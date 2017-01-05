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    Антонелла Кавальери – любимая девушка Пауло Дибалы


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    Голосов: 10
    05.01.2017 16:30
    «Реал» и «Барселона» изо всех сил сражаются за молодого форварда «Ювентуса». «Бомбардир» показывает, с кем Дибала переедет в Испанию, если клубы договорятся.

    Хочешь стать как Месси – тренируйся, старайся, но еще и заведи девушку с именем «Антонелла». Пауло Дибала потому и заслужил сравнений с великим соотечественником – уж очень он перспективен, да настолько, что «Реал» готов отвалить за него 90 миллионов евро. И девушку-красавицу тоже зовут Антонеллой.

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    Антонелла Кавальери – из разряда милых скромниц, в Instagram которой гораздо больше совместных фотографий с ее замечательным котом, чем демонстраций различных частей тела. Ей 23 года, и до встречи с Дибалой она работала в ресторане, но не официанткой, наоборот, занимала руководящую должность.

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    Как стала встречаться с футболистом – число подписчиков в Instagram резко возросло. Сейчас их количество достигло 180 тысяч. Говорят, раньше у Антонеллы было несколько романов с игроками «Боки Хуниорс», но с Дибалой она поехала и в Палермо, и в Турин. Если «Реал» проявит настойчивость, то и в Мадрид парочка тоже переедет. И в Барселону – там Дибалой интересуются уже давно.

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    Прошлой весной Дибала угодил в скандал. Поговаривали, что он изменил своей девушке с известной итальянской телеведущей Иреной Сиони. Ирена гневно опровергла домыслы, Дибала вообще проигнорировал все эти слухи. С Антонеллой у него крепкие отношения. Интересно, будут ли они развиваться в одном из испанских городов грядущим летом?

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    Изабель Андриянич – топовая подруга Матео Ковачича

    Рейтинг: Лучшая девушка русского футбола 2016 года

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram Антонеллы Кавальери
    Рейтинг: 3 Голосов: 10
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +18

      Аналитик 100% 7 января 2017, 17:24

      У Дибалы отличный вкус,к тому же они отличная пара(Чисто внешне)

      2
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 7 января 2017, 04:32

      совращение несовершеннолетних по моему........

      -1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 5 января 2017, 21:36

      А полосатое им идет))) Пусть и дальше не изменяют полоскам на форме и счастливым отношениям)

      0
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      Рейтинг: +185

      Des79 5 января 2017, 20:36

      Милая девчушка!!!

      2
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      Рейтинг: +22

      Синий Лондон 5 января 2017, 19:55

      На последней фотке Дибала кажется каким-то непропорциональным рядом с ней)

      0
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      Рейтинг: +1653

      Benifacto 5 января 2017, 18:13

      так се

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +37

      Foxitkuban > Benifacto 6 января 2017, 10:16

      З - Зависть

      1
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