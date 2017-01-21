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  • Шикарный гол Левандовски спас «Баварию» от потери очков во Фрайбурге (ВИДЕО)

Шикарный гол Левандовски спас «Баварию» от потери очков во Фрайбурге (ВИДЕО)

За последние пять лет «Бавария» лишь однажды смогла выиграть во Фрайбурге, а в прошлый раз (в сезоне-2014/15) и вовсе уступила. Первый соперник мюнхенского клуба в 2017 году – не лучший вариант для разгона и при такой статистике, и в целом по турнирному положению.

«Фрайбург» в Бундеслиге умудряется идти восьмым с разницей «минус шесть», пропустив столько же мячей, сколько предпоследняя команда турнира – «Ингольштадт», но Кристиану Штрайху удалось слепить боеспособный коллектив, который мюнхенскому клубу сегодня совсем ни в чем не уступил. Последний раз команда и вовсе проигрывала в ноябре, когда напоролась на грозный «Лейпциг».

Матч начался с ошибки Матса Хуммельса, и уже на четвертой минуте хозяева повели благодаря точному удару Хаберера. Чуть позже могли забить еще. «Бавария» сравняла через полчаса, а затем почти час безуспешно пыталась штурмовать ворота «Фрайбурга», особенно преуспевал Мюллер, терявший, по крайней мере, пять раз мячи в простейших ситуациях. И все-таки в добавленное время Роберт Левандовски оформил дубль: принял, пожонглировал, ударил и попал. Разница между командами сегодня была как раз в наличии такого форварда.

«Бавария» выиграла, теперь ход «Лейпцига». Завтра конкурент мюнхенского клуба примет «Айнтрахт». Пока между ними шесть очков, но «Лейпцигу» нужно срочно сокращать разрыв до трех. Чтоб нам всем снова было интересно.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 17-й тур

Фрайбург – Бавария – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Хаберер – 4, 1:1 – Левандовски – 35, 1:2 – Левандовски – 90+1.

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Германия. Бундеслига Германия Фрайбург Бавария Левандовски Роберт
Комментарии (10)
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artem 81
1484977606
Левандовски СУПЕР!!!
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zatonn
1484979348
Для полной картины не хватило гола Роббена в пустые ворота на последних секундах!
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franck_ribery
1484979774
а чем шикарен гол?
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vetalio
1484982474
Левандовский 2 год уже баварию тащит.
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Raxor
1484992111
эх, защита у Баварии с каждым годом все хуже, хотя защитники приходят все лучше
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Богдан834
1484996825
мда
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Богдан834
1484996835
хах
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mihail1980
1485000968
молодец
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Benifacto
1485003416
2й гол Левадовски просто вышка franck_ribery как он обработал мяч принял подчиканил,ударил хоть и корявенько но такого неожидал даже вратарь...хоть и вратарь Байера красава тащил...
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vasiok74
1485013710
шикарно Фрайбург сыграл.жаль что ничью не взяли.2 гол Левандовски шикарен!даже вратарь не ожидал.
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