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  • Пожар, потоп, обыски и забастовки. Какие скандалы сотрясали новый стадион «Зенита» в 2016 году

Пожар, потоп, обыски и забастовки. Какие скандалы сотрясали новый стадион «Зенита» в 2016 году

Январь-2016: строительный комитет стадиона остался без председателя

Занимавшему этот пост Михаилу Демиденко пришлось уйти в отставку. Произошло это из-за конфликта с вице-губернатором Игорем Албиным, который выразил неудовольствие как минимум по двум ситуациям: неудовлетворительные темпы строительства, не проведены вовремя конкурсы на благоустройство намыва рядом с будущим стадионом. Эксперты утверждали, что на самом строительстве это не скажется, но скандал вистов процессу и всем причастным не добавил.

Через несколько дней было объявлено о приостановке строительства из-за проблем с подрядчиком, который не выполнил работы на 3,1 миллиарда рублей. Сообщается, что возведение арены из-за этого не было завершено до 15 декабря 2015 года, как планировалось изначально.

Май-2016: полиция наступает. Обыски и задержания

Прожив несколько месяцев спокойно, несчастный стадион снова стали сотрясать скандалы. По итогам операции «Нелегал-2016», основной целью которой являлась проверка документов у рабочих, 21 иностранца задержали из-за отсутствия медицинских полисов, еще троих граждан Молдавии депортировали – у них был пропуск на объект, но отсутствовали патенты на трудовую деятельность.

Кроме того, полиция была вынуждена приступить к обыскам, связанным с мошенничеством при обустройстве художественной подсветки. 10 обысков были проведены в Санкт-Петербурге, еще пять – в Москве. Причина? Контракт с московской строительной компанией был заключен на 350 миллионов рублей, а по предоплате примерно в половину стоимости контракта – оборудования было поставлено на 30 миллионов. Притом, подложные документы оформлены на сумму более чем 100 миллионов. Ай да красавцы.

Июнь-2016: ветер и пожар

В разгар Евро-2016 снова не обошлось без происшествий на стадионе в Санкт-Петербурге. О произошедшем сообщил гендиректор компании, на тот момент еще занимавшейся строительством: «Ущерб – 300 квадратных метров подшива свеса карниза кровли. Конструкция не была закреплена, велся монтаж. Произошло частичное обрушение локального участка, дальше обрушение не происходит, никто не пострадал. Ущерб возместит субподрядчик, потому что он допустил некоторую неосторожность. При этом у нас форс-мажорный ветер: мы не ожидали таких порывов, это у нас впервые».

Через несколько дней дело едва до пожара не дошло – на стадионе случилось возгорание в проходе между рядами из-за сварочных работ. Локализовали своими силами.

Июль-2016: забастовка рабочих, до свидания, генподрядчик

150 человек вышли на забастовку – зарплату не платили два месяца. Добастовались аж до приезда полиции и ОМОНа. В эти же дни (середина июля) начался процесс расторжения контракта с генподрядчиком «Инжтрансстрой-СПб», выступившим с открытым письмом с критикой властей города. Строительство стадиона приостановлено. Планы по его завершению в декабре 2016-го признаются малореальными. Слухи о замене «Крестовского» на какой-либо другой стадион во время Кубка Конфедераций-2017 звучат все громче.

Август-2016: срыв крыши, затопления, скандал, кривые рельсы

В первый же день августа – уже знакомый «сюрприз». Из-за ветра часть обшивки крыши была сорвана, на высоте повисли листы металла. Незакрепленные части снесло во время плановых работ по монтажу утеплителя. Вроде справились, но через день Life.ru выложил видео о больших проблемах с протечками, что на фоне непрекращающихся ливней в городе смотрелось особенно жутко. Комментарий: «Передвигаться по «Зенит-Арене» можно лишь в высоких резиновых сапогах, и вода продолжает прибывать. Поле также пока больше напоминает площадку для водного поло, чем футбольный стадион. Особенно по краям. Вода затекает и в будущие раздевалки».

Ближе к концу месяца состоялся грандиозный скандал после того, как ради строительства стадиона был уменьшен бюджет на постройку школ, а также учреждений дошкольного образования, культурных объектов и здравоохранения.

Ну и под конец лета – бетонное основание для выкатного поля было залито неровно, рельсы лежали криво, поэтому пришлось приступать к демонтажу и выкладывать заново. Заодно «в помощь» работникам стадиона выступила погода, из-за которой стадион за последние несколько дней августа снова затопило.

Октябрь-2016: очередной потоп

Сентябрь, кажется, прошел без особых эксцессов, а под конец октября стадион очередной раз затопило. Только на погоду уже не свалишь.

«Пытались запустить отопление. Два радиатора не реагировали, не начинали работать. Стали раздалбливать плитку на полу, чтобы выяснить, где перебита или перегнута трубка, которая ведет к этим радиаторам. Выяснили, что радиаторы были просто соединены между собой – как будто удлинитель воткнут в самого себя. А к основной магистрали отопления радиаторы подключены не были. Пришлось долбить пол до ближайшей магистрали и исправлять ошибку. Нашли магистраль, работаем дальше. И тут какой-то умник подал в нее давление. Нас и затопило», – рассказал один из сотрудников стадиона. Все это произошло еще вчера.

Десять последних месяцев для стадиона на Крестовском выдались самыми тяжелыми. Следующие десять – уже решающие, спустя это время в историю арены будут вписаны матчи Кубка Конфедераций. Впрочем, будут ли?

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Россия. Премьер-лига Россия Зенит
Комментарии (5)
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slavа0508
1477569922
Стадион Казань Арена ,Открытие Арена стоят вместе 30 миллиардов рублей а этот один за 50 миллиардов перевалил вот что значит строить не за свои деньги
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Benifacto
1477577496
В общем вы там держитесь!
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Zenit-84
1477624183
видимо Мутко уже не курирует
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KB_Krasnogorsk
1477632371
Проклятое место..
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D'achkov
1477658555
Зенит станет на нем чемпиком))))
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