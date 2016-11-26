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  • Вернер, Забитцер и еще 5 игроков, которых немецкий «РБ Лейпциг» продаст втридорога

Вернер, Забитцер и еще 5 игроков, которых немецкий «РБ Лейпциг» продаст втридорога

Год назад вы могли узнать о них, только если являетесь гиком, повернутом на немецком футболе. Два года назад – если были бы гражданином Германии, сколько-нибудь интересующимся футболом. Пять лет назад – если бы проживали в городе под названием Лейпциг. Семь лет назад – в любом случае не знали бы ничего. Клуба под названием «РБ Лейпциг» тогда просто не существовало.

Сегодня о них говорят все. Клуб, взятый под крыло одного крупного производителя энергетических напитков, ненавидит половина Германии. Но параллельно его успехами интересуется половина Европы. Рассказываем о самых крутых персонажах главного открытия сезона, за которых летом будут предлагать десятки миллионов евро.

Марцель Хальстенберг

Позиция: левый защитник

Возраст: 25 лет

Стоимость: €3,5 млн евро (здесь и далее – по данным Transfermarkt.de)

Хальстенберг играет на позиции левого защитника, на которой трудно сделать себе имя для многомиллионных рекламных контрактов. Тем не менее, Марцель во многом определяет игру «Лейпцига» как при обороне своих ворот, так и в атаке. Он мощен, техничен, умеет здорово подать мяч в штрафную или приложиться по нему с дальней дистанции. После перехода из «Санкт-Паули», где он сделал себе имя, Хальстенберг составил связку с Вилли Орбаном в центре защиты, однако был передвинут Ральфом Хезенхюттлем чуть левее, где получил возможность чаще подключаться к атакам и проявить все свои таланты.

Наби Кейта

Позиция: опорный полузащитник

Возраст: 21 год

Стоимость: €11 млн

Самый дорогой и один из самых талантливых футболистов в составе «Лейпцига». 21-летний Кейта за солидные 15 миллионов перебрался в «РБ» из другого «Ред-Булла», зальцбургского, где провел два прекрасных сезона. Гвинеец – классический игрок box-to-box, выполняющий огромный объем работы в центре поля. За видимой неуклюжестью и нерасторопностью Наби скрывает великолепную физическую форму, умение вывести партнера на ударную позицию и неплохой для игрока его позиции дриблинг. Если Кейта продолжит прогрессировать, то рискует вырасти в футболиста экстра-класса и забивать вот такие голы уже в составе топ-клуба.

Диего Демме

Позиция: опорный полузащитник

Возраст: 24 года

Стоимость: €2 млн

В опорной зоне в паре с Кейта чаще всего орудует опорник итальянского происхождения Демме. Невысокий коренастый Диего не обладает высоким потенциалом в атаке, зато, когда дело касается отбора мяча и перекрытия зон – тут он один из лучших во всей Бундеслиге. Демме помогает команде выходить из обороны в атаку, первым организовывает коллективный отбор у своей штрафной. В плане пробега Демме также входит в топ-5 футболистов в чемпионате, в каждом матче преодолевая в среднем 12-13 километров. Недооцененный, но очень стоящий и работоспособный исполнитель.

Тимо Вернер

Позиция: атакующий полузащитник

Возраст: 20 лет

Стоимость: €8 млн

К 20 годам Вернер провел уже более ста матчей в Бундеслиге, с 2013 года считаясь одним из самых перспективных немецких футболистов своего возраста. Однако в «Штутгарте», несмотря на достаточное количество игровой практики, Тимо проявить себя не удалось. В итоге Вернер в поисках счастья отправился в «Лейпциг», в котором стал лидером и превратился в одного из самых полезных игроков чемпионата Германии – голы, голевые передачи, эффектные финты. Вернер на всех парах рвется в основу немецкой сборной. На «Центральштадионе» Вернер – один из главных любимцев, на которого возлагаются огромные надежды.

Марсель Сабитцер

Позиция: атакующий полузащитник

Возраст: 22 года

Стоимость: €5 млн

При схеме 4-2-2-2, исповедуемую Хайхенхюттлем, Сабитцер исполняет роль атакующего полузащитника на пару с Тимо Вернером. Австриец пока не так знаменит, как Тимо, однако своим старанием зарабатывает себе солидную прессу в Бундеслиге. Марсель прошел годичный курс молодого бойца вместе с Кейта в «Зальцбурге» и вернулся в «Лейпциг» окрепшим футболистом. Сабитцер – резкий, креативный, техничный хавбек, умеющий просочиться сквозь оборону, принять нестандартное решение или мощно приложиться по мячу из-за пределов штрафной.

Эмиль Форсберг

Позиция: нападающий

Возраст: 25 лет

Стоимость: €5 млн

«Лейпциг» все чаще сравнивают с «Лестером». И если Тимо Вернер исполняет в этом «Лестере» роль Мареза, то Форсберг – шведское воплощение Джейми Варди. Конечно, пока такими бомбардирскими подвигами Эмиль похвастаться не может – четыре мяча в десяти играх показатель хороший, но не более того. Зато Форсберг очень полезен в подыгрыше. За счет высокой скорости и хорошей техники он регулярно обостряет игру с фланга, врывается в свободные зоны и выводит партнеров на ударные позиции. Отсюда 4 результативных паса в этом сезоне и статус самого полезного игрока команды.

Дейви Зельке

Позиция: нападающий

Возраст: 21 год

Стоимость: €4 млн

Зельке не может похвастать стабильным местом в основе – на острие чаще появляются Форсберг и Поульсен. Однако за 114 минут в этом сезоне Дейви умудрился забить два мяча и отметиться голевой передачей. Зельке – высокий, мощный, но при всем этом достаточно техничный форвард, способный порой не просто продавить защитника, но и эффектно обыграть его. При нужном отношении к тренировочному процессу Дейви вполне может дорасти до основного нападающего сборной страны. Тем более что после ухода Мирослава Клозе на этой позиции образовалась свободная вакансия.

Держать скотину. Почему вся Германия ненавидит «РБ Лейпциг»

Германия. Бундеслига Германия РБ Лейпциг Хальстенберг Марцель Вернер Тимо Забитцер Марсель Зелке Дави Кейта Наби Форсберг Эмиль Демме Диего
Комментарии (8)
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zatonn
1479453468
Сегодня они играют в Леверкузене! Уверен, будет интересно. Обязательно буду смотреть.
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Юрий Басов
1479454988
Матчи Бундеслиги стали неинтересными.результат можно заранее предугадать,Ну,а кто снова будет чемпионом уже известно."Баерн"-на голову выше всех в Германии.жаль,что оч,много иностранцев стало играть в чемпионате,причём игроки не высшего класса.Да и на сборную смотреть только плакать,
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kachan63
1479455068
Не дадут клубу из бывшей ГДР стать чемпионом. Сказки не будет.
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ribavadim
1479459024
Вот где нашим балбесам скаутерам давно пастись нужно, а не в "Лысомспоре". Во времена ГДР: Локомотив из Ляйпцига, а так-же Карл-Цейс из Йены, Динамо Дрезден, команда Берляйна, очень даже неплохие результаты показывали, а сборная там тоже -Будь Здоров,была:Сборная Германия/ФРГ встречалась со сборной ГДР в официальных матчах ЧМ только 1 раз на первом групповом этапе ЧМ 1974 Матч закончился поражением ФРГ со счетом 0:1, и обе германские сборные вышли в следующий раунд — второй групповой этап, откуда открывалась дорога в полуфинал. Сборная ГДР заняла в своей группе второго раунда третье место, сборная ФРГ в своей группе второго раунда — первое и вышла в финал ЧМ 1974.Сравнительный показатель матчей между сборными ФРГ и ГДР определен по простой методике без учета важности этой встречи условно как -3. Результат единственного матча ФРГ и ГДР вошел в историю футбола.
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mihail1980
1479543940
баварию не обогнать ни когда
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ГераХэвиЛОКО
1480128428
Сейчас каждую неделю про рб писать будете ?
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