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Онлайн РФПЛ: «Зенит», ЦСКА, «Рубин» и «Урал» одержали домашние победы

«Урал» – «Ростов» – 1:0

Состав «Урала»: Заболотный, Кулаков, Динга, Фонтанелло, Данцев, Новиков, Коробов, Фидлер, Павленко, Лунгу, Павлюченко

Запасные: Тимофеев, Арапов, Панков, Меркулов, Хозин, Подоксенов, Щербаков, Серченков, Конате, Бугуи, Ставпец

1:0 – Лунгу.

«Рубин» – «Арсенал» – 1:0

1:0 – Жонатас.

ЦСКА – «Оренбург» – 2:0

Натхо (с пенальти) – 1:0.

2:0 – Игнашевич.

«Зенит» – «Уфа» – 2:0

«Уфа»: Лунев, Сухов, Аликин, Васин, Живоглядов, Стоцкий, Ваньек, Засеев, Безденежных, Сысуев, Кротов.

Запасные: Шелия, Никитин, Марсиньо, Диего Карлос, Фатай, Зубарев, Сафрониди, Батюнин, Обляков.

1:0 – Жулиано.

2:0 – Кокорин.

Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (10)
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Totti11
1480513970
всё ясно. Ничья будет. ТМ 2.5
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NotFound
1480522884
Технично )
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Патриот Донбасса
1480524148
зенит победит !!!
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Mihailofff
1480527359
Зенит-Уфа, победа хозяев 1:0
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Mihailofff
1480527377
ЦСКА-Оренбург, победа хозяев 2:0
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ANB RUS
1480530117
Зенька безумно убого смотрелся, Лодыгин красаучик был!!!
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Василий Зенитов
1480530466
Лодыгин заткнул всех своих "критиков"
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shurik45
1480531091
Лунгу конечно порадовал и техникой обработки мяча и удар тоже нанес зряче . По больше бы таких моментов в нашем футболе . Ну и Сережа показал ,что еще может . Красивые голы и борьба на поле до последних минут ,что еще нам надо.
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spaike
1480536899
Зенит с победой! Урал молодцы, гол Лунгу потрясный!
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headdevil
1480591514
Какие голы все прикольные
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