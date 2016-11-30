Онлайн РФПЛ: «Зенит», ЦСКА, «Рубин» и «Урал» одержали домашние победы

Состав «Урала»: Заболотный, Кулаков, Динга, Фонтанелло, Данцев, Новиков, Коробов, Фидлер, Павленко, Лунгу, Павлюченко
Запасные: Тимофеев, Арапов, Панков, Меркулов, Хозин, Подоксенов, Щербаков, Серченков, Конате, Бугуи, Ставпец
1:0 – Лунгу.
1:0 – Жонатас.
Натхо (с пенальти) – 1:0.
2:0 – Игнашевич.
«Уфа»: Лунев, Сухов, Аликин, Васин, Живоглядов, Стоцкий, Ваньек, Засеев, Безденежных, Сысуев, Кротов.
Запасные: Шелия, Никитин, Марсиньо, Диего Карлос, Фатай, Зубарев, Сафрониди, Батюнин, Обляков.
1:0 – Жулиано.
2:0 – Кокорин.