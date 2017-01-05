Антонелла Кавальери – любимая девушка Пауло Дибалы

«Реал» и «Барселона» изо всех сил сражаются за молодого форварда «Ювентуса». «Бомбардир» показывает, с кем Дибала переедет в Испанию, если клубы договорятся.

Хочешь стать как Месси – тренируйся, старайся, но еще и заведи девушку с именем «Антонелла». Пауло Дибала потому и заслужил сравнений с великим соотечественником – уж очень он перспективен, да настолько, что «Реал» готов отвалить за него 90 миллионов евро. И девушку-красавицу тоже зовут Антонеллой.

text text Май 15 2013 в 1:55 PDT

text text Июл 6 2013 в 7:13 PDT

text text Авг 5 2013 в 5:43 PDT

text text Сен 25 2013 в 5:55 PDT

text text Фев 21 2013 в 1:07 PST

Антонелла Кавальери – из разряда милых скромниц, в Instagram которой гораздо больше совместных фотографий с ее замечательным котом, чем демонстраций различных частей тела. Ей 23 года, и до встречи с Дибалой она работала в ресторане, но не официанткой, наоборот, занимала руководящую должность.

text Сен 28 2013 в 6:02 PDT

text text Окт 2 2013 в 8:05 PDT

text text Ноя 28 2013 в 8:08 PST

text Дек 10 2013 в 5:39 PST

text text Дек 30 2013 в 2:42 PST

text text Янв 18 2014 в 12:25 PST

Как стала встречаться с футболистом – число подписчиков в Instagram резко возросло. Сейчас их количество достигло 180 тысяч. Говорят, раньше у Антонеллы было несколько романов с игроками «Боки Хуниорс», но с Дибалой она поехала и в Палермо, и в Турин. Если «Реал» проявит настойчивость, то и в Мадрид парочка тоже переедет. И в Барселону – там Дибалой интересуются уже давно.

text text Янв 21 2014 в 9:46 PST

text text Мар 7 2014 в 8:22 PST

text Апр 10 2014 в 5:53 PDT

text text Май 17 2014 в 6:10 PDT

text text Июл 29 2014 в 9:34 PDT

Прошлой весной Дибала угодил в скандал. Поговаривали, что он изменил своей девушке с известной итальянской телеведущей Иреной Сиони. Ирена гневно опровергла домыслы, Дибала вообще проигнорировал все эти слухи. С Антонеллой у него крепкие отношения. Интересно, будут ли они развиваться в одном из испанских городов грядущим летом?

text text Фев 1 2015 в 2:34 PST

text Мар 21 2015 в 2:14 PDT

text text Июн 27 2015 в 7:53 PDT

text text Окт 31 2013 в 8:24 PDT

text text Июл 30 2015 в 12:25 PDT

text text Авг 15 2015 в 7:09 PDT

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text text Май 14 2016 в 1:06 PDT

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