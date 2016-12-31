Рейтинг: Лучшая девушка русского футбола 2016 года

Рейтинг: Альтернативный «Золотой мяч» — без Роналду и Месси
Рейтинг: Лучший игрок первого круга РФПЛ
Рейтинг: Альтернативный «Золотой мяч» — без Роналду и Месси
Рейтинг: Лучший игрок первого круга РФПЛ
Самая красивая-это Ульяна.
костюнина
Конечно Мартина! Во все времена итальянки были и будут самыми привлекательными-в них все гармонично и красота лица и красота фигуры,не говоря уже о красоте улыбки!
Нашли кого поставить во главе канала(это я про Канделаки). Рейтинги футбола видети ли низкие, а канал на самоокупаемости и из-за этого нужно отказаться от трансляций футбольных матчей. А ты что курица хотела? Канал профильный и аудитория специфическая, не всем нравиться все что показывает канал, меня вот например просто бесит формула1, кому-то не нравится футбол, а вы еще втыкаете фильмы, которые точно нафиг не нужны. Хотите рейтинги? Крутите "Давай поженимся" и всякую подобную хрень для бабушек или вообще порнуху -- тогда рейтинг вообще зашкалит.
Это я к чему все написал -- с одной стороны накипело, а с другой какого ляда Канделаки имеет отношение к опросу о лучшей девушке российского футбола.
Заголовок "Лучшая девушка российского футбола", ключевое слово российского. С какого перепугу здесь вдруг оказалась Сьюзи Кортес? Или напялила футболку сборной и уже россиянка. Или она позволила напялить себя кому-то из наших сборников?
Какой критерий то был? А по #7 вообще вопросов много, но это ИМХО, была б она не на матче и ведущей, а так может и хорошая женщина)
Ульяна + очень милая и женственная! А самое главное не голая!
Зачем???