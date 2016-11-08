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    Фото дня. Фанаты против стадиона, который похож на тюрьму


    5
    Голосов: 3
    08.11.2016 20:00
    Фанаты «Хайдука» недовольны стадионом своего конкурента: мол, слишком похож на тюрьму, а не на стадион. Свой протест саппортеры из Сплита выразили соответствующим образом.

    Все мы знаем, что хорватские фанаты умеют задать жару даже без повода, а тут повод как раз появился. Торсида «Хайдука» жутко недовольна тем, что новый стадион их конкурента – футбольного клуба «Риека» – слишком смахивает на тюрьму: камеры через каждый метр, чрезвычайно жесткий досмотр при входе, а гостевой сектор так и вовсе напоминает загон для животных. Свой протест фанаты «Хайдука» выразили своеобразно – практически в полном составе пришли на гостевую трибуну «Риеки» в оранжевых костюмах, как у заключенных в Гуантанамо. Вот что из этого получилось:

    Эти парни умрут на трибуне, но отстоят свои права:

    С этими жуткими заграждениями все действительно больше походит на тюрьму, нежели на футбольный матч:

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Siol.net
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 10 ноября 2016, 16:20

      Песос

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +264

      dimid 9 ноября 2016, 09:34

      вести себя надо подобающе, тогда и клеток не будет!

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 8 ноября 2016, 20:12

      для некоторых наших фанатов это не помешало-бы

      2
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      Рейтинг: +91

      Warrior God 8 ноября 2016, 17:33

      Бомжам такой же стадион нужен.

      8
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      ...
      Рейтинг: +588

      Sergil > Warrior God 8 ноября 2016, 21:50

      Угу, чтоб ваших нацистских фанатов ненароком не убили =)

      -3
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