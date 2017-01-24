«Наши дети уже могут уезжать на материк». Репортаж из Крыма, где пытаются строить лигу под санкциями

«А дальше-то что?»

После вхождения Крыма в состав России три крымских клуба «СКЧФ (Севастополь), «Жемчужина» (Ялта) и ТСК (Симферополь) были допущены к соревнованиям РФС и заявлены во второй дивизион ФНЛ, зона Юг. В августе 2014-го Федерация футбола Украины обратилась в УЕФА и ФИФА с требованием применить санкции к РФС и исключить клубы из внутрироссийских соревнований. УЕФА не «санкционировало» РФС, однако исключило клубы «в свете сложного текущего политического положения». Говорят, футбол вне политики… Пусть говорят.

«Они (УЕФА) считают, что нужен какой-то период, чтобы Крым имел самостоятельный футбол. Только дальше-то что? Что клубам профессиональным делать и футболистам? Что, сборную там свою создавать? А если она захочет играть где-то? Здесь вопросов больше, чем ответов», – комментировал министр спорта (в то время) Виталий Мутко агентству «Р-Спорт».

В Крыму времени даром не теряли и организовали собственную лигу. Кураторами выступили УЕФА и Министерство спорта России. С помощью первых был создан руководящий орган на полуострове – Крымский футбольный союз, благодаря вторым – обеспечено финансирование. Уже 2 года КФС проводит чемпионат премьер-лиги. Первым чемпионом стал «ТСК», трансформировавшийся из симферопольской «Таврии». Второй сезон может подарить нового чемпиона. На всех порах к золоту идет «Крымтеплица» из Молодежного. Не забывают руководители о детско-юношеском футболе.

«Сейчас мы уже имеем определенное понимание со стороны УЕФА, что наши дети могут осознанно и по мастерству переходить из клуба в клуб не только внутри Крыма, но и на материковую часть России. Это первая победа, первое, с чем согласились в УЕФА. Мы не должны останавливаться на достигнутом и идти только вперед», – считает президент КФС Юрий Ветоха.

Прошло два года, а политика так и не вышла из футбола. Федерация футбола Украины продолжает владеть сертификатами профессиональных крымских игроков. Когда вопрос сертификации решиться – неясно и возможность перехода детей, действительно, первая победа в, казалось, глухом вопросе. Пока юноши набираются опыта и наблюдают за игрой местных звезд. Да, местного Криштиану нет, зато есть «Марадона» и Монахов.

Местные знаменитости

В Премьер-лиге всего восемь команд, но в некоторых выступают люди «поигравшие». Антон Монахов, Александр Данишевский, Денис Голайдо, Олег Гуменюк, Игорь Мельник, Руслан Платон – лишь краткий перечень опытных футболистов, выступавших в СНГ и странах ближнего зарубежья.

Антон Монахов, капитан «ТСК Таврии», играл в московском «Спартаке» и как-то засветился в пресс-конференции Олега Романцева: «Самые большие шансы закрепиться [в «Спартаке»] у Монахова. Во-первых, ему 17 лет. Во-вторых, у него фактура. В-третьих, он вообще необученный. Вот вообще необученный. И то, что я ему говорю – он очень сильно воспринимает».

Когда шансы растаяли, Монахов, транзитом через «Торпедо-ЗИЛ» и «Элисту», уехал на Украину и стал одним из самых титулованных игроков Крыма. Вице-чемпион Европы среди юношей, обладатель Кубка Украины. Победитель всемирной студенческой Универсиады. Вместе с Антоном «золото» Универсиады выиграл другой крымский футболист – Матвей Бобаль. За классную технику его звали «Закарпатский Марадона».

Один из «медалистов Крыма» – Олег Гуменюк, у которого трофеев на целый музей. Воспитанник одесского футбола стал пятикратным чемпионом Молдавии, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Победитель Кубка чемпионов Содружества выступал в «Таврии» и сейчас вернулся в «ТСК». В Крыму находится и человек, забивавший «Ливерпулю» в Лиге Чемпионов, – Александр Данишевский. Его карьера сложилась неоднозначно. Автор единственного гола «Спартака» в Лиге чемпионов-2002/03, чемпион России и обладатель Кубка выступает в первой лиге Крыма за «Гвардеец». Сменив десяток клубов в России, Александр долго выступал за «Севастополь», воспитанником школы которого является.

В Крым приезжает много футболистов из материковой России. В этом сезоне обновленный ялтинский «Рубин» принял воспитанников волгоградской, московской, екатеринбургской и североосетинской футбольной школ. В Крыму надеются, что подрастающее поколение молодых футболистов сможет достичь уровня Евгения Алдонина, одного из самых знаменитых крымских игроков, выступавших в России.

«Что, сборную там свою создавать? А если она захочет играть где-то?»

Виталий Мутко в 2014 году предрек создание сборной Крыма и ее самую главную проблему – возможность играть с соперниками. Команда Крыма появилась 20 ноября 2016 года. Главным тренером стал Валерий Петров, известный по работе с симферопольской «Таврией». Капитанскую повязку отдали самому опытному игроку сборной – Антону Монахову.

«Севастополь», «Крымтеплица», «Таврия» — кажется, что в Крыму поиграл почти за все существующие команды. В сборной я сейчас самый возрастной, стараюсь передать свой опыт молодым футболистам. По сути, моя карьера уже заканчивается. Но есть еще одна несбывшаяся мечта. Сыграть в майке Крыма против сильной команды», – рассказывает Монахов.

Сильную команду Крым в ближайшее время вряд ли увидит из-за того самого «сложного политического положения». Только после разрешения ФФУ, возможны матчи с другими командами. Есть вероятность участия в международном турнире футбольной федерации непризнанных республик ConIFA. Но, подобное решение возможно лишь после консультации крымчан со своими кураторами в Министерства спорта РФ и УЕФА. Создание сборной считает перспективным и почетный президент РФС Вячеслав Колосков и функционеры КФС.

«Это большой плюс для всех игроков. Вызов в сборную является честью, поэтому это в первую очередь изменит психологию игры в головах крымских футболистов», – считает главный тренер сборной Валерий Петров.

Пока игроки, вышли из отпусков и готовятся к зимнему кубку КФС. Изюминкой станет выступление в турнире двух камерунских команд, а также саратовского «Сокола», самарских «Крыльев Советов» и махачкалинского «Анжи». Противостоять им будут клубы Премьер-лиги Крыма, которые параллельно готовятся ко второй половине чемпионата. Если она будет.

Чемпионат под угрозой срыва

Главная беда крымского футбола – инфраструктура. Несмотря на планируемую реконструкцию стадиона «Авангард» в Ялте, училища олимпийского резерва в Краснолесье, стадиона «Горняк» в Балаклаве действующие стадионы Крыма нуждаются в модернизации и регистрации.

«Согласно закону о физической культуре, спортивные объекты, сведения о которых отсутствуют во всероссийском реестре, не могут использоваться для проведения официальных соревнований, внесенных в единый календарный план. И мы с вами можем столкнуться через полгода с тем, что не будем иметь право проводить вообще соревнования на наших объектах», – разводит руками Сергей Черевко, руководитель комитета по аттестации футбольных клубов и инфраструктуры Крымского футбольного союза.

23 июля в Крыму закончится переходный период и, если к этому времени крымские арены не будут во всероссийском реестре, возможна остановка чемпионата. На данный момент «боеспособен» только стадион «СКЧФ Севастополь». Пять стадионов прошли сертификацию. Но сертификат – один из документов необходимых для разрешения проводить соревнования. Другие разрешения и приведение стадионов в надлежащий вид – главная задача команд до 23 июля.

«Заканчивается наш переходный период, и мы должны интегрироваться в российское законодательное поле по безопасности всех инфраструктурных объектов, где есть большое скопление людей», – констатирует руководитель КФС Юрий Ветоха.

Покой нам только снится

За два года в Крыму многое изменилось. Главное – футбол не исчез по политическим и финансовым причинам. Проблемы тоже остались, притом значительные. В сезоне-2014/15 армянский «Беркут» снялся с чемпионата из-за отсутствия финансов. В этом году проблемы появились у «Бахчисарая», выигравшего зимний кубок КФС. После оказанной помощи спонсорами и меценатами клубу удалось продолжить выступления. Однако, после кризиса из клуба ушли ряд ключевых исполнителей и третье место в первом чемпионате сменилось на позиции аутсайдера во втором. Власти стремятся поддерживать футбол, но «содержание клуба – дорогая вещь», о чем неоднократно говорит президент «СКЧФ» Александр Красильников. Вопрос финансов – самый острый на полуострове.

В ближайшее несколько месяцев будет принята Стратегия развития футбола на полуострове. Это программа позволит усовершенствовать систему управления футболом. Особое внимание будет уделено развитию инфраструктуры и укреплению материально-технической базы футбола, судейству, работе с болельщиками и безопасности проведения соревнований. Получится ли у КФС выстроить особенную систему, пока УЕФА не снимет санкции, главный вопрос.