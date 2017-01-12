«Саутгемптон» обыграл «Ливерпуль». Клопп выставил основной состав (ВИДЕО)

Если на матч Кубка Англии Юрген Клопп решил поставить самый молодой состав в истории «Ливерпуля», то к полуфиналу Кубка Лиги с «Саутгемптоном» отнесся ответственно. На поле появились все лидеры команды, но это не помогло «Ливерпулю» победить. «Саутгемптон» активнее провел первый тайм и заслуженно забил. Могли «святые» и увеличить преимущество, но перед свистком на перерыв Кариус совершил классное спасение. Во втором тайме «Ливерпуль» пытался переломить игру с помощью замен. На поле даже вышел Коутиньо, но «Саутгемптон» победу удержал.