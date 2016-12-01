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  • Зачем «Фенербахче» выпускает майки с перевернутыми номерами. Суперкреатив от турок

Зачем «Фенербахче» выпускает майки с перевернутыми номерами. Суперкреатив от турок

Недавно форвард «Фенербахче» Мусса Сов поставил на уши весь континент сумасшедшим голом в ворота «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы. «Никогда Сов таким ударом больше не забьет», – обозлился после матча Дэйли Блинд.

И ошибся. На прошлой неделе сенегалец заколотил похожий гол «Ризеспору» в чемпионате Турции. С ума сойти. Как он это делает?

Похожим вопросом задались и в клубе, но при этом решили еще больше коммерциализировать умения Сова и выпустили специальные футболки с перевернутым номером и фамилией.

Мусса Сов забил пока всего четыре гола в чемпионате и один в Лиге Европы, но уже попал в историю в нынешнем сезоне. «Фенеру» же – браво за креатив!

Турция. Суперлига Европа Фенербахче Сов Мусса
Комментарии (1)
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panmon
1480598188
Надо еще на опережение - боком выпустить... Вдруг начнет горизонтальными ножницами забивать!
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