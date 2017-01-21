Шикарный гол Левандовски спас «Баварию» от потери очков во Фрайбурге (ВИДЕО)

За последние пять лет «Бавария» лишь однажды смогла выиграть во Фрайбурге, а в прошлый раз (в сезоне-2014/15) и вовсе уступила. Первый соперник мюнхенского клуба в 2017 году – не лучший вариант для разгона и при такой статистике, и в целом по турнирному положению.

«Фрайбург» в Бундеслиге умудряется идти восьмым с разницей «минус шесть», пропустив столько же мячей, сколько предпоследняя команда турнира – «Ингольштадт», но Кристиану Штрайху удалось слепить боеспособный коллектив, который мюнхенскому клубу сегодня совсем ни в чем не уступил. Последний раз команда и вовсе проигрывала в ноябре, когда напоролась на грозный «Лейпциг».

Матч начался с ошибки Матса Хуммельса, и уже на четвертой минуте хозяева повели благодаря точному удару Хаберера. Чуть позже могли забить еще. «Бавария» сравняла через полчаса, а затем почти час безуспешно пыталась штурмовать ворота «Фрайбурга», особенно преуспевал Мюллер, терявший, по крайней мере, пять раз мячи в простейших ситуациях. И все-таки в добавленное время Роберт Левандовски оформил дубль: принял, пожонглировал, ударил и попал. Разница между командами сегодня была как раз в наличии такого форварда.

«Бавария» выиграла, теперь ход «Лейпцига». Завтра конкурент мюнхенского клуба примет «Айнтрахт». Пока между ними шесть очков, но «Лейпцигу» нужно срочно сокращать разрыв до трех. Чтоб нам всем снова было интересно.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 17-й тур

Фрайбург – Бавария – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Хаберер – 4, 1:1 – Левандовски – 35, 1:2 – Левандовски – 90+1.

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