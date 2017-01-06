Клуб из польской деревни численностью 728 человек рвется в еврокубки

Согласно последней переписи, в польской деревне Нецеча проживает 728 человек. Согласно турнирной таблице высшего дивизиона Польши, команда из этого села занимает четвертое место, с которым можно понадеяться на выход в европейские кубки. Пару лет назад «Термалика» вышла в Экстракласу, в прошлом сезоне заняла 13-ю строчку, а сейчас сине-оранжевые уже подпирают первую тройку.

Между прочим, управляет этими героями женщина – Данута Витковская. Ее муж – глава завода «Bruk-Bet» по производству бетона, он финансирует клуб, а жена заведует всеми процессами. Она построила для команды маленький стадион в соседнем Жабно, постоянно отказывая потенциальным инвесторам с просьбой об объединении капиталов с несколькими командами, поскольку считает клуб из Нецечи уникальным. Тренирует «Термалику» «польский Моуринью» Чеслав Михневич, который почти не играл в футбол на профессиональном уровне, зато завоевывал трофеи с «Лехом» и «Заглембе».

В команде есть бразилец, несколько словаков, босниец, латыш и два украинца. Владимир Коваль – воспитанник киевского «Динамо», игравший в молодежной сборной Украины, Артем Путивцев выступал за «Металлург», «Металлист» и «Ильичевец», а весной прошлого года дебютировал в главной национальной команде.

«Термалика» стартовала с трех домашних побед, неожиданно сгорела 0:5 в Щецине, а затем выиграла три матча подряд, в том числе у идущих чуть выше «Лехии» и «Легии». Поздняя осень и зима выдались менее успешными – целых пять поражений при трех победах, но сейчас деревенская команда всего в двух очках от тройки. Чемпионат Польши возобновится через месяц – 10 февраля.