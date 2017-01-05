Антонелла Кавальери – любимая девушка Пауло Дибалы

Хочешь стать как Месси – тренируйся, старайся, но еще и заведи девушку с именем «Антонелла». Пауло Дибала потому и заслужил сравнений с великим соотечественником – уж очень он перспективен, да настолько, что «Реал» готов отвалить за него 90 миллионов евро. И девушку-красавицу тоже зовут Антонеллой.
Антонелла Кавальери – из разряда милых скромниц, в Instagram которой гораздо больше совместных фотографий с ее замечательным котом, чем демонстраций различных частей тела. Ей 23 года, и до встречи с Дибалой она работала в ресторане, но не официанткой, наоборот, занимала руководящую должность.
Как стала встречаться с футболистом – число подписчиков в Instagram резко возросло. Сейчас их количество достигло 180 тысяч. Говорят, раньше у Антонеллы было несколько романов с игроками «Боки Хуниорс», но с Дибалой она поехала и в Палермо, и в Турин. Если «Реал» проявит настойчивость, то и в Мадрид парочка тоже переедет. И в Барселону – там Дибалой интересуются уже давно.
Прошлой весной Дибала угодил в скандал. Поговаривали, что он изменил своей девушке с известной итальянской телеведущей Иреной Сиони. Ирена гневно опровергла домыслы, Дибала вообще проигнорировал все эти слухи. С Антонеллой у него крепкие отношения. Интересно, будут ли они развиваться в одном из испанских городов грядущим летом?
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