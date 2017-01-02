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  • «Отказываться нельзя, ведь нужно думать о семье». Почему Месси нужно соглашаться на дикую зарплату в Китае

«Отказываться нельзя, ведь нужно думать о семье». Почему Месси нужно соглашаться на дикую зарплату в Китае

Следуй за Месси

Миром правят деньги. Такая мысль может навести грусть перед Рождеством и Новым годом. Хотя у любого, кто озаботился подарками перед этими светлыми праздниками, эта мысль будет в голове при каждой покупке. В мире вещей есть только один универсальный признак статуса: деньги. Оставьте личностные качества и высокие материи для нудных мелодрам. Все это, конечно, не про вас или ваших знакомых, просто где-то на планете люди оценивают, у кого круче тачка, телефон, сумка, счет в банке. Про богатство пишут книги, делают тренинги и ведут паблики с мотивирующими цитатами. Все любят деньги, просто не каждый готов это признать.

Футбол – целый мир внутри мира. И здесь деньги всюду. Истории про бедных потому и популярны, что случаются очень редко. «Лестер», «Ростов» – это сюжеты о том, как маленькие и наглые рвутся наверх, чтобы подвинуть богатых. И тоже стать богатыми. Трансферные суммы, зарплаты, стоимость клуба на бирже, контракты с телевидением, продажа атрибутики, возможности стадионов, ставки. Большой футбол – это про деньги. За простых парней, гоняющих мяч в -надцатой лиге, болеют десятки, ну, сотни. За миллионеров – тысячи. Особенно актуально в России, где в каждом небольшом городе фанатов «Спартака», «Зенита», «МЮ» или «Барселоны» будет больше, чем у местной горе-команды.

Оскар, согласившись на переезд в Китай в 25 лет, взбаламутил всех. Каррагер, Венгер, Конте и прочие известные в футболе люди с разной долей негатива высказываются о решении бразильца. Как отреагирует планета, если (когда?!) Лео Месси уедет в «Хэбэй Чайна Форчун» на зарплату в 100 млн евро?..

Пример МЛС

С 2006 года средняя посещаемость матчей МЛС выросла на 40%. На каждую игру турнира приходят примерно 21692 человека. Теперь лига занимает по этому показателю шестое место в мире, вплотную приблизившись к китайской Суперлиге. Азиатов на футбол удалось завлечь быстрее, но и в МЛС основной скачок произошел только в последние несколько лет. Дрогба, Джеррард, Лэмпард, Вилья, Пирло, Кака – это лишь немногие игроки, в престарелом для футбола возрасте уехавшие в МЛС. Половины из них в следующем сезоне в лиге уже не будет, а нынешний сезон для многих звезд вообще получился провальным. Лидерами в лиге являются американцы.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

МЛС меняет курс развития. К 2020 году здесь хотят увеличить количество команд до 28-ми. Звезд же теперь планируют приглашать осмотрительно. Их новой главной целью будет развитие американской молодежи, поэтому звать будут не всех. «Швайнштайгера мы бы приняли у нас с удовольствием. Он был бы лидером и примером для многих молодых игроков», – говорит комиссионер МЛС Дон Гарбер. Всеобщая популяризация американского футбола больше не является для чемпионата приоритетной задачей.

Лучшим игроком сезона в МЛС признали американца Алтидора, который когда-то засветился в Европе, но не запомнился вообще ничем. Плей-офф выиграл «Сиэтл», хотя в команде нет сильно популярных на европейском уровне звезд. Сейчас звезды из топовых чемпионатов необходимы МЛС уже для достижения результатов. Сюда звали Златана Ибрагимовича, но тот рассматривает переезд только в перспективе. «Переход в МЛС – большая возможность для меня и для футбола в целом. Представляю, как я завоюю Америку, как уже сделал это с Европой», – мечтает форвард «МЮ». Когда же Златан созреет на отъезд из Англии, он может самой МЛС уже не понадобиться. Лига меняется слишком динамично.

Жизнь в Китае

Подобно МЛС постепенно развивается и китайский футбол. Только денег здесь крутится намного больше, а тратятся они глупее. Китайцы приглашают в лигу не только звезд, но и футболистов, которые и на уровне Европы себя показали слабо. Летом сюда уехал Грациано Пелле. Над ним теперь смеется даже тренер сборной Италии. «Пелле? Звонить в Китай слишком дорого», – иронично ответил Джампьеро Вентура через несколько дней после ссоры с нападающим.

Но если Грациано в Китае хотя бы красиво забивает, то трансферы Какуты, Жусилея, Тарделли и им подобных выглядят странно. Большой пользы китайскому футболу они не приносят, а азиатские болельщики вряд ли когда-нибудь запомнят лица таких футболистов. Кстати, зимой к этой компашке должен прибавиться Одил Ахмедов из «Краснодара». На его продаже российский клуб заработает около 7 миллионов евро.

Есть и другие примеры того, как в Азию едут жить и развлекаться. Прошлой зимой «ПСЖ» продал в Китай Эсекьеля Лавесси. Football Leaks утверждает, что сейчас аргентинец – самый высокооплачиваемый игрок мира, получающий 493 тысячи фунтов в неделю. «Я не буду врать, финансовый вопрос сыграл роль в этом трансфере. Мощный проект клуба меня убедил. Мной интересовались «МЮ», «Челси», «Интер», но остаться в Европе было бы слишком просто», – рассказывает Лавесси о переходе в «Хэбэй Чайна Форчун». За год в Китае Лавесси сыграл десяток матчей, сделав всего две голевые передачи. Его команда занимает седьмое место, а ее лучшим бомбардиром является китаец Дун Сюшэн, забивший девять мячей. У самих китайцев хотя бы есть желание. Лавесси, впрочем, честно признался, что устал от футбола, и в такой ситуации это афера века. Совершенно немотивированный работник получает самую крупную в мире зарплату.

Бразилия решает

Крен развития у китайской Суперлиги все-таки наметился. Это первый показатель того, что она все-таки прогрессирует. Если взглянуть на таблицу бомбардиров Суперлиги, то в первой восьмерке найдутся четыре игрока, имеющих отношение к Бразилии. Возглавляет ее 25-летний нападающий Рикардо Гуларт, в 2015 году перешедший в «Гуанчжоу Эвергранд» из «Сантоса». Он номер не отбывал, забил в сезоне 19 раз и сделал еще шесть голевых передач. Есть здесь бразилец Алан из австрийского «Ред Булла», которого купили в «Гуанчжоу» за 11 миллионов евро. Лучшим бомбардиром одного из аутсайдеров чемпионата «Чанчунь Ятай» является боливиец с бразильским паспортом Марсело Морено. Его мы помним по игре за «Шахтер» и «Вердер».

Бразильцы-звезды тоже чувствуют себя хорошо. Алекс Тейшейра освоился в китайском «Цзянсу» так, что в майском матче против «Бейцзин Гуоань» умудрился получить две карточки за три минуты. Только забивает он здесь не больше, чем сыграл матчей, как это было в последнем украинском сезоне. Всего 11 мячей в 28 играх на счету бразильца, променявшего переход в «Ливерпуль» на беззаботную жизнь в Китае.

У Халка тоже все нормально, хотя толком заиграть он сможет только в следующем сезоне. «По Санкт-Петербургу скучаю, но и в Китае уже освоился. Китайцы пока не особо узнают, на улицах часто останавливают иностранцы», – рассказывает сам Халк. Его выступлению за «Шанхай Теллэйс» немного помешали травмы, но даже с ними порадовать азиатских зрителей своими чумовыми ударами бразилец успел. Все они приехали в Китай зарабатывать деньги, но их менталитет не позволяет просто сидеть и ничего не делать. На бразильских игроков в Китае ходят смотреть, ими пока восхищаются.

Почему сейчас

Для гостей из других стран скоро окончательно закроется МЛС. По ее примеру однажды последует и Китай. Дело явно приближается к пику, после которого китайский рынок рискует обрушиться. Нужно использовать шанс. «Шанхай Теллэйс» готов платить бразильцу Оскару 400 тысяч фунтов в неделю, что составит 20 миллионов в год. «Челси» получит от китайского клуба 60 миллионов евро за игрока, который при Конте вообще не проходит в стартовый состав. «Оскар уже попрощался с нами. Когда поступают такие предложения, от них нельзя отказываться. Футболист должен думать о семье, ведь его век недолог», – рассказал полузащитник «Челси» Виллиан. Чтобы подзаработать, не так давно он сам приезжал в махачкалинский «Анжи».

Златан, мечтавший об МЛС, может тоже оказаться в Китае. Ему вообще предлагают 56 миллионов фунтов в год, но пока шведский нападающий «МЮ» хочет забивать в Англии. Пытаются китайцы переманить и Алексиса Санчеса, раздумывающего над продлением контракта с «Арсеналом». В Англии выигрывать титулы у Алексиса не получается, а на уровне сборных потолка с чилийской командой он уже достиг. Санчес хочет получать в «Арсенале» 250 тысяч фунтов в неделю. «Арсенал» при этом готов платить только 200 тысяч, а китайцы уже предложили форварду 400.

Такие денежные многоходовки – награда для игроков, ведь они в любом случае могут выбить себе крутой контракт. Футболистов, уезжающих в Китай ради денег, ругать не нужно. За год в Азии они могут заработать столько, сколько Европа не даст им и за несколько сезонов. Мнение, что футбол – это работа, основательно укрепилось. Трансферы между историческими соперниками уже не такая дикость. Любой клуб можно купить и переименовать в «РБ», а на трибунах уже больше селфи-палок, чем шарфов.Так что пример-клише «Если бы вам предложили уйти в китайскую фирму с повышением зарплаты в 5-10 раз, вы бы согласились?» работает.

За футболистов играет еще и страх окончания карьеры. Хороший игрок будет востребован до 35-37 лет, если не свалится травма. Потом все равно предстоит или ехать на подработку в шоу-чемпионат, или идти на сокращение зарплаты. Однако момент, когда человек останется за пределами игры, все равно настанет. По статистике, 60% игроков английской Премьер-лиги впоследствии становятся банкротами. Воспоминаниями сыт не будешь.

Оскар заработает за три года 60 млн евро. Его мышление поменяется, и на любые претензии он будет отвечать улыбкой, потому что он богаче любого критика. Все ненавидят миллионеров, но кто отказался бы им стать?

Англия. Премьер-лига США. МЛС Азия Гуанчжоу Эвергранд Челси Арсенал Манчестер Юнайтед Шанхай Порт Сиэтл Лавесси Эсекьель Ибрагимович Златан Халк Санчес Алексис Алтидор Жози Тейшейра Алекс Оскар
Комментарии (14)
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dvb
1482479433
С такой зарплатой Мессии потом сможет создать свой футбольный клуб, с блэк джеком и .... Ну вы понимаете меня!
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kachan63
1482485365
Да пусть валит в Чайну. Если там попадётся на неуплате налогов на крупную сумму, то просто поставят к стенке и не посмотрят, что Месси.
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_FootFan
1482995017
Мне бы одной зарплаты Месси на всю жизнь хватило бы))
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Синий Лондон
1483021702
хотя бы название статьи поменяли, такая же была недели 2-3 назад
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Lesha VV
1483102577
Да какая к чёрту семья ? Он в Барселоне бешенные деньги получает . Его семья всю жизнь может не работать и внуки его внуков . Как мало тех кто не ведётся на денежные мешки , а остаётся играть в мяч .
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romario605
1483305290
Жалко что деньги решают все! Надеюсь не для всех!
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mihail1980
1483354531
скоро будем смотреть азиатскую лч в место европейской
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Виталий1
1483355831
Те, кто считает чужие деньги, не забудьте, что от этих сумашедших сумм самим футболистам остаётся намного меньше половины! Хотя при миллионных расчётах тоже неплохо. Львиная доля зарплаты отчисляется агенту, или агентам. На миллионы и налоги соответствующие. Не жалкие российские 13%.:) Плюс ещё сумашедшие затраты на персональных тренеров, врачей, массажистов.... В общем обязательных расходов много.
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skorikov.sn
1483375277
У него и так бабла много,зачем ему Китай!!
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grom87
1483425660
Автор, не пудри молодёжи мозги! Деньги ничего не решают, сегодня тебе их дали, а завтра забрали, но люди которые это решают, хотят, чтобы вы так думали, что деньги решают все!
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