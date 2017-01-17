«Буду набивать шишки сам». Почему назначение Семака в «Уфу» – топовое событие сезона

Зимой «Уфа» потеряла главного тренера – ЦСКА воспользовался пунктом в контракте Виктора Гончаренко и вызвал его Москву. Еще до Нового года уфимцы объявили о новом рулевом команды – им стал Сергей Семак. Этот трансфер вызвал неоднозначную реакцию, а главное – это стало вызовом и для клуба, и для самого специалиста.

Карьеру футболиста Семак завершил по окончании сезона 2012/13. После этого петербургский клуб отдал дань уважения игроку и предложил ему место в структуре клуба. Ходили споры, какая должность ему достанется – административная или тренерская. Тот же Владислав Радимов, прежде чем возглавить «Зенит-2», несколько лет варился в администрации клуба. Затем его уволили с этого поста и его отправили работать с молодежью.

Семаку с места в карьер дали должность помощника главного тренера. Сначала он помогал Лучано Спаллетти, затем вошел в тренерский штаб Андре Виллаш-Боаша и Мирчи Луческу. Очевидцы говорили, что Семак пребывает на своей должности формально, даже не выставляя условные фишки на тренировках, но зато досконально изучает тонкости тренерского искусства у своих старших коллег. Семаку повезло: он прочувствовал специфику работы сразу трех иностранных тренеров топ-уровня. Порой он проходил проверку, когда коучи получали дисквалификацию. И под его началом «Зенит» играл достойно (чего стоит гостевая победа над «Боруссией» в Лиге чемпионов).

К тому же, он поработал и в сборной при Капелло и Слуцком. После Евро-2016 Сергей Богданович принял решение, что ему пора сконцентрироваться на клубном футболе. После того, как Виллаш-Боаш отправился отдыхать, летом журналисты перебирали варианты с тем, кто может прийти руководить сине-бело-голубыми. Во всевозможных сюрреалистических и реалистичных списках числилась и фамилия Семака, который к тому моменту уже набрался достаточно опыта.

Однако руководство «Зенита» решило по-другому и, не став рисковать, вышло на Луческу. Тогда россиянину и намекнули, что надо что-то менять, но переходить куда-то летом было уже поздно или вовсе некуда: «Я не чувствовал себя своим в тренерском штабе Луческу? Это абсолютная неправда. Я был вторым тренером. Для того чтобы стать главным, требовалась самостоятельная практика, которую в «Зените» по естественным причинам получить было невозможно». Тогда Семак и сказал, что ему хочется начать уже самостоятельную тренерскую работу.

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Но вариант с приглашением в «Уфу» не выглядел очевидным. Притом и для Семака в том числе: «Благодаря Луческу была договоренность с Карло Анчелотти – должен был ехать на зимние сборы «Баварии». Но судьба распорядилась иначе. Пришлось отменить. Так что буду набивать шишки сам, без подсказок». Тем не менее, Газизов и компания решили, что сохранить молодую кровь на тренерском посту – задача первоочередная. Президент клуба Марат Магадеев также не сомневается в том, что кандидатура подобрана верная: «Уверен, мы сделали правильный выбор, и у Сергея Богдановича в «Уфе» все получится».

Клуб из Башкирии подписал соглашение с Семаком на полтора года. По инициативе тренера был приглашен и Александр Низелик, с которым Семак успел поработать в основной команде «Зенита» и в сборной. Притом начинал Низелик переводчиком (Александр владеет тремя иностранными языками), постепенно переходя на тренерскую деятельность. В последнее время он трудился в академии «Зенита».

«Уфа» в любом случае не прогадала. Даже если у Семака не сложится, то вылететь башкирцы все равно вряд ли смогут – до зоны стыковых матчей аж 11 очков. А если команда выстрелит, то он станет местным героем и откроет себе прямой путь в «Зенит», который, без сомнения, ждет, когда Семак поднаберется опыта и смелости уже на новом уровне. Плюс «Уфа» в этом сезоне пропагандировала в меру открытый футбол. Несмотря на то, что «Зенит» играет по схеме 4-2-3-1, а уфимцы – по 5-3-2, вторые также не закрываются на своей половине поля и идут несколькими игроками в атаку. Другой вопрос, что подбор исполнителей не дает им возможности забивать много мячей (но и много пропускать) – 12 голов в 17-ти турах, что лишь 12-й показатель в лиге. Но будут вспоминать не это, а гостевые выносы «Спартака» и «Локомотива». Да и с тем же «Зенитом» на заснеженном «Петровском» «Уфа» смотрелась боевито. В любом случае, с таким фундаментом Семаку будет более-менее комфортно.

Главная проблема для россиянина – кадровый вопрос. Продажа Лунева в «Зенит» – это шанс для провинциальной команды покрыть долги по зарплате, но никак не механизм для оптимизации средств на трансферы. О чем говорит и то, что на первый зимний сбор уфимцы поедут без новичков. К основе прибавятся только два игрока из молодежного состава. Так что наверняка Семаку придется выжимать все соки из внутренних ресурсов команды. Сыгранность и кураж, который важно не растерять во время перерыва, могут ему помочь. Сам тренер понимает, на что идет, и трудностей не боится: «Осознаю, что легко не будет. Для меня это вызов и, естественно, те начинания, которые есть у клуба, нужно продолжать».

Газизов без стеснения признает, что «Уфа» – это место для «обкатки» скиллов Семака: «Мы готовы к тому, что однажды к персоне Семака как специалиста будет проявлен интерес со стороны «Зенита». Поэтому, если ему предложат возглавить «Зенит», мы не будем его удерживать». Контракт Луческу с петербуржцами рассчитан на один год с возможностью продления еще на один. В этот же период заканчивается и соглашение Семака с «Уфой». Сложно поверить, что это совпадение. Теперь главное не оплошать. У бывшего капитана сборной России есть полтора года, чтобы научиться солировать в том оркестре, где он ранее выполнял роль пусть и не последней, но всего лишь скрипки, а не дирижера.

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