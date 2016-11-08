Фото дня. Фанаты против стадиона, который похож на тюрьму

Все мы знаем, что хорватские фанаты умеют задать жару даже без повода, а тут повод как раз появился. Торсида «Хайдука» жутко недовольна тем, что новый стадион их конкурента – футбольного клуба «Риека» – слишком смахивает на тюрьму: камеры через каждый метр, чрезвычайно жесткий досмотр при входе, а гостевой сектор так и вовсе напоминает загон для животных. Свой протест фанаты «Хайдука» выразили своеобразно – практически в полном составе пришли на гостевую трибуну «Риеки» в оранжевых костюмах, как у заключенных в Гуантанамо. Вот что из этого получилось:

Эти парни умрут на трибуне, но отстоят свои права:

С этими жуткими заграждениями все действительно больше походит на тюрьму, нежели на футбольный матч:

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