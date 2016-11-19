«После матчей сборной России пропадает желание смотреть футбол месяца на три». Интервью с победителем КП-октябрь

– Мы угадали с призом? Вы болеете за «Локомотив»?

– Да, с 1996 года болею за «Локо». Дома есть и флаги, и шарфы, и прочая атрибутика. Хотя до этого ничего не выигрывал, сейчас впервые. Помню, в школе у нас было что-то вроде настольного футбола, и люди выбирали себе разные команды, которые за ними как бы были закреплены. Были те, кто выбирал даже «Пахтакор», но никто не брал «Локомотив». Тогда я его выбрал и так и начал болеть. Мне нравится эта команда еще и тем, что у нее нет таких разборок, как, например, между «Спартаком» и ЦСКА. Поддерживаю, конечно, еще сборную России, но после ее матчей пропадает желание смотреть футбол, как минимум, месяца на три. А, еще болею за красноярский «Енисей» по территориальному признаку.

– Вы долго праздновали свою победу в КП?

– Как сказать... Не совсем, учитывая, что моя победа была прогнозируемой. Знаете, это уже не было неожиданностью, где-то за три дня до окончания сезона уже становится понятно, что тебя не догнать. За месяц, конечно, такое невозможно предугадать. Вообще думаю, что решающими стали выходные дни – суббота и воскресенье. Начиная с 17:00 по Москве, появляется сумасшедшее количество матчей, на которые нужно успеть поставить. За два дня можешь набрать 50, 60 или даже 100 тысяч болларов. Судьбоносным было не пропустить субботние матчи, конечно.

– То есть ваша тактика такая – пропускать как можно меньше матчей?

– Почти, я не пропустил ни одного матча. Вообще, когда задумываешься о прогнозах, ты начинаешь анализировать, примерно понимать, на что есть смысл много ставить, на что – немного. Например, у того же «Реала» в матчах против слабых соперников коэффициент 1.1, и смысл на него ставить, если все очевидно и много ты тут не выиграешь? Здесь можно попытаться поставить на больший коэффициент. Да, ты рискуешь, но случайности все равно бывают. И можешь выиграть очень много. Как, например, игра с «Легией». Такие победы важнее, чем просто минимальные ставки. Это риск, ну и удача тоже.

– Какие у вас, в целом, впечатления от КП?

– Помню, самым изнуряющим для меня был сезон – Июль-Август-16, который длился полтора месяца. Я тогда долго шел на первом месте, а потом пропустил один из дней и упал на третье. Только из-за того, что у меня не было интернета один день. Потом я нагнал результат в последние дни и вышел на второе места. И после того сезона я, если честно, решил отдохнуть. В итоге отдохнул и вернулся уже за победой в КП. Еще и часовые пояса влияют, кстати. У меня есть предложение: предложить всем игрокам постараться набрать наибольшее количество болларов за весь год и ввести за это приз. Это может заинтересовать многих игроков участвовать на протяжении всех сезонов, а не только одного. Потому что после победы есть желание немного «поголодать», соскучиться по ставкам.

– Расскажите немного о себе.

– Мне 35 лет, я живу в городе Черногорск, республика Хакасия. Работаю на угледобывающем предприятии, на руководящей должности. Интересная отрасль. Хакасия славится угледобывающей промышленностью.

– Как же вы успевали ставить на все матчи?

– Здесь помогла разница во времени. Приходишь домой после работы в 7-8 вечера и ставил. Иногда брал телефон и одновременно ставил с компьютера и с телефона, чтобы побыстрее поставить на тот или иной матч. С компьютера начинаешь с верха списка, с телефона – с конца, и так все быстро проставляется.

– Сколько у вас времени в день уходило на это?

– В будни минут по 10. В течение дня размышляешь, анализируешь, с каким исходом матчи закончатся, а потом все быстро ставишь. Иногда смотрю статистику игр, обращаю внимание на коэффициенты и так далее. По выходным количество болларов позволяло спокойнее на все ставить. Тратил чуть больше времени, но мне не приходилось так переживать за то, как быстро что-то рассчитают, как другие пользователи делали. Субботы проходили без напряга, ставил на все и наблюдал за всеми матчами потихоньку.

– Как вы начали играть в КП? Сразу успешно?

– В марте я сразу прошел в шестой дивизион, во втором было ни шатко, ни валко, но прошел в первый дивизион, может, даже в 20-ке был. Вообще есть человек 10-20 пользователей, которые активнее всех участвуют и постоянно соревнуются за первые места. В одном из сезонов я выиграл наушники, было приятно.

– А как в этом сезоне все началось?

– Помню, была суббота, и я отставал от первого места тысяч на 100 очков рейтинга. А в ту субботу произошел перелом, я вырвался на первое. Стечение обстоятельств, наверное. Я тогда много анализировал, где-то ставил на ничьи, где-то рисковал и ставил на победы в гостях. ТБ и ТМ – здесь я чаще ставлю на более высокий коэффициент, если нет очевидных причин в виде плохой погоды и так далее. Еще, наверное, сыграло то, что конкуренты какие-то матчи упустили, и я буквально за одни выходные прервал свое отставание на 100 тысяч очков. Потом меня еще обгоняли, но там я заметил, что игрок со второго места перестал вообще на что-либо ставить. Он потом объяснил, что у него были проблемы с интернетом. И все, я вышел на первое место и стал выигрывать в день по 100 тысяч очков рейтинга. А потом просто смотришь и наслаждаешься, когда есть определенный отрыв. У меня еще много друзей играет в КП, хотя многие из них забывают на что-то ставить. Многие интересуются футболом, и приятно в такой сфере быть победителем. Я с самого появления «Бомбардира» активно спрашивал в комментариях, когда же, наконец, появится конкурс прогнозов, и рад, что он все-таки появился и стал развиваться. Здесь играть интереснее, чем на других сайтах. Раньше я был на «Соккере», но, как появился «Бомбардир», перешел на этот сайт.

– А как вам Фантазиста?

– Видел, да – берется один матч и к нему много вопросов по ходу всей игры. Интересная идея, мне понравилось.

– У вас в этом сезоне не было ни одного провального периода?

– По началу – первые 3-4 дня все шло не очень, потом начинаешь рисковать, выигрываешь, а дальше стараешься сохранить свои боллары и увеличить отрыв в рейтинге. Я, вот, не люблю разбивать боллары по разным матчам, например, если у меня есть 1000 болларов, я не поставлю на 10 матчей по 100 болларов. Я поставлю на один матч 1000, но там, где я буду уверен в удачном результате. Вот сейчас в ноябрьском сезоне те, кто поставили на коэффициент 12 в матче «Реала» и «Легии», уже являются реальными претендентами на победу. Если повезло в начале месяца, то все пойдет намного-намного легче. Важно рисковать, даже если ставишь понемногу, по 100 болларов.

– Помните какой-то матч, который вас шокировал?

– Помню, в чемпионате Португалии было что-то такое. Аутсайдеры в гостях выиграли у лидера чемпионата, и там был большой коэффициент. Меня удивило то, что игрок со второго места поставил именно на гостей тогда и резко начал меня догонять. Еще бы чуть-чуть и догнал бы тогда. И результат был неожиданный, и сам факт того, что второй игрок поставил на такой исход, меня удивил. Это внесло интригу в чемпионскую гонку того сезона.

– Как в Лиге чемпионов у вас все проходит?

-Я прогнозировал на неожиданное, но случалось все вполне ожидаемое. В рискованных матчах я ставил чаще на ничью. Конечно, смотрю на имя команды, но при этом пытаюсь рисковать. Например, «Арсенал» с «Лудогорцем» играли, и Венгер может разнести эту команду, а в то же время они могут «выстроить автобус» и просто не дать забить. Всегда ставил на «Ростов», кстати. Верил в эту команду, но ей не всегда хватало сил. Вообще опыт очень влияет. Уже лет 10-15 смотришь футбол, и много времени на анализ не уходит, все понимаешь сразу. Только «МЮ» не предугадаешь – какая-то перестройка у них там идет.

– Какой совет вы бы дали тем, кто только начал участвовать в КП?

– Не отчаиваться. Каждый человек способен выиграть, у каждого есть шанс. Даже если в «Моих ставках» одна краснота. Надо пытаться просто понимать, углубится в истории игр и так далее. Важно не терять тонуса и не опускать руки. Что касается коэффициентов, тут важна золотая середина. Ставить только на большие кэффы – это рискованно. Надо понимать, кто какие цели перед собой ставит, как идет в турнирной таблице и так далее. Но и на маленькие кэффы я бы тоже не стал ставить слишком часто, даже если выиграешь, то получишь мало очков рейтинга, что не сильно скажется на твоем положении в конкурсе.