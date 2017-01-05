Антонелла Кавальери – любимая девушка Пауло Дибалы

Хочешь стать как Месси – тренируйся, старайся, но еще и заведи девушку с именем «Антонелла». Пауло Дибала потому и заслужил сравнений с великим соотечественником – уж очень он перспективен, да настолько, что «Реал» готов отвалить за него 90 миллионов евро. И девушку-красавицу тоже зовут Антонеллой.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Антонелла Кавальери – из разряда милых скромниц, в Instagram которой гораздо больше совместных фотографий с ее замечательным котом, чем демонстраций различных частей тела. Ей 23 года, и до встречи с Дибалой она работала в ресторане, но не официанткой, наоборот, занимала руководящую должность.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Как стала встречаться с футболистом – число подписчиков в Instagram резко возросло. Сейчас их количество достигло 180 тысяч. Говорят, раньше у Антонеллы было несколько романов с игроками «Боки Хуниорс», но с Дибалой она поехала и в Палермо, и в Турин. Если «Реал» проявит настойчивость, то и в Мадрид парочка тоже переедет. И в Барселону – там Дибалой интересуются уже давно.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Прошлой весной Дибала угодил в скандал. Поговаривали, что он изменил своей девушке с известной итальянской телеведущей Иреной Сиони. Ирена гневно опровергла домыслы, Дибала вообще проигнорировал все эти слухи. С Антонеллой у него крепкие отношения. Интересно, будут ли они развиваться в одном из испанских городов грядущим летом?

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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