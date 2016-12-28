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Никакого кокетства. Почему Коке — это «новый Хави»

Про эту историю слышали, наверное, все. Роналду и Коке в недавнем дерби пободались в центре поля, хавбек «Атлетико» назвал приму «Реала» козлом и педерастом. Португалец признал это, добавив, что при этом – чертовски богат. Оставим копание в грязном белье сайтам, которые для этого и создавались. Наш сегодняшний герой – Коке. Человек, о котором вы прочитаете только в контексте какого-то скандала. Человек, не становящийся героем матча. Человек, на котором строится вся игра «Атлетико» и современной сборной Испании.

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С чего все начиналось

Район Вальекас – один из самых неоднозначных во всем Мадриде. Вальекас — оплот левого движения в испанской столице, район-оппозиционер. «Я не из Мадрида, я из Вальекаса», — любят говорить местные жители. Хотя звучит это примерно как «Я не из Москвы, я из Бибирево». Этот район был включен в состав разраставшегося Мадрида в 1950-м году. Вальекас, как и тогда, населен рабочими мигрантами из разных испанских автономных сообществ, поэтому им изначально были чужды типичный мадридский центризм и политический крен вправо.

В годы диктатуры Франко Вальекас считался главным центром сопротивлениями режиму. С тех пор район остудил свой оппозиционный пыл, однако в местных закоулках до сих пор через слово поносят «Реал». В гораздо большем почете здесь «Атлетико» и «Райо Вальекано», стадион которого располагается среди типовых бетонных многоэтажек. В общем, Вальекас – трущобы лощеной испанской столицы, населенные простыми рабочими семьями, трудящимися на многомиллионные контракты Гарета Бэйла и Криштиану Роналду.

Здесь, в семье «сосьос» «Атлетико», и росла будущая звезда мадридского клуба. С восьми лет мальчик по имени Хорхе занимался в академии «матрасников», а после тренировок ехал через весь Мадрид домой, заходил в комнату, увешанную шарфами «Атлетико» и постерами Жуниньо, брал мяч и шел во двор «рубиться» на пустырях Вальекаса со сверстниками.

Хорхе Ресурессьон выделялся на фоне товарищей шикарной техникой и быстротой принятия решений. Так же крут был и друг Хорхе – парень на шесть лет старше – нападающий Альваро. Через два года после поступления Коке в академию «Атлетико» Альваро отметился первым голом в составе «Райо Вальекано». Позже Альваро будет забивать мячи в составе испанской сборной и зажигать на табло фамилию Негредо.

Хорхе, наблюдая за успехами друга в составе «Райо», делал работу по дому – его мама работала на другом конце города, а отец целыми днями пропадал на заводе «Хайнекен», где срывал спину, таская набитые пивными бутылками ящики. Тогда он и решил: нужно во что бы то ни стало вытащить семью из нищеты и осуществить свою мечту, став игроком «Атлетико».

У него не было денег для покупки билета, но Хорхе старался не пропускать ни одного матча любимого клуба – порой пролезал на трибуну, предъявляя удостоверение игрока академии, порой ходил на фанатскую трибуну с братом, у которого был сезонный абонемент. Утром занятия в школе, днем тренировки в академии «Атлетико», вечером выходного дня поход на матч. Вся жизнь Коке была пропитана футболом и любовью к красно-белым цветам.

К чему все привело

Хорхе никогда не считался бесперспективным – в каждой возрастной категории он был лучшим и в 17-летнем возрасте вышел на первый матч в качестве игрока первой команды. На спине красовалась надпись Коке – детское прозвище игрока. Тот матч «атлети» проиграли 2:5, но это было лишь начало славного пути, приведшего его к титулам чемпиона Испании, обладателя Лиги Европы и финалиста Лиги чемпионов.

Застенчивый в быту, но невероятно агрессивный на поле, Коке быстро влюбил в себя трибуны «Висенте Кальдерон». Стоит ли говорить, что чувствует простой парень из рабочего района, недавно смотревший матчи любимой команды с трибун, а сейчас сам выходящий на поле под взорами тех, с кем недавно срывал глотку на секторе?

«Да, я ходил на стадион еще ребенком и видел страдания «Кальдерона». Я знаю, как переживают и страдают на трибунах, особенно в дни поражений. Страдаю и я, но они страдают сильнее», – рассказывает Коке.

Спустя шесть лет он заставит болельщиков «Атлетико» рыдать уже от счастья и параллельно отомстит «Барселоне» за унижение в дебютном матче. Мадридцы обыграют каталонцев на «Камп Ноу» и завоюют первое за много лет чемпионство. Коке превратится в определяющего игрока команды, станет проводником идей Симеоне, душой команды в раздевалке, сердцем и мотором – на поле. О нем будут говорить как о новом Хави, однако сам он заверит, что даже если прыгнет выше головы, не добьется и половины того, чего достиг его кумир.

Роль Коке в системе современного «Атлетико» трудно переоценить. Несмотря на расхожие стереотипы о закрытой манере игры «матрасников», команда Симеоне представляет из себя почти идеальную атакующую машину. Выдвинутые вперед крайние защитники Филипе Луис и Хуанфран придали дополнительный атакующий потенциал мадридцам: вместо плотной обороны у своих ворот команда использует прессинг зигзагом и длинные переводы мяча с фланга на фланг. Именно на этом строится игра современного «Атлетико».

С молодежных команд позицию Коке было сложно определить. Симеоне использовал его и в опорной зоне, и ближе к атаке, и на фланге. Везде он был одинаково полезен. Сейчас, благодаря хорошей поддержке крайних защитников, Коке окончательно прописался в центре поля и раскрыл свои лучшие качества.

Коке не зря так часто сравнивают с Хави. Он фантастически видит поле и может выполнить передачу в любую зону в кратчайший момент времени. Он определяет темп и вектор развития атак «Атлетико», помогает выходить из обороны, раскидывает мячи по флангам, выводит Гризманна, Торреса и Гамейро на ударные позиции. В общем, делает все. Но, как и Хави, остается в тени.

Через неделю он вновь выдаст несколько шикарных передач на партнеров, перекусит атакующие порывы соперника в центре поля, отдаст очередной разрезающий пас на Гризманна. Но большинство по-прежнему будет обсуждать его перепалку с Роналду. В этом весь Коке. Гениальный футболист второго плана и одновременно простой парень из Вальекаса, не стесняющийся сказать звезде мирового масштаба все, что он о нем думает.

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Испания. Примера Лига чемпионов Испания Атлетико Коке
Комментарии (2)
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тоширо
1482909747
хорошая статья!
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Des79
1482915604
Коке хорош и в сборной и в Атлетико без вопросов!!!
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