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  • «Наши дети уже могут уезжать на материк». Репортаж из Крыма, где пытаются строить лигу под санкциями

«Наши дети уже могут уезжать на материк». Репортаж из Крыма, где пытаются строить лигу под санкциями

«А дальше-то что?»

После вхождения Крыма в состав России три крымских клуба «СКЧФ (Севастополь), «Жемчужина» (Ялта) и ТСК (Симферополь) были допущены к соревнованиям РФС и заявлены во второй дивизион ФНЛ, зона Юг. В августе 2014-го Федерация футбола Украины обратилась в УЕФА и ФИФА с требованием применить санкции к РФС и исключить клубы из внутрироссийских соревнований. УЕФА не «санкционировало» РФС, однако исключило клубы «в свете сложного текущего политического положения». Говорят, футбол вне политики… Пусть говорят.

«Они (УЕФА) считают, что нужен какой-то период, чтобы Крым имел самостоятельный футбол. Только дальше-то что? Что клубам профессиональным делать и футболистам? Что, сборную там свою создавать? А если она захочет играть где-то? Здесь вопросов больше, чем ответов», – комментировал министр спорта (в то время) Виталий Мутко агентству «Р-Спорт».

В Крыму времени даром не теряли и организовали собственную лигу. Кураторами выступили УЕФА и Министерство спорта России. С помощью первых был создан руководящий орган на полуострове – Крымский футбольный союз, благодаря вторым – обеспечено финансирование. Уже 2 года КФС проводит чемпионат премьер-лиги. Первым чемпионом стал «ТСК», трансформировавшийся из симферопольской «Таврии». Второй сезон может подарить нового чемпиона. На всех порах к золоту идет «Крымтеплица» из Молодежного. Не забывают руководители о детско-юношеском футболе.

«Сейчас мы уже имеем определенное понимание со стороны УЕФА, что наши дети могут осознанно и по мастерству переходить из клуба в клуб не только внутри Крыма, но и на материковую часть России. Это первая победа, первое, с чем согласились в УЕФА. Мы не должны останавливаться на достигнутом и идти только вперед», – считает президент КФС Юрий Ветоха.

Прошло два года, а политика так и не вышла из футбола. Федерация футбола Украины продолжает владеть сертификатами профессиональных крымских игроков. Когда вопрос сертификации решиться – неясно и возможность перехода детей, действительно, первая победа в, казалось, глухом вопросе. Пока юноши набираются опыта и наблюдают за игрой местных звезд. Да, местного Криштиану нет, зато есть «Марадона» и Монахов.

Местные знаменитости

В Премьер-лиге всего восемь команд, но в некоторых выступают люди «поигравшие». Антон Монахов, Александр Данишевский, Денис Голайдо, Олег Гуменюк, Игорь Мельник, Руслан Платон – лишь краткий перечень опытных футболистов, выступавших в СНГ и странах ближнего зарубежья.

Антон Монахов, капитан «ТСК Таврии», играл в московском «Спартаке» и как-то засветился в пресс-конференции Олега Романцева: «Самые большие шансы закрепиться [в «Спартаке»] у Монахова. Во-первых, ему 17 лет. Во-вторых, у него фактура. В-третьих, он вообще необученный. Вот вообще необученный. И то, что я ему говорю – он очень сильно воспринимает».

Когда шансы растаяли, Монахов, транзитом через «Торпедо-ЗИЛ» и «Элисту», уехал на Украину и стал одним из самых титулованных игроков Крыма. Вице-чемпион Европы среди юношей, обладатель Кубка Украины. Победитель всемирной студенческой Универсиады. Вместе с Антоном «золото» Универсиады выиграл другой крымский футболист – Матвей Бобаль. За классную технику его звали «Закарпатский Марадона».

Один из «медалистов Крыма» – Олег Гуменюк, у которого трофеев на целый музей. Воспитанник одесского футбола стал пятикратным чемпионом Молдавии, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Победитель Кубка чемпионов Содружества выступал в «Таврии» и сейчас вернулся в «ТСК». В Крыму находится и человек, забивавший «Ливерпулю» в Лиге Чемпионов, – Александр Данишевский. Его карьера сложилась неоднозначно. Автор единственного гола «Спартака» в Лиге чемпионов-2002/03, чемпион России и обладатель Кубка выступает в первой лиге Крыма за «Гвардеец». Сменив десяток клубов в России, Александр долго выступал за «Севастополь», воспитанником школы которого является.

В Крым приезжает много футболистов из материковой России. В этом сезоне обновленный ялтинский «Рубин» принял воспитанников волгоградской, московской, екатеринбургской и североосетинской футбольной школ. В Крыму надеются, что подрастающее поколение молодых футболистов сможет достичь уровня Евгения Алдонина, одного из самых знаменитых крымских игроков, выступавших в России.

«Что, сборную там свою создавать? А если она захочет играть где-то?»

Виталий Мутко в 2014 году предрек создание сборной Крыма и ее самую главную проблему – возможность играть с соперниками. Команда Крыма появилась 20 ноября 2016 года. Главным тренером стал Валерий Петров, известный по работе с симферопольской «Таврией». Капитанскую повязку отдали самому опытному игроку сборной – Антону Монахову.

«Севастополь», «Крымтеплица», «Таврия» — кажется, что в Крыму поиграл почти за все существующие команды. В сборной я сейчас самый возрастной, стараюсь передать свой опыт молодым футболистам. По сути, моя карьера уже заканчивается. Но есть еще одна несбывшаяся мечта. Сыграть в майке Крыма против сильной команды», – рассказывает Монахов.

Сильную команду Крым в ближайшее время вряд ли увидит из-за того самого «сложного политического положения». Только после разрешения ФФУ, возможны матчи с другими командами. Есть вероятность участия в международном турнире футбольной федерации непризнанных республик ConIFA. Но, подобное решение возможно лишь после консультации крымчан со своими кураторами в Министерства спорта РФ и УЕФА. Создание сборной считает перспективным и почетный президент РФС Вячеслав Колосков и функционеры КФС.

«Это большой плюс для всех игроков. Вызов в сборную является честью, поэтому это в первую очередь изменит психологию игры в головах крымских футболистов», – считает главный тренер сборной Валерий Петров.

Пока игроки, вышли из отпусков и готовятся к зимнему кубку КФС. Изюминкой станет выступление в турнире двух камерунских команд, а также саратовского «Сокола», самарских «Крыльев Советов» и махачкалинского «Анжи». Противостоять им будут клубы Премьер-лиги Крыма, которые параллельно готовятся ко второй половине чемпионата. Если она будет.

Чемпионат под угрозой срыва

Главная беда крымского футбола – инфраструктура. Несмотря на планируемую реконструкцию стадиона «Авангард» в Ялте, училища олимпийского резерва в Краснолесье, стадиона «Горняк» в Балаклаве действующие стадионы Крыма нуждаются в модернизации и регистрации.

«Согласно закону о физической культуре, спортивные объекты, сведения о которых отсутствуют во всероссийском реестре, не могут использоваться для проведения официальных соревнований, внесенных в единый календарный план. И мы с вами можем столкнуться через полгода с тем, что не будем иметь право проводить вообще соревнования на наших объектах», – разводит руками Сергей Черевко, руководитель комитета по аттестации футбольных клубов и инфраструктуры Крымского футбольного союза.

23 июля в Крыму закончится переходный период и, если к этому времени крымские арены не будут во всероссийском реестре, возможна остановка чемпионата. На данный момент «боеспособен» только стадион «СКЧФ Севастополь». Пять стадионов прошли сертификацию. Но сертификат – один из документов необходимых для разрешения проводить соревнования. Другие разрешения и приведение стадионов в надлежащий вид – главная задача команд до 23 июля.

«Заканчивается наш переходный период, и мы должны интегрироваться в российское законодательное поле по безопасности всех инфраструктурных объектов, где есть большое скопление людей», – констатирует руководитель КФС Юрий Ветоха.

Покой нам только снится

За два года в Крыму многое изменилось. Главное – футбол не исчез по политическим и финансовым причинам. Проблемы тоже остались, притом значительные. В сезоне-2014/15 армянский «Беркут» снялся с чемпионата из-за отсутствия финансов. В этом году проблемы появились у «Бахчисарая», выигравшего зимний кубок КФС. После оказанной помощи спонсорами и меценатами клубу удалось продолжить выступления. Однако, после кризиса из клуба ушли ряд ключевых исполнителей и третье место в первом чемпионате сменилось на позиции аутсайдера во втором. Власти стремятся поддерживать футбол, но «содержание клуба – дорогая вещь», о чем неоднократно говорит президент «СКЧФ» Александр Красильников. Вопрос финансов – самый острый на полуострове.

В ближайшее несколько месяцев будет принята Стратегия развития футбола на полуострове. Это программа позволит усовершенствовать систему управления футболом. Особое внимание будет уделено развитию инфраструктуры и укреплению материально-технической базы футбола, судейству, работе с болельщиками и безопасности проведения соревнований. Получится ли у КФС выстроить особенную систему, пока УЕФА не снимет санкции, главный вопрос.

Россия. ПФЛ. Зона Юг Россия
Комментарии (6)
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vavilon69
1485247175
ПОЛИТИКА в футболе ! Как она ЗАДРАЛА уже !!!!!!!!!!
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Amir005
1485247341
Добрая приятная статья
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JI e x a
1485290192
да это бред, вообще не воспринимаю эту лигу и не был за два года ни на одной игре Севастополя. Собрались пацаны, катают для себя мячик, зачем вообще устроили этот цирк? Гребанное уефа, в Крыму есть два клуба, в Севастополе и Симферополе, все, остальное-это дворое пинание мяча для отчетности. Лучше бы эти деньги пустили на развитие регби в Крыму. А то ездим за свой счет на турниры, а эти балбесы кучу бабла хапают
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TUMS
1485297040
Пока не будет признания Крыма, УЕФА не разрешит ничего. РФС будет вливать "бабло" в черную дыру, и все благодаря политике...
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mihail1980
1485316355
бесполезная лига
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VSt
1560100787
Это уличная проституция вне политики. А политические проститутки из УЕФА в политике сидят по уши.
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