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  • «Ред Булл» опьяняет. В Англии готовятся клонировать успех Лейпцига

«Ред Булл» опьяняет. В Англии готовятся клонировать успех Лейпцига

Почему это может произойти

Шорт-лист возможных покупок «Ред Булла» – «Лидс», «Брентфорд», «Чарльтон» и «Суиндон». Наиболее активные слухи связывают австрийскую компанию с приобретением «Суиндона» – клуба, ныне обитающего в Лиге Один (третий по силе английский дивизион). Почему Англия могла заинтересовать австрийских бизнесменов, догадаться нетрудно. Мало того, что именно здесь крутятся самые большие деньги в современном футболе (так что вложенные в условный «Чарльтон» средства отобьются сразу по выходу в Чемпионшип, не говоря уже о Премьер-лиге), так еще и пример «Лестера» смотрится ну уж очень привлекательно.

Прошлый сезон доказал, что сказки в АПЛ случаются – а именно такая сказка происходит сейчас в Бундеслиге, где принадлежащий все тому же «Ред Буллу» «РБ Лейпциг» идет на первом месте, опережая «Баварию» на три очка. Ред Булл действительно окрыляет – а возможно, что и опьяняет, судя по наполеоновским планам создателей энергетического напитка.

Почему этого не случится

Англия – очень консервативная страна. Из королевы давно сыплется песок, но здесь по-прежнему соблюдаются формальности монархического режима. ФИФА запрещает наносить на футболки красные маки? Не беда, Англия и Шотландия все равно поступят по-своему, ибо такова традиция. Попробуйте заменить цветок мака на двух бычков, что столкнут свои рога в свете желтого солнца, – и британцы возмутятся так, что не только выйдут из Евросоюза, но и создадут антиредбулловскую коалицию. И даже самый обычный ребрендинг самого обычного «Суиндона», на который владельцы напитка в любом случае пойдут, если купят английский клуб, повлечет за собой последствия, от которых потом не отмажешься.

Ассем Аллам хотел переименовать «Халл Сити» в «Халл Сити Тайгерз» – и его захлестнула такая волна негатива, что он решил повременить. «Суиндон Таун» – обладатель более чем вековой истории, и, если кто-то посягнет на малиновку в левом углу его красно-белой эмблемы, то этот кто-то долго на Туманном Альбионе не протянет. Будут скандалы, будут протесты – разумеется, похлеще тех, с которыми столкнулись в Халле. Так что «Ред Буллу» стоит семь раз отмерить – хотят ли они ввязываться в такую авантюру.

Держать скотину. Почему вся Германия ненавидит «РБ Лейпциг»

Почему это может быть хорошо

Несмотря на то, что «РБ Лейпциг» в Германии жутко ненавидят, факт остается фактом: «Ред Булл» в кратчайшие сроки создает амбициозные и крепкие коллективы, которые могут навязать борьбу даже таким титанам, как мюнхенская «Бавария». Появление «своего Лейпцига» только добавит красок и без того зрелищному английскому футболу, который отнюдь не пострадал от притока больших денег сначала в «Челси», а затем в «Манчестер Сити» – и, соответственно, от уплотнения конкуренции.

Если говорить о маркетинге, то «Ред Булл» ведет себя цинично и нагло, открыто нарушая общегерманские футбольные заповеди; однако со спортивной стороной ведения дела у австрийцев полный порядок. За футболом, что демонстрирует «РБ Лейпциг», приятно наблюдать даже постороннему болельщику, чего не скажешь, например, о многомиллионных потугах некоторых английских клубов.

Почему это может быть плохо

Если «Ред Булл» купит клуб в Англии, то это будет уже пятая «точка» на мировой футбольной карте, вобравшая в себя название знаменитого энергетика. Увлечение австрийских владельцев футболом стремительно набирает обороты франшизы – кто знает, не встретятся ли в ближайшем будущем немецкий и английский «Ред Буллы» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

Другой вопрос, будет ли это соперничество интересно кому-либо, кроме самих вдохновителей проекта. Мы привыкли к тому, что команды из разных стран обладают своими национальными чертами; пусть хотя бы номинально, пусть хотя бы на эмблемах – но там у кого пушка, у кого два дьяволенка, а у кого малиновка или орел. Всемирное соревнование быков нам не нужно – иначе придется устроить всемирную корриду.

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Почему надо смотреть на других

Не только «РБ Лейпциг» заручился поддержкой «Ред Булла». В Австрии таким клубом является «Зальцбург», где, например, выступает бывший игрок «Барселоны» Хонатан Сориано. Компания купила клуб еще в 2005 году, после чего «Зальцбург» семь раз выиграл национальный чемпионат.

В 2006 году «Ред Булл» приобрел и американский «Нью-Йорк». Туда потом смогли привезти Тьерри Анри. Почти тогда же компания пошла на экзотику, основав в Бразилии команду «Ред Булл Бразил» из города Кампинас. Правда, она особенных успехов пока не добивалась.

Но и это еще не все. С 2008 по 2014 год клуб, которым владел «Ред Булл», существовал и в Гане. Он даже засветился в Премьер-лиге, где занимал пятое и шестое места. Когда же команда вылетела из высшего дивизиона, ее решили расформировать. Не всегда опыт взаимодействия с такой компанией бывает долгим и удачным.

Англия. Чемпионшип Англия РБ Лейпциг Суиндон Таун
Комментарии (2)
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Arsenal420
1479916823
и
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100KAN
1479978365
чрезмерное употребление "Ред Булла" ведет к редбулизации футбола!
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