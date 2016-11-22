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Судьи
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан (Альмерия)
Материалы

Атлетико - Реал

19.11.2016, Суббота, 22:45 мск Мадрид, стадион Висенте Кальдерон Испания. Примера, 12 тур Атлетико - Реал
Лига чемпионов (2015/2016)
Финал
28 мая, суббота 21:45 Реал 1:1
(5:3)п		 Атлетико
Испания. Примера (2015/2016)
26 тур
27 февраля, суббота 18:00 Реал 0:1 Атлетико
7 тур
4 октября, воскресенье 21:30 Атлетико 1:1 Реал
Лига чемпионов (2014/2015)
1/4 финала
ответный матч		 22 апреля, среда 21:45 Реал 1:0 Атлетико
Лига чемпионов (2014/2015)
1/4 финала
первый матч		 14 апреля, вторник 21:45 Атлетико 0:0 Реал
Испания. Примера (2014/2015)
22 тур
7 февраля, суббота 18:00 Атлетико 4:0 Реал
3 тур
13 сентября, суббота 22:00 Реал 1:2 Атлетико
Испания. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
ответный матч		 15 января, четверг 22:00 Реал 2:2 Атлетико
Испания. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
первый матч		 7 января, среда 23:00 Атлетико 2:0 Реал
Суперкубок Испании 2014

ответный матч		 23 августа, суббота 00:30 Атлетико 1:0 Реал
Суперкубок Испании 2014

первый матч		 20 августа, среда 01:00 Реал 1:1 Атлетико
Лига чемпионов (2013/2014)
Финал
24 мая, суббота 22:45 Реал 4:1 Атлетико
Испания. Примера (2013/2014)
26 тур
2 марта, воскресенье 20:00 Атлетико 2:2 Реал
7 тур
28 сентября, суббота 23:59 Реал 0:1 Атлетико
Испания. Кубок (2013/2014)
1/2 финала
ответный матч		 11 февраля, вторник 23:59 Атлетико 0:2 Реал
Испания. Кубок (2013/2014)
1/2 финала
первый матч		 5 февраля, среда 23:00 Реал 3:0 Атлетико
Испания. Кубок (2012/2013)
Финал
17 мая, пятница 23:30 Реал 1:2 Атлетико
Испания. Примера (2012/2013)
33 тур
27 апреля, суббота 22:00 Атлетико 1:2 Реал
14 тур
2 декабря, воскресенье 01:00 Реал 2:0 Атлетико
Испания. Примера (2011/2012)
33 тур
11 апреля, среда 23:59 Атлетико 1:4 Реал
14 тур
26 ноября, суббота 23:00 Реал 4:1 Атлетико
Испания. Примера (2010/2011)
29 тур
19 марта, суббота 23:55 Атлетико 1:2 Реал
10 тур
7 ноября, воскресенье 23:00 Реал 2:0 Атлетико
Испания. Кубок (2010/2011)
1/4 финала
ответный матч		 20 января, четверг 23:55 Атлетико 0:1 Реал
1/4 финала
ответный матч		 13 января, четверг 23:55 Реал 3:1 Атлетико
Испания. Примера (2009/2010)
29 тур
28 марта, воскресенье 23:00 Реал 3:2 Атлетико
10 тур
7 ноября, суббота 23:55 Атлетико 2:3 Реал
Испания. Примера (2008/2009)
26 тур
7 марта, суббота 22:00 Реал 1:1 Атлетико
7 тур
18 октября, суббота 22:00 Атлетико 1:2 Реал
Испания. Примера (2007/2008)
20 тур
20 января, воскресенье 21:00 Атлетико 0:2 Реал
1 тур
25 августа, суббота 22:00 Реал 2:1 Атлетико
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 29 6 3 106:41 +65 93
2. Барселона 38 28 6 4 116:37 +79 90
3. Атлетико М 38 23 9 6 70:27 +43 78
4. Севилья 38 21 9 8 69:49 +20 72
5. Вильярреал 38 19 10 9 56:33 +23 67
6. Реал Сосьедад 38 19 7 12 59:53 +6 64
7. Атлетик Б 38 19 6 13 53:43 +10 63
8. Эспаньол 38 15 11 12 49:50 -1 56
9. Алавес 38 14 13 11 41:43 -2 55
10. Эйбар 38 15 9 14 56:51 +5 54
11. Малага 38 12 10 16 49:55 -6 46
12. Валенсия 38 13 7 18 56:65 -9 46
13. Сельта 38 13 6 19 53:69 -16 45
14. Лас-Пальмас 38 10 9 19 53:74 -21 39
15. Бетис 38 10 9 19 41:64 -23 39
16. Депортиво 38 8 12 18 43:61 -18 36
17. Леганес 38 8 11 19 36:55 -19 35
18. Спортинг Х 38 7 10 21 42:72 -30 31
19. Осасуна 38 4 10 24 40:94 -54 22
20. Гранада 38 4 8 26 30:82 -52 20
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 20 ноября 2016, 00:52

    Молодцы Реал!

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    Рейтинг: +65

    lavruxa1980 20 ноября 2016, 00:49

    Роналду! Вот и все!

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    Рейтинг: +26

    World_football 20 ноября 2016, 00:31

    А то роналду слабым командам может забивать болтаете,рты закроете видимо

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    Рейтинг: +6

    Neymar__Jr11 > World_football 20 ноября 2016, 00:51

    Ты придурок покажи матчи где Роналду забивал сильным командам чаще...

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 20 ноября 2016, 00:23

    Что творится! Ставил на ничью! Вроде у Атлетико мощная защита! А Роналду разогнался!

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    Рейтинг: +1560

    zarsm 19 ноября 2016, 22:19

    Тут ничья

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    Рейтинг: -11

    Mиша Иванча 19 ноября 2016, 21:39

    Атлетико Мадрид одержит победу во-первых играют дома во-вторых проигрыш в финале лч даёт о себе знать в-третих им надо выигровать чемпионат

    -1
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    Рейтинг: -6

    Максим 228 > Mиша Иванча 20 ноября 2016, 19:08

    А что теперь скажешь ?

    0
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    Рейтинг: -11

    Mиша Иванча > Максим 228 26 ноября 2016, 22:09

    это случайность

    -1
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    Рейтинг: +38

    vaneavnea109 19 ноября 2016, 16:18

    Real good

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    Рейтинг: +617

    nelez 19 ноября 2016, 10:48

    РЕАЛ должен выиграть , даже обьязан

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 18 ноября 2016, 09:40

    Супер-матч Примеры!

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    Рейтинг: +28

    REAL AVATAR 17 ноября 2016, 18:05

    Вперёд Реал!

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