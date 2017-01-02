«Отказываться нельзя, ведь нужно думать о семье». Почему Месси нужно соглашаться на дикую зарплату в Китае

Следуй за Месси

Миром правят деньги. Такая мысль может навести грусть перед Рождеством и Новым годом. Хотя у любого, кто озаботился подарками перед этими светлыми праздниками, эта мысль будет в голове при каждой покупке. В мире вещей есть только один универсальный признак статуса: деньги. Оставьте личностные качества и высокие материи для нудных мелодрам. Все это, конечно, не про вас или ваших знакомых, просто где-то на планете люди оценивают, у кого круче тачка, телефон, сумка, счет в банке. Про богатство пишут книги, делают тренинги и ведут паблики с мотивирующими цитатами. Все любят деньги, просто не каждый готов это признать.

Футбол – целый мир внутри мира. И здесь деньги всюду. Истории про бедных потому и популярны, что случаются очень редко. «Лестер», «Ростов» – это сюжеты о том, как маленькие и наглые рвутся наверх, чтобы подвинуть богатых. И тоже стать богатыми. Трансферные суммы, зарплаты, стоимость клуба на бирже, контракты с телевидением, продажа атрибутики, возможности стадионов, ставки. Большой футбол – это про деньги. За простых парней, гоняющих мяч в -надцатой лиге, болеют десятки, ну, сотни. За миллионеров – тысячи. Особенно актуально в России, где в каждом небольшом городе фанатов «Спартака», «Зенита», «МЮ» или «Барселоны» будет больше, чем у местной горе-команды.

Оскар, согласившись на переезд в Китай в 25 лет, взбаламутил всех. Каррагер, Венгер, Конте и прочие известные в футболе люди с разной долей негатива высказываются о решении бразильца. Как отреагирует планета, если (когда?!) Лео Месси уедет в «Хэбэй Чайна Форчун» на зарплату в 100 млн евро?..

Пример МЛС

С 2006 года средняя посещаемость матчей МЛС выросла на 40%. На каждую игру турнира приходят примерно 21692 человека. Теперь лига занимает по этому показателю шестое место в мире, вплотную приблизившись к китайской Суперлиге. Азиатов на футбол удалось завлечь быстрее, но и в МЛС основной скачок произошел только в последние несколько лет. Дрогба, Джеррард, Лэмпард, Вилья, Пирло, Кака – это лишь немногие игроки, в престарелом для футбола возрасте уехавшие в МЛС. Половины из них в следующем сезоне в лиге уже не будет, а нынешний сезон для многих звезд вообще получился провальным. Лидерами в лиге являются американцы.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

МЛС меняет курс развития. К 2020 году здесь хотят увеличить количество команд до 28-ми. Звезд же теперь планируют приглашать осмотрительно. Их новой главной целью будет развитие американской молодежи, поэтому звать будут не всех. «Швайнштайгера мы бы приняли у нас с удовольствием. Он был бы лидером и примером для многих молодых игроков», – говорит комиссионер МЛС Дон Гарбер. Всеобщая популяризация американского футбола больше не является для чемпионата приоритетной задачей.

Лучшим игроком сезона в МЛС признали американца Алтидора, который когда-то засветился в Европе, но не запомнился вообще ничем. Плей-офф выиграл «Сиэтл», хотя в команде нет сильно популярных на европейском уровне звезд. Сейчас звезды из топовых чемпионатов необходимы МЛС уже для достижения результатов. Сюда звали Златана Ибрагимовича, но тот рассматривает переезд только в перспективе. «Переход в МЛС – большая возможность для меня и для футбола в целом. Представляю, как я завоюю Америку, как уже сделал это с Европой», – мечтает форвард «МЮ». Когда же Златан созреет на отъезд из Англии, он может самой МЛС уже не понадобиться. Лига меняется слишком динамично.

Жизнь в Китае

Подобно МЛС постепенно развивается и китайский футбол. Только денег здесь крутится намного больше, а тратятся они глупее. Китайцы приглашают в лигу не только звезд, но и футболистов, которые и на уровне Европы себя показали слабо. Летом сюда уехал Грациано Пелле. Над ним теперь смеется даже тренер сборной Италии. «Пелле? Звонить в Китай слишком дорого», – иронично ответил Джампьеро Вентура через несколько дней после ссоры с нападающим.

Но если Грациано в Китае хотя бы красиво забивает, то трансферы Какуты, Жусилея, Тарделли и им подобных выглядят странно. Большой пользы китайскому футболу они не приносят, а азиатские болельщики вряд ли когда-нибудь запомнят лица таких футболистов. Кстати, зимой к этой компашке должен прибавиться Одил Ахмедов из «Краснодара». На его продаже российский клуб заработает около 7 миллионов евро.

Есть и другие примеры того, как в Азию едут жить и развлекаться. Прошлой зимой «ПСЖ» продал в Китай Эсекьеля Лавесси. Football Leaks утверждает, что сейчас аргентинец – самый высокооплачиваемый игрок мира, получающий 493 тысячи фунтов в неделю. «Я не буду врать, финансовый вопрос сыграл роль в этом трансфере. Мощный проект клуба меня убедил. Мной интересовались «МЮ», «Челси», «Интер», но остаться в Европе было бы слишком просто», – рассказывает Лавесси о переходе в «Хэбэй Чайна Форчун». За год в Китае Лавесси сыграл десяток матчей, сделав всего две голевые передачи. Его команда занимает седьмое место, а ее лучшим бомбардиром является китаец Дун Сюшэн, забивший девять мячей. У самих китайцев хотя бы есть желание. Лавесси, впрочем, честно признался, что устал от футбола, и в такой ситуации это афера века. Совершенно немотивированный работник получает самую крупную в мире зарплату.

Бразилия решает

Крен развития у китайской Суперлиги все-таки наметился. Это первый показатель того, что она все-таки прогрессирует. Если взглянуть на таблицу бомбардиров Суперлиги, то в первой восьмерке найдутся четыре игрока, имеющих отношение к Бразилии. Возглавляет ее 25-летний нападающий Рикардо Гуларт, в 2015 году перешедший в «Гуанчжоу Эвергранд» из «Сантоса». Он номер не отбывал, забил в сезоне 19 раз и сделал еще шесть голевых передач. Есть здесь бразилец Алан из австрийского «Ред Булла», которого купили в «Гуанчжоу» за 11 миллионов евро. Лучшим бомбардиром одного из аутсайдеров чемпионата «Чанчунь Ятай» является боливиец с бразильским паспортом Марсело Морено. Его мы помним по игре за «Шахтер» и «Вердер».

Бразильцы-звезды тоже чувствуют себя хорошо. Алекс Тейшейра освоился в китайском «Цзянсу» так, что в майском матче против «Бейцзин Гуоань» умудрился получить две карточки за три минуты. Только забивает он здесь не больше, чем сыграл матчей, как это было в последнем украинском сезоне. Всего 11 мячей в 28 играх на счету бразильца, променявшего переход в «Ливерпуль» на беззаботную жизнь в Китае.

У Халка тоже все нормально, хотя толком заиграть он сможет только в следующем сезоне. «По Санкт-Петербургу скучаю, но и в Китае уже освоился. Китайцы пока не особо узнают, на улицах часто останавливают иностранцы», – рассказывает сам Халк. Его выступлению за «Шанхай Теллэйс» немного помешали травмы, но даже с ними порадовать азиатских зрителей своими чумовыми ударами бразилец успел. Все они приехали в Китай зарабатывать деньги, но их менталитет не позволяет просто сидеть и ничего не делать. На бразильских игроков в Китае ходят смотреть, ими пока восхищаются.

Почему сейчас

Для гостей из других стран скоро окончательно закроется МЛС. По ее примеру однажды последует и Китай. Дело явно приближается к пику, после которого китайский рынок рискует обрушиться. Нужно использовать шанс. «Шанхай Теллэйс» готов платить бразильцу Оскару 400 тысяч фунтов в неделю, что составит 20 миллионов в год. «Челси» получит от китайского клуба 60 миллионов евро за игрока, который при Конте вообще не проходит в стартовый состав. «Оскар уже попрощался с нами. Когда поступают такие предложения, от них нельзя отказываться. Футболист должен думать о семье, ведь его век недолог», – рассказал полузащитник «Челси» Виллиан. Чтобы подзаработать, не так давно он сам приезжал в махачкалинский «Анжи».

Златан, мечтавший об МЛС, может тоже оказаться в Китае. Ему вообще предлагают 56 миллионов фунтов в год, но пока шведский нападающий «МЮ» хочет забивать в Англии. Пытаются китайцы переманить и Алексиса Санчеса, раздумывающего над продлением контракта с «Арсеналом». В Англии выигрывать титулы у Алексиса не получается, а на уровне сборных потолка с чилийской командой он уже достиг. Санчес хочет получать в «Арсенале» 250 тысяч фунтов в неделю. «Арсенал» при этом готов платить только 200 тысяч, а китайцы уже предложили форварду 400.

Такие денежные многоходовки – награда для игроков, ведь они в любом случае могут выбить себе крутой контракт. Футболистов, уезжающих в Китай ради денег, ругать не нужно. За год в Азии они могут заработать столько, сколько Европа не даст им и за несколько сезонов. Мнение, что футбол – это работа, основательно укрепилось. Трансферы между историческими соперниками уже не такая дикость. Любой клуб можно купить и переименовать в «РБ», а на трибунах уже больше селфи-палок, чем шарфов.Так что пример-клише «Если бы вам предложили уйти в китайскую фирму с повышением зарплаты в 5-10 раз, вы бы согласились?» работает.

За футболистов играет еще и страх окончания карьеры. Хороший игрок будет востребован до 35-37 лет, если не свалится травма. Потом все равно предстоит или ехать на подработку в шоу-чемпионат, или идти на сокращение зарплаты. Однако момент, когда человек останется за пределами игры, все равно настанет. По статистике, 60% игроков английской Премьер-лиги впоследствии становятся банкротами. Воспоминаниями сыт не будешь.

Оскар заработает за три года 60 млн евро. Его мышление поменяется, и на любые претензии он будет отвечать улыбкой, потому что он богаче любого критика. Все ненавидят миллионеров, но кто отказался бы им стать?