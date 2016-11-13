Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Усэйн Болт хочет играть за «Манчестер Юнайтед». Ласина Траоре не покинет ЦСКА зимой. Дайджест событий дня


    5
    Голосов: 1
    13.11.2016 23:00
    Легендарный спринтер Усэйн Болт хочет стать профессиональным футболистом. Генрих Мхитарян может вернуться в «Боруссию» уже этой зимой. Ласина Траоре останется в ЦСКА до конца сезона. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Усэйн Болт планирует стать профессиональным футболистом

    Легендарный ямайский спринтер Усэйн Болт намерен стать профессиональным футболистом после того, как уйдет из легкой атлетики в 2017 году. В планах у девятикратного олимпийского чемпиона провести несколько тренировок с дортмундской «Боруссией». «Посмотрим, что из этого выйдет», – сказал 30-летний спортсмен.

    Также он отметил, что хотел бы играть в составе «Манчестер Юнайтед»: «Если бы я смог сыграть за «МЮ», это было бы грандиозным исполнением мечты», – резюмировал Болт.

    Мхитарян может вернуться в «Боруссию»

    Дортмундская «Боруссия» намерена вернуть полузащитника Генриха Мхитаряна, который сейчас выступает за «Манчестер Юнайтед». Как сообщает источник, футболист сборной Армении вернется в Германию уже в январе. Ожидается, что 27-летний армянин перейдет в «Боруссию» на правах аренды.

    Особенный опасен. Почему Моуринью разрушает все вокруг

    Кокорин поблагодарил Луческу за поддержку

    Форвард «Зенита» Александр Кокорин рассказал об отношениях с главным тренером команды Мирчей Луческу. По словам футболиста, это специалист «топ-уровня».

    — Какая сейчас обстановка в «Зените»?

    — Обстановка отличная.

    — Какие у вас отношения с главным тренером?

    — Отличные отношения, тренер просто топ. Мне комфортно.

    — Помогла ли вам публичная поддержка главного тренера после скандала в Монако?

    — Да, тренер действительно поддержал, это очень помогло.

    Зарплаты футболистов «Манчестер Юнайтед» – самые высокие в мире

    Футболисты «Манчестер Юнайтед» получают самую высокую зарплату. Такие данные опубликовала британская пресса. В среднем футболист «МЮ» получает 5,77 миллиона фунтов в год (110 тысяч в неделю). На втором месте рейтинга идет «Барселона», чьи футболисты имеют оклад в 5,65 миллиона в год. Замыкает тройку лидеров «Манчестер Сити» (5,42). Также в первую десятку попали «Реал» (5,05), «Челси» (4,51), «ПСЖ»(4,47), «Бавария» (4,16), «Ювентус» (3,97), «Арсенал» (3,7) и «Ливерпуль» (3,01).

    Ловчев: «Игра сборной против Катара – плевок в лицо всей стране»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился впечатлениями от игры сборной России, отметив, что поражение национальной команды в товарищеском матче против Катара (1:2) является «плевком в лицо всей стране».

    – Играть так и против такой команды – это плевок в лицо всей стране. У футболистов сборной должна быть совесть. Если она есть, то после поражения заставит три дня крепко подумать, а на четвертый – выскочить на поле и разорвать на куски следующего соперника. Когда-то великий Николай Петрович Старостин говорил нам: «Плохая игра – перед хорошей». И мы понимали, что после неудачного матча следующий нужно обязательно выигрывать. Но у нынешних игроков сборной, по-моему, даже близко нет подобных мыслей, поэтому никаких изменений в будущем я не вижу.

    – То есть дело не только в самом результате, что мы проиграли «какому-то» Катару?

    – Конечно, нет – проиграть можно, если народ, болельщики будут уверены, что футболисты на поле старались, но что-то не получилось. А разве мы увидели у нашей сборной хоть какое-то старание в матче с Катаром?

    Чемодан без ручки. Почему матчи сборных никому не нужны

    Мутко: «Проблемы Еременко с УЕФА – это личное дело футболиста»

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что отстранение полузащитника ЦСКА Романа Еременко от матчей не связано с футболом. Напомним, ранее сообщалось, что решение УЕФА запретить выступать игроку за сборную и клуб могло быть вызвано употреблением им допинга.

    «Проблемы Еременко с УЕФА не имеют отношения к допингу и вообще к футболу. Ни лига, ни клуб ни в чем не виноваты, это личное дело футболиста. Пока бы не хотелось никак это комментировать, давайте дождемся окончательного вердикта УЕФА», – сказал Мутко.

    Семин утверждает, что Миранчук хочет продлить контракт с «Локомотивом»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что полузащитник железнодорожников Алексей Миранчук согласился на все предложенные клубом условия по продлению контракта и намерен остаться в команде. Напомним, действующее соглашение Миранчука с «Локомотивом» истекает осенью следующего года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за железнодорожников в РФПЛ 12 матчей, в которых сделал одну результативную передачу.

    Отстань, паровоз. Почему Миранчуку нужно покинуть «Локо»

    ЦСКА не планирует возвращать Траоре в «Монако»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ласина Траоре, заявил, что московский клуб не планирует возвращать ивуарийского форварда в «Монако», откуда игрок перешел на правах аренды. Ранее сообщалось, что футболист зимой может сменить клубную прописку.

    – Меня удивляет, как раздули эту ситуацию. Мне вчера звонили, спросили, что я думаю про ситуацию, в которой оказался Траоре, я ответил. А сегодня читаю, что речь идет чуть ли не об уходе Ласина из ЦСКА. Уверяю вас, это не так. Во-первых, ни Гинер, ни Слуцкий не выражали желания расстаться с Траоре. Во-вторых, есть контрактные обязательства: «Монако» и ЦСКА заключили соглашение об аренде на год и оно соблюдается, – сказал Селюк.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 14 ноября 2016, 19:35

      меняем траоре на болта

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +258

      red-white fox 14 ноября 2016, 08:51

      Вратарь выбивает мяч из своей штрафной, Болт от всех убегает - гол.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1205

      inzek 14 ноября 2016, 08:21

      искренне рад за ЦСКА! Траоре, верим! ахаха

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +309

      Strig 14 ноября 2016, 06:26

      Болт с большим болтом...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      Тим2015 13 ноября 2016, 22:39

      В сборную России , хоть кто-то бегать будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +550

      Жентус 13 ноября 2016, 21:27

      Яшин тоже в хоккее на раме стоял) И даже бронзовым призёром был) Так что, всё возможно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      _FootFan 13 ноября 2016, 20:40

      не рано ли болту

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Юрий Басов 13 ноября 2016, 20:28

      Как можно быть дружелюбным.когда разговор идёт о сборной по-футболу?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19

      _FootFan > Юрий Басов 13 ноября 2016, 20:39

      )))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11