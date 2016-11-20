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    «Спартак» впервые за 16 лет выиграл первый круг РФПЛ. Дзагоев поможет ЦСКА в матче против «Байера». Дайджест событий дня


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    Голосов: 2
    20.11.2016 21:00
    «Манчестер Сити» готов купить Лионеля Месси за 230 миллионов. Алан Дзагоев восстановился от травмы и сыграет против «Байера». «Спартак» впервые с 2000 года завершил первый круг лидером РФПЛ. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    «Манчестер Сити» оценил Лионеля Месси в 230 миллионов

    «Манчестер Сити» готов приобрести у «Барселоны» Лионеля Месси. Английский клуб оценивает аргентинца в 230 миллионов евро. Сам футболист может получить контракт с зарплатой 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Ранее сообщалось, что форвард не хочет продлевать контракт с каталонцами, который истекает 30 июня 2018 года. Стоимость футболиста на Тransfermarkt.de составляет 120 миллионов евро.

    Футболисты «Мордовии» намерены написать письмо Владимиру Путину

    Футболисты «Мордовии» продолжают искать пути для разрешения вопроса с выплатами долгов по зарплате. Игроки намерены написать соответствующее письмо президенту России Владимиру Путину. «22 футболиста, у которых задолженность по зарплате тянется с февраля-марта прошлого года, приняли решение обратиться к президенту России Владимиру Путину. Сейчас составляем текст письма», – приводит слова своего источника «Интересант».

    Геннадий Орлов: «Сборная России уже ниже плинтуса, но проблески есть»

    Телекомментатор Геннадий Орлов призвал не заострять внимания на падении сборной России в рейтинге ФИФА.

    «Сборная России в новом рейтинге ФИФА опустится ниже сборной Буркина-Фасо? К сожалению, мы уже ниже плинтуса. В то же время надо понимать, что сейчас идет подготовка нашей сборной к чемпионату мира, у нас нет официальных матчей. Рейтинг – это все-таки условное.

    Проблески в игре сборной России есть. Своей харизмой Черчесов заставил игроков быть старательными, в матче с румынами все это видели. Другое дело, что мастерства недостаточно. Нет Смолова и Дзюбы, которые резко отличаются от Кокорина тем, что забивают», – заявил Орлов.

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    Зидан не сомневается, что Роналду возьмет «Золотой мяч»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после матча 12-го тура Примеры против «Атлетико» (3:0) выразил уверенность, что нападающий «сливочных» Криштиану Роналду по итогам уходящего года завоюет «Золотой мяч». Отметим, что в мадридском дерби португалец оформил хет-трик.

    «У меня никогда не было сомнений, что Роналду – лучший футболист в мире. Уверен, что после мадридского дерби все вопросы об обладателе «Золотого мяча» сняты», – сказал Зидан.

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    Моуринью назвал Марринера «честным судьей»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча 12-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:1) оценил работу Андре Марринера, который судил данную встречу. Отметим, что в одном из эпизодов арбитр не назначил пенальти в пользу «красных дьяволов» за фол на Антонио Валенсии.

    «Марринер не хочет быть звездой. Он – хороший человек и честный судья, который всегда старается соблюдать баланс в работе. Я хорошо отношусь к нему. Когда Марринер ошибается не в пользу моей команды, у него нет злых намерений», – сказал Моуринью.

    Дзагоев готов сыграть против «Байера»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев восстановился от травмы и тренировался в общей группе московского клуба. Отметим, что 26-летний россиянин, последний раз выходивший на поле в сентябре, провел полноценное занятие со всей командой в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера».

    Селихов переходит в «Спартак»

    Голкипер «Амкара» Александр Селихов может стать игроком «Спартака». По информации источника, 22-летний вратарь подпишет контракт с московским клубом во вторник, 22 ноября. Сумма сделки не сообщается. Напомним, ранее говорилось об интересе к игроку со стороны «Зенита» и «Лацио». По данным Transfermarkt, стоимость Селихова составляет 3 миллиона евро. В нынешнем сезоне голкипер провел за «Амкар» в РФПЛ 14 матчей, в которых пропустил восемь голов.

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    «Спартак» впервые с 2000 года завершил первый круг лидером

    «Спартак» с минимальным счетом переиграл «Амкар» в матче 14-го тура чемпионата России. Эта победа позволила подопечным Массимо Карреры набрать 34 очка и увеличить отрыв от «Зенита», идущего на втором месте в турнирной таблице, на шесть баллов.

    Таким образом, красно-белые впервые с 2000 года выиграли первый круг чемпионата. Стоит отметить, что в 9 из 10 последних раз команда, побеждавшая в первом круге, в итоге выигрывала турнир.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт ФК «Спартак»
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +50

      magg27 21 ноября 2016, 06:33

      Поздравляю Спартака!

      0
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      Рейтинг: +22

      NEO26 21 ноября 2016, 06:28

      ведь еще круг не закончился . Все может быть

      0
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      Рейтинг: +309

      Strig 21 ноября 2016, 06:15

      СПАРТАК - ЧЕМПИОН!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      TUMS 21 ноября 2016, 00:48

      С выздоровлением Дзагоева будем надеется, может быть, что-нибудь измениться в игре ЦСКА.

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 ноября 2016, 22:14

      Думаю что Спартак с такой игрой и отношением к ней победит.

      3
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      Рейтинг: +97

      Максим80 20 ноября 2016, 21:26

      АВЕ СПАРТАК!!!!!!! АВЕ КАРЕРА!!!!!!!!!!!!!!

      0
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