальти. Роналду пытался обмануть Петера Чеха, но при разбеге слишком резко остановился и в итоге пробил слабо и неточно.

Античный рок (в лице Джона Терри) тогда смилостивился над «МЮ», и серия пенальти все равно осталась за «красными дьяволами». Ну, а Криштиану выиграл первый еврокубок.

«Реал Мадрид» – «Депортиво», 29 августа 2009 года

Именно в «Реале» португалец стал главным пенальтистом команды. Символично, что первый свой гол в официальном матче за мадридскую команду Роналду забил с пенальти. Случилось это в начале сезона в игре с «Депортиво».

В конце этого сезона «Реал» пропустил вперед «Барселону» и занял второе место, отставая от каталонцев на 3 очка. А Роналду в гонке пропустил вперед и Месси, и Игуаина. Но это было только начало.

Португалия – Польша, 30 июня 2016 года

Чемпионат Европы прошлого года стал триумфом португальца, которого он ждал, наверное, больше, чем победы в Лиге Чемпионов. Роналду впервые выиграл крупный турнир со своей сборной. Особо важно это было еще и потому, что Месси со своей сборной на Кубке Америки, проходящем практически в то же время, проиграл в финале. Кстати, по пенальти.

Роналду уже был не подающим надежды, не переоцененным симулянтом и даже не суперзвездой. Он был лидером и капитаном (это очевидно), но главное – практически брал на себя тренерскую ответственность.

В серии пенальти с поляками Роналду бил первым. Чтобы таким образом ободрить своих игроков и дать им силы после изнурительного четвертьфинала. Тут Криштиану уже не пытался обманывать вратаря и не дразнил зрителей. Он делал результат.

И он его сделал. В том пенальти не было артистизма, поэтому журналисты больше запомнили, как Роналду настраивал Моутиньо и переживал за партнеров. Но этот одиннадцатиметровый сказал нам многое о том, как изменился португальский капитан.