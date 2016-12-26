Бейби-фут. Как настольный футбол становится профессиональным спортом. Репортаж о кикере

Будущий чемпион России Константин Мясников впервые увидел кикер в 2003, когда отдыхал в Турции. Целый вечер рубился с аниматором отеля, а вернувшись домой, захотел продолжить. Но оказалось, что кикера в России фактически нет. Несколько человек в Питере играли в баре на любительском уровне, и все. Большинство даже не слышало о таком типе настольного футбола, не имеющем ничего общего с советскими настолками. Константин с приятелем Андреем Маркиным увидели золотое дно. Подписали контракт с итальянскими фабриками, производившими профессиональные столы, и на правах дилеров взялись за реализацию. Очень скоро к друзьям пришло понимание, что сказочное «то, не знаю что» продать невозможно. Столы расходились туго – владельцы баров и клубов недоверчиво косились на непонятную и дорогую игрушку.

Зато в Европе и США кикер был уже целой индустрией с тысячами игроков высокого и не очень уровня. Однако в каждой стране имелись свои особенности – в правилах и, самое главное, – в типе стола. Мастер игры на американском столе превращался в дилетанта, встав за итальянский или французский. Другое покрытие поля, отличающиеся по размерам и материалу фигурки игроков и принципиально иная техника самой игры. Поэтому кикер долгое время оставался популярным, но локализованным спортом. Национальные федерации в передовых странах – Англии, Бельгии, Франции, Италии, США и других – возникли еще в 50-е годы прошлого века, но унификация правил и выход кикера на международный уровень совпали по времени с его зарождением в России.

Андрей и Константин решили цепляться за этот шанс, поняв, что без большого спорта и зрительского внимания, которое он привлекает, бизнес не пойдет. Так появилась Федерация настольного футбола с региональными отделениями в Москве, Красноярске и Санкт-Петербурге. Первые турниры проходили в камерной обстановке, собирая с десяток любителей. В 2005 году состоялся первый чемпионат России, что дало Федерации право вступить в Международную Федерацию Настольного Футбола (ITSF), появившуюся всего тремя годами ранее. Тогда же ITSF организовала первый чемпионат мира в Италии, где участвовали и россияне. Призов не взяли, зато приобрели бесценный опыт.

Матерые питерские любители, варившиеся в собственном соку, были биты. Сторонники самостийности после недолгого сопротивления признали необходимость интеграции в мировое сообщество, чему способствовали ролики на YouTube с игрой зарубежных мастеров. Поначалу отборочные этапы проводились в трех городах-первопроходцах, но постепенно внутрироссийская география кикера расширялась. Андрей и Константин продолжали продавать столы, но те по-прежнему уходили со скрипом. Зато в спорте напарники двигались успешнее – выигрывали чемпионат России, ездили на чемпионат мира. Андрей приобщил к игре сына, выросшего в одного из наиболее талантливых отечественных кикерщиков.

Постепенно между партнерами накопились противоречия. Андрей остался в RTSF, а Константин с несколькими молодыми игроками из новой волны создали новую организацию – Федерацию спортивного кикера России. Почти год две федерации боролись за влияние – лицензию на право проведения отбора на международные турниры получал только один. ITSF решила исход противостояния в пользу ФСКР, у которой имелась более выстроенная концепция развития кикера. Прежде всего, в регионах. Заручившись доверием на международном уровне, Константин много ездил по стране.

Схема обкатанная: находил в городе-миллионнике заинтересованных людей, поставлял по льготной цене столы, давал мастер-классы, организовывал несколько турниров. На месте формировался актив, который регистрировал региональное отделение. А Константин отправлялся нести свет кикера в новый город. К тому моменту рынок наводнили китайские столы. В самом Китае кикер не был развит как спорт и существовал исключительно для развлечения. Китайцы просто копировали внешний облик европейских и американских марок, производя продукцию из дешевого сырья. Для профессиональной игры эти столы не годились, зато были доступны. Но бизнесмены, не видевшие разницы, охотно переключились на более дешевый товар. Кикер уже перестал быть чем-то непонятным и стремительно набирал популярность.

Прирост шел в основном за счет любителей. Кикер – что-то среднее между футболом и настольным теннисом, но пропасть между профессионалами и любителями даже глубже. Для тех, кто реально заболел кикером, жизнь меняется в корне, да и внимание к соревнованиям высокого уровня соответствующее. Решающие матчи собирают полные залы с ТВ-трансляциями и комментаторами. С мини-футбольными соревнованиями масштаб вполне сопоставим. Обычно играют один на один или два на два. Матч, как в теннисе, идет на счет, поэтому здесь нет ничьих. Необходимость играть на победу, высокий темп и постоянная концентрация лишь распаляют азарт.

С виду все просто – по четыре линии фигурок на штангах. С помощью рукояток игроков вращают, пытаясь забить мяч в ворота соперника. Полтора десятка типов ударов, но главное здесь, как и на поле, – контроль мяча и игра в пас. Как и на поле, побеждает тот, кто создаст больше голевых ситуаций за счет грамотной доставки мяча в линию атаки. Реализовать момент уже дело техники, на оттачивание которой уходят годы тренировок. Мало-мальски серьезные игроки тренируются по 1,5-2 часа, игроки высокого класса – до 5-6 часов в день. Очень важны психология и скорость реакции, а на запястья приходится надевать резиновые напульсники, чтобы рукоятка не проскальзывала от льющегося ручьем пота. На турнирах матчи судят специальные арбитры. Но вся эта жесть явно не для людей, которые встают к кикерному столу, чтобы просто отдохнуть и расслабиться с друзьями после работы.

Ниша Константина схлопнулась – итальянские столы были хороши, но их почти никто не брал из-за дороговизны. Тогда Мясников спроектировал с десяток моделей, сходных с профессиональными итальянскими и американскими, и махнул в Китай, где наладил производство. Так появился российский бренд столов Desperado. Объемы реализации стали серьезными – в год продавалось по 2-2,5 тысячи столов. Производство в Китае было дешевым, но качество все равно оставалось далеким от идеала и отнимало много времени.

– С китайцами тяжело. Приходилось все разжевывать. Забудешь сказать, что столешница должна быть черной – раскрасят в зеленый. Не скажешь, что у стола четыре ножки – на трех сделают, – вспоминает Константин, – Хотя сейчас многие европейские бренды перенесли туда производство. Но даже у них качество столов, произведенных на старых заводах в Европе, заметно выше, чем в китайских филиалах. Тогда же Мясников закончил карьеру игрока – профессиональный спорт отнимал много времени. Административные функции в Федерации тоже передал более молодым и энергичным партнерам.

К 2014 году пришло четкое ощущение, что надо что-то менять. Тут все совпало – скачок валютных курсов, сделавший доллар дороже вдвое, заметно снизил маржу импорта столов из Китая, а переезд в Ярославль позволил порядком экономить на аренде и оплате труда в сравнении с Москвой. В совокупности это сделало жизнеспособной идею создания производства полного цикла в России. Конкурентоспособность с европейцами и американцами обеспечивалась за счет сопоставимого качества при более низкой цене. Два месяца Константин ездил по итальянским фабрикам, изучая производственный процесс, технологии и материалы. Потом закупил оборудование и нашел толкового инженера-конструктора, разработавшего с учетом европейского опыта новые модели столов.

К весне 2015 года было запущено производство линейки столов – от любительских до эксклюзивных под неовинтаж. Оставалось выиграть конкуренцию у китайцев. Преимуществом стала независимость от импорта – 90% процентов деталей и материалов производится на месте, что позволяет не обращать внимания на курсы валют и политику поставщиков, попутно обеспечивая сервисное обслуживание. Независимость дает мобильность – в Ярославле опрашивают профессиональных игроков и оперативно вносят рекомендуемые ими модификации.

Осенью ФСКР рекомендовала столы Desperado модели FOOSmaster для проведения матчей чемпионата России наряду с пятью международными. В Федерации рассчитывают, что допуск более доступного по цене российского аналога будет способствовать развитию кикера в регионах. Параллельно идут и переговоры с ITSF о праве войти в список столов, сертифицированных для международных турниров. Константин уверен, что соревнования такого уровня станут идеальной рекламой его столов. В Молдове российские столы признаны официальными еще два года назад. Предпринимаются попытки выйти на рынок Казахстана и Турции. Кризис сузил спрос, но 1,5-2 тысячи столов в год удается продавать и теперь. Многое зависит от корпоративных заказов и времени года. Зимой и весной их почему-то разбирают гораздо активнее. Но даже российские профессиональные столы – удовольствие не из дешевых.

– Здесь на станке с ЧПУ вырезаем детали корпуса. Дальше присадка, кромкование, сборка на клей. Корпус получается прочный, не как у китайских, где ходуном все ходит, – хвастается Константин своим детищем, шагая по цеху, – Из металлических труб делаем штанги. Сверлим отверстия под игроков. Дальше полировка и нанесение гальванического покрытия. Все сами.

Монолитный корпус, ламинированная «неубиваемая» фанера, покрытие из матового стекла, ударопрочный пластик и все остальное формирует ценник на Desperado в 55 тысяч рублей. Хотя это дешевле американского аналога Tornado (примерно вдвое) и популярного итальянского Garlando, который обойдется в 86 тысяч, позволить себе подобное может не каждый.

Дороговизна столов – главный барьер развития спорта в России, уверены в Федерации спортивного кикера. Недавно ее руководство переместилось из Москвы в Ростов-на-Дону, где подобралась молодая, инициативная команда.

– В идеале в каждом городе, где есть отделение, нужен тренинг-центр со столами всех пяти официальных типов. Техника игры на них разная, а мы тренируемся в основном на итальянских. Мировые серии проводятся на каждом из пяти столов, плюс мультитэйбл, где каждая команда выбирает по одному столу, и соперники играют на обоих. Без практики мы заведомо оказываемся в проигрышном положении, – объясняет вице-президент ФСКР Виталий Захаров.

Польза кикера доказана – развитие моторики, мышц и суставов рук, внимания, реакции. Не говоря уже об эмоциях, общении и сжигаемых калориях. Ограничений по полу, возрасту и физическим данным практически нет. Играют даже инвалиды-колясочники, для которых делают специальные столы с вынесенными опорами. Пока кикеру далеко по распространенности и популярности до футбола. В Чехии, например, кикер – официальный вид спорта, и по нему есть спортивные школы. Зато здесь мы успешнее, чем в привычном футболе. Сейчас сборная России девятая (привет 56 месту в рейтинге FIFA), а лучший россиянин в индивидуальном зачете – на 14 месте.