Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Антонелла Кавальери – любимая девушка Пауло Дибалы

Хочешь стать как Месси – тренируйся, старайся, но еще и заведи девушку с именем «Антонелла». Пауло Дибала потому и заслужил сравнений с великим соотечественником – уж очень он перспективен, да настолько, что «Реал» готов отвалить за него 90 миллионов евро. И девушку-красавицу тоже зовут Антонеллой.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Антонелла Кавальери – из разряда милых скромниц, в Instagram которой гораздо больше совместных фотографий с ее замечательным котом, чем демонстраций различных частей тела. Ей 23 года, и до встречи с Дибалой она работала в ресторане, но не официанткой, наоборот, занимала руководящую должность.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Как стала встречаться с футболистом – число подписчиков в Instagram резко возросло. Сейчас их количество достигло 180 тысяч. Говорят, раньше у Антонеллы было несколько романов с игроками «Боки Хуниорс», но с Дибалой она поехала и в Палермо, и в Турин. Если «Реал» проявит настойчивость, то и в Мадрид парочка тоже переедет. И в Барселону – там Дибалой интересуются уже давно.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Прошлой весной Дибала угодил в скандал. Поговаривали, что он изменил своей девушке с известной итальянской телеведущей Иреной Сиони. Ирена гневно опровергла домыслы, Дибала вообще проигнорировал все эти слухи. С Антонеллой у него крепкие отношения. Интересно, будут ли они развиваться в одном из испанских городов грядущим летом?

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Изабель Андриянич – топовая подруга Матео Ковачича

Рейтинг: Лучшая девушка русского футбола 2016 года

Италия. Серия А Италия Ювентус Дибала Пауло
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Benifacto
1483629228
так се
Ответить
Синий Лондон
1483635322
На последней фотке Дибала кажется каким-то непропорциональным рядом с ней)
Ответить
Des79
1483637789
Милая девчушка!!!
Ответить
Майор Дзагоев
1483641385
А полосатое им идет))) Пусть и дальше не изменяют полоскам на форме и счастливым отношениям)
Ответить
Cant Stop
1483752754
совращение несовершеннолетних по моему........
Ответить
Аналитик 100%
1483799055
У Дибалы отличный вкус,к тому же они отличная пара(Чисто внешне)
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+