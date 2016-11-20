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  • Видео дня. Фанаты «Хельсингборга» чуть не избили сына Хенрика Ларссона, стянув с него футболку

Видео дня. Фанаты «Хельсингборга» чуть не избили сына Хенрика Ларссона, стянув с него футболку

«Хельсингборг» уступил «Хальмстаду» со счетом 1:2 и покинул высший дивизион. Болельщики, естественно, были в гневе, но никто не мог предположить такого:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Фанаты в Швеции не лучше наших. Хенрик Ларссон пытался предъявить что-то стюардам, но поздно:

Дымовые завесы там тоже обожают:

Действительно, куда смотрят стюарды?

Игроки «Хельсингборга» опустошены.

Да и у самого Хенрика нет слов.

Фото дня. Фанаты против стадиона, который похож на тюрьму

Весь мир Хельсингборг Ларссон Хенрик
Комментарии (2)
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Андрей 26 rus
1479677137
Епать гуманая гей ропа писец а то всё нашего брата срёт на себя посмотрите обезьяны
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Black Giz
1479729650
Офигенно поддержали команду. Куча говна, а не болел.
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