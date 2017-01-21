«Гвардиола никогда не изменит себе». Как Пеп сделал из Де Брюйне самого умного игрока Англии

В 2015-м году мир встрепенулся, когда поступила новость о том, что «Манчестер Сити» переманил к себе бельгийца за 74 миллиона евро. Этот трансфер вошел в тройку самых дорогих переходов в истории английской Премьер-лиги. Было много споров по двум аспектам. Первое – нужную ли команду выбрал Кевин, ведь конкуренция будет бешеная, а «Сити» не слишком мило относится к футболистам, у которых не задается сразу в команде. Второе – правильный ли он выбрал чемпионат. У игрока не задалось в «Челси», он и сам не понимает, почему: «Не знаю, почему не заиграл у Моуринью, и мне все равно. Я ждал четыре месяца, а потом сказал себе, что хочу играть в футбол каждую неделю». Получается, с Моуринью он не поладил, но и дело может вовсе в том, что Англия не для него. В той же Германии он зажигал. Тем не менее, бельгиец принял решение.

Полузащитник проводит свой второй полноценный сезон в «Манчестер Сити». В первом же «пристрелочном» году он за 25 матчей наколотил 7 мячей и отдал 9 голевых передач. В этом сезоне в чемпионате Англии он забил за 19 игр пока два мяча, но зато вышел на первое место в списке ассистентов лиги с 11-ю результативными пасами. При Пеллегрини «горожане» играли по схеме 4-4-2. Де Брюйне выходил регулярно, но не постоянно. Но когда его выставляли, то ему отводилось место на левом фланге полузащиты. При чилийском тренере крайние футболисты разгоняли атаки проникающими передачами и взрывной скоростью. Молодая кровь Кевина помогала ему ровно отыграть тот сезон. Голы Де Брюйне помогли его команде одержать несколько важных побед, в том числе и в четвертьфинале Лиги чемпионов против «ПСЖ», где хавбек точными ударами вывел «горожан» в полуфинал соревнований.

Однако наступило лето, Пеллегрини свой пост покинул и ожидаемо на его место пришел Гвардиола. Изменения наступили незамедлительно. Во-первых, изменилась расстановка. Сложно говорить о командах Пепа с точки зрения игровых схем, поскольку по ходу матча происходят немыслимые трансформации с двумя-тремя защитниками и шестью полузащитниками. Сейчас «горожане» играют по расстановке 4-2-3-1, хотя начали сезон они по 4-1-4-1. Во-вторых, если говорить непосредственно о Де Брейне, то его функция изменилась, а роль в команде стала еще весомей. Теперь бельгиец занимает позицию «восьмерки» и ассистирует нападающему.

В начале сезона конкуренцию на этой позиции бельгийцу составлял Давид Сильва. Формально у МС были две «восьмерки», которые то конструировали треугольник у чужой штрафной, то кто-то из них мог пробить по воротам. Правда, была разница в игровом плане между Де Брюйне и Сильвой. Первый при прочих равных больше проявляет свои положительные качества на «стандартах» (чего стоит гол в ворота «Барселоны» в Лиге чемпионов и несколько удачно поданных угловых в АПЛ). Второй делает акцент на дриблинге и на своих индивидуальных качествах. Вообще, Сильва сам по себе более раскрепощен как игрок и действует смелее. А главное – делает это удачно.

Но 4-1-4-1 была схемой непостоянной и экспериментальной. Гвардиола пришел-таки к расстановке 4-2-3-1. Теперь Де Брюйне не нужно смещаться на фланг, а можно спокойно выполнять функцию «свободного художника». Эта тактика и открыл ключ к окончательному раскрытию потенциала бельгийца. Он четко представляет игровой рисунок, тактически выдержан и дисциплинирован. Это важно, поскольку Кевин стал тем игроком, который сразу понял, что от него хочет тренер: «Очевидно, у него свой взгляд на вещи, который отличается от многих, особенно в Англии. То, как играет его команда, сильно не похоже на то, как играют другие клубы в АПЛ». А такое вызывает доверие со стороны тренера.

Если позиция Кевина в «Манчестер Сити» неоспорима, то вот вопрос с остальными двумя выдвинутыми вперед полузащитниками не решен. Тут и Стерлинга нужно с края прижать поближе к центру, и Наваса с другой стороны поставить, чередуя с Сильвой, и Фернандиньо в опорную зону опустить. Если роль последнего и условного Агуэро не подвергаются сомнениям, то вот для остальных действительно высоких по классу игроков Пепу приходится искать место. А выбор только один – приходится «тасовать» состав.

Если сейчас это делается в штатном режиме, то еще в октябре это была вынужденная мера, так как выбыл из строя Де Брюйне. Тогда МС провел самый ужасный отрезок за этот сезон, и это случилось от части и по тому, что «горожанам» не мог помочь бельгиец. Тогда была встряска состава, но восстановление Де Брюйне вернуло все на места, и потихоньку «Сити» сокращает отставание в чемпионской гонке. Сам полузащитник беспокоился насчет временных неудач команды, но, когда все утихло, пояснил, что получает удовольствие от того футбола, в который сейчас играет: «Я наслаждаюсь тем, как мы играем. Думаю, мы показываем хороший футбол и позитивный момент в том, как мы хотим играть. Считаю, что людям нравится смотреть нашу игру, это хорошо». Когда ты ловишь кайф от того, что делаешь, это придает сил. В случае с бельгийцем это правило точно работает.

Этот сезон – дебют Гвардиолы в АПЛ. Он еще только строит команду, натягивает необходимые тактические ниточки. Но вне сомнений, главный козырь в его команде – Де Брюйне.

Почему «Ман Сити» Гвардиолы – это мюзикл. Объясняем на гифках из «Ла-Ла Ленда»