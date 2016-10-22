Отстань, паровоз. Почему Миранчуку нужно покинуть «Локо»

Тень против шума

Фанаты «Локомотива», что заканчивают сейчас высшие учебные заведения, еще старшеклассниками убеждали всех в исключительности братьев Миранчуков. Атакующие креативщики повышали веру в русский футбол куда лучше, чем другие близнецы – стареющие Березуцкие (это прилагательное к ним давно приклеилось, как и к Миранчукам – «перспективные»).

Сейчас, в 2016-м году, ясности в судьбе Миранчуков совсем мало. Особенно – в истории Антона. Сейчас он играет в чемпионате Эстонии. Скоро вернется к Семину, а там, если не получится, – можно выбрать другой вариант: деградация в низах РФПЛ или возвращение в Прибалтику, где и гражданство подарят. Пофантазируйте.

На самом деле, Антон Миранчук способен удивить – тень своей копии создает условия, чтобы однажды Алексей стал братом Антона, а не наоборот, как сегодня. Русские игроки иногда любят пожить в тишине и в низах, чтобы потом заискрить. Спросите бывших собутыльников Романа Широкова.

А сегодня Алексей живет в традиционном для молодых игроков шуме. Клуб готовит новый контракт, агенты напоминают инсайдерам об огненном интересе всех главных футбольных корпораций. Естественно, без уточнений. Марко Трабукки интригует, говорит об испанских и итальянских топах – но руководство против. Вадим Шпинев, агент Миранчука, рассуждает о будничных переговорах, но все равно не удерживается от подмигивания – «Игрок мой интересный и востребованный».

Пока все идет к подписанию нового контракта. Илья Геркус получит еще больше респектов от фанатов, а Миранчук продолжит попытки превратиться в Измайлова 2010-х. Только новое соглашение нужно исключительно клубу.

Реинкарнация с риском эвтаназии

Очередная сборка «Локомотива» имени Семина пока смущает. Куча оправданий заранее подготовлена – команду Юрий Палыч получил сырую (законы химии запрещают зажигать с такими материями). Семин не проводил сборов, не мог укрепить обойму на свой вкус. Да и вообще – «дайте поработать» – это классический аргумент, когда настоящие доводы заканчиваются.

Эксперимент рискованный, потому что зиждется на ностальгии. Та часто обманывает и несет только ворох проблем в новой временной оболочке.

Обманывает нас в какой-то степени и сам Миранчук. В этом году у Алексея дурно со статистикой – ноль голов и ноль голевых передач. Плеймейкер с такими цифрами, который регулярно выдвигается в центр нападения, вряд ли может в большом чемпионате канючить жирные премиальные или ждать контракта от чемпиона страны. Но у нас может.

И вопрос не только в нужной корочке. Миранчук здорово обостряет (66% передач в атаке точны – один из лучших показателей в РФПЛ), финтит на уровне (седьмое место в лиге по количеству удачных обводок), в топе и по отбору мяча. Алексей старается, и вместе с Самедовым и Чорлукой составляет компанию, которую надо выносить за скобки при обсуждении тоскливой игры всей команды.

По силам ли Юрию Семину правильно использовать задатки Миранчука? Дать игроку обрасти уверенностью и научиться быть не только старательным и симпатичным, но и полезным? Этого никто не знает, поэтому вдвойне страшно за дальнейшую жизнь талантливого игрока. Если Семин все же не тот, карьера Миранчука продолжит пребывать в подвешенном положении.

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Можно и дома

Закостенелый тренд – с умным видом предложить российскому футболисту поиграть в Европе. Игроки в интервью тоже не противятся. «В Европу пойду хоть пешком», – говорит каждый второй и никуда не идет. Миранчук, по слухам, в августе отказал «Спартаку» и «Зениту» именно по этой причине.

Но что плохого в уходе Миранчука в «Зенит» (со «Спартаком» спорно, давайте про Питер)? Дзюба и даже Кокорин быстро адаптировались и превратились в стабильных игроков. Команда с понятными целями и игровой моделью свободно включает в себя реально талантливых игроков (люди вроде Ивана Соловьева быстро доказывают свою случайность). Луческу готов экспериментировать, раскрывать атакующие навыки любого футболиста. Для Миранчука «Зенит» – один из самых любопытных вариантов. Тут и конкуренция, и меньше ответственности, ведь нет статуса главной надежды клуба. А Алексей уже пересидел в этом костюмчике.

Пора сменить форму.

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