Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Буду набивать шишки сам». Почему назначение Семака в «Уфу» – топовое событие сезона

«Буду набивать шишки сам». Почему назначение Семака в «Уфу» – топовое событие сезона

Зимой «Уфа» потеряла главного тренера – ЦСКА воспользовался пунктом в контракте Виктора Гончаренко и вызвал его Москву. Еще до Нового года уфимцы объявили о новом рулевом команды – им стал Сергей Семак. Этот трансфер вызвал неоднозначную реакцию, а главное – это стало вызовом и для клуба, и для самого специалиста.

Карьеру футболиста Семак завершил по окончании сезона 2012/13. После этого петербургский клуб отдал дань уважения игроку и предложил ему место в структуре клуба. Ходили споры, какая должность ему достанется – административная или тренерская. Тот же Владислав Радимов, прежде чем возглавить «Зенит-2», несколько лет варился в администрации клуба. Затем его уволили с этого поста и его отправили работать с молодежью.

Семаку с места в карьер дали должность помощника главного тренера. Сначала он помогал Лучано Спаллетти, затем вошел в тренерский штаб Андре Виллаш-Боаша и Мирчи Луческу. Очевидцы говорили, что Семак пребывает на своей должности формально, даже не выставляя условные фишки на тренировках, но зато досконально изучает тонкости тренерского искусства у своих старших коллег. Семаку повезло: он прочувствовал специфику работы сразу трех иностранных тренеров топ-уровня. Порой он проходил проверку, когда коучи получали дисквалификацию. И под его началом «Зенит» играл достойно (чего стоит гостевая победа над «Боруссией» в Лиге чемпионов).

К тому же, он поработал и в сборной при Капелло и Слуцком. После Евро-2016 Сергей Богданович принял решение, что ему пора сконцентрироваться на клубном футболе. После того, как Виллаш-Боаш отправился отдыхать, летом журналисты перебирали варианты с тем, кто может прийти руководить сине-бело-голубыми. Во всевозможных сюрреалистических и реалистичных списках числилась и фамилия Семака, который к тому моменту уже набрался достаточно опыта.

Однако руководство «Зенита» решило по-другому и, не став рисковать, вышло на Луческу. Тогда россиянину и намекнули, что надо что-то менять, но переходить куда-то летом было уже поздно или вовсе некуда: «Я не чувствовал себя своим в тренерском штабе Луческу? Это абсолютная неправда. Я был вторым тренером. Для того чтобы стать главным, требовалась самостоятельная практика, которую в «Зените» по естественным причинам получить было невозможно». Тогда Семак и сказал, что ему хочется начать уже самостоятельную тренерскую работу.

Расхитители гробниц. Как «Зенит» грабит конкурентов на протяжении 10 лет

Но вариант с приглашением в «Уфу» не выглядел очевидным. Притом и для Семака в том числе: «Благодаря Луческу была договоренность с Карло Анчелотти – должен был ехать на зимние сборы «Баварии». Но судьба распорядилась иначе. Пришлось отменить. Так что буду набивать шишки сам, без подсказок». Тем не менее, Газизов и компания решили, что сохранить молодую кровь на тренерском посту – задача первоочередная. Президент клуба Марат Магадеев также не сомневается в том, что кандидатура подобрана верная: «Уверен, мы сделали правильный выбор, и у Сергея Богдановича в «Уфе» все получится».

Клуб из Башкирии подписал соглашение с Семаком на полтора года. По инициативе тренера был приглашен и Александр Низелик, с которым Семак успел поработать в основной команде «Зенита» и в сборной. Притом начинал Низелик переводчиком (Александр владеет тремя иностранными языками), постепенно переходя на тренерскую деятельность. В последнее время он трудился в академии «Зенита».

«Уфа» в любом случае не прогадала. Даже если у Семака не сложится, то вылететь башкирцы все равно вряд ли смогут – до зоны стыковых матчей аж 11 очков. А если команда выстрелит, то он станет местным героем и откроет себе прямой путь в «Зенит», который, без сомнения, ждет, когда Семак поднаберется опыта и смелости уже на новом уровне. Плюс «Уфа» в этом сезоне пропагандировала в меру открытый футбол. Несмотря на то, что «Зенит» играет по схеме 4-2-3-1, а уфимцы – по 5-3-2, вторые также не закрываются на своей половине поля и идут несколькими игроками в атаку. Другой вопрос, что подбор исполнителей не дает им возможности забивать много мячей (но и много пропускать) – 12 голов в 17-ти турах, что лишь 12-й показатель в лиге. Но будут вспоминать не это, а гостевые выносы «Спартака» и «Локомотива». Да и с тем же «Зенитом» на заснеженном «Петровском» «Уфа» смотрелась боевито. В любом случае, с таким фундаментом Семаку будет более-менее комфортно.

Главная проблема для россиянина – кадровый вопрос. Продажа Лунева в «Зенит» – это шанс для провинциальной команды покрыть долги по зарплате, но никак не механизм для оптимизации средств на трансферы. О чем говорит и то, что на первый зимний сбор уфимцы поедут без новичков. К основе прибавятся только два игрока из молодежного состава. Так что наверняка Семаку придется выжимать все соки из внутренних ресурсов команды. Сыгранность и кураж, который важно не растерять во время перерыва, могут ему помочь. Сам тренер понимает, на что идет, и трудностей не боится: «Осознаю, что легко не будет. Для меня это вызов и, естественно, те начинания, которые есть у клуба, нужно продолжать».

Газизов без стеснения признает, что «Уфа» – это место для «обкатки» скиллов Семака: «Мы готовы к тому, что однажды к персоне Семака как специалиста будет проявлен интерес со стороны «Зенита». Поэтому, если ему предложат возглавить «Зенит», мы не будем его удерживать». Контракт Луческу с петербуржцами рассчитан на один год с возможностью продления еще на один. В этот же период заканчивается и соглашение Семака с «Уфой». Сложно поверить, что это совпадение. Теперь главное не оплошать. У бывшего капитана сборной России есть полтора года, чтобы научиться солировать в том оркестре, где он ранее выполнял роль пусть и не последней, но всего лишь скрипки, а не дирижера.

Самедов и Луис Адриано перешли в «Спартак». «Локомотив» отдал в аренду Хенти. Таблица зимних трансферов РФПЛ

Россия. Премьер-лига Уфа Зенит Луческу Мирча Семак Сергей
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ще Гевара
1484633923
Семаку давно пора в главные. У него всё получится.
Ответить
polt
1484640455
Не попробуешь-не получится. Вперед и Удачи!
Ответить
skorikov.sn
1484649651
Опыта наберется в Уфе потом можно попробовать себя и в топ клубах,правильно.
Ответить
Ral13
1484652000
Поживём увидим.Удачи Богданычу и команде!!!
Ответить
lihindic
1484652548
молодца
Ответить
hans6978T
1484655527
Будем посмотреть!)
Ответить
Аскорбин
1484674599
Все когда то в первый раз.Удачи.
Ответить
grroznyi85
1484747633
Продажа Лунева в «Зенит» – это шанс для провинциальной команды покрыть долги по зарплате --------------------------------------------- У "Уфы" нету и никогда не было ни разу долгов по зарплате. Мы же не "Томь" в конце концов...
Ответить
Zhenyoklfootball
1484768613
Очень уважаю Семака. Пусть Уфа и не топ клуб, но Семак заслужил быт главной скрипкой, а не второй
Ответить
zubr252
1484820292
Удачи тебе Семак пора самостоятельно тренировать
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+