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    Рейтинг: Лучшая девушка русского футбола 2016 года


    4
    Голосов: 27
    31.12.2016 09:00
    Самая красивая часть самой популярной игры. «Бомбардир» выбирает лучшую девушку в российском футболе: десятка особенно отличившихся в этом году.

    Рейтинг: Альтернативный «Золотой мяч» — без Роналду и Месси

    Рейтинг: Лучший игрок первого круга РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram
    Рейтинг: 4 Голосов: 27
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +92

      Dokaskos 25 января 2017, 12:09

      Самая красивая-это Ульяна.

      0
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      Рейтинг: +10

      vadim4eg 5 января 2017, 17:36

      костюнина

      0
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      Рейтинг: +2891

      nemolod 2 января 2017, 13:23

      Конечно Мартина! Во все времена итальянки были и будут самыми привлекательными-в них все гармонично и красота лица и красота фигуры,не говоря уже о красоте улыбки!

      0
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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 31 декабря 2016, 10:32

      Нашли кого поставить во главе канала(это я про Канделаки). Рейтинги футбола видети ли низкие, а канал на самоокупаемости и из-за этого нужно отказаться от трансляций футбольных матчей. А ты что курица хотела? Канал профильный и аудитория специфическая, не всем нравиться все что показывает канал, меня вот например просто бесит формула1, кому-то не нравится футбол, а вы еще втыкаете фильмы, которые точно нафиг не нужны. Хотите рейтинги? Крутите "Давай поженимся" и всякую подобную хрень для бабушек или вообще порнуху -- тогда рейтинг вообще зашкалит.
      Это я к чему все написал -- с одной стороны накипело, а с другой какого ляда Канделаки имеет отношение к опросу о лучшей девушке российского футбола.

      4
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      Рейтинг: +235

      Копытин 31 декабря 2016, 09:10

      Заголовок "Лучшая девушка российского футбола", ключевое слово российского. С какого перепугу здесь вдруг оказалась Сьюзи Кортес? Или напялила футболку сборной и уже россиянка. Или она позволила напялить себя кому-то из наших сборников?

      3
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      Рейтинг: +997

      egrrr 28 декабря 2016, 07:14

      Бомбардир! Вы хотя бы пишите без ошибок, о то читать невозможно, до Карьеры дошел, дальше не стал.

      -1
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 27 декабря 2016, 14:33

      Какой критерий то был? А по #7 вообще вопросов много, но это ИМХО, была б она не на матче и ведущей, а так может и хорошая женщина)

      1
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      Рейтинг: +25064

      bset 27 декабря 2016, 11:51

      Почему эти бум-бум на четвертом месте? С каких пор шкуры так популярны?

      2
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 27 декабря 2016, 07:41

      Ульяна + очень милая и женственная! А самое главное не голая!

      1
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      Рейтинг: +4625

      la verdad 27 декабря 2016, 06:43

      Зачем???

      0
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