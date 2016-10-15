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  • «Спартак» выиграл у «Ростова». «Рубин» разгромил «Крылья Советов». Ключевые моменты 10-го тура РФПЛ

«Спартак» выиграл у «Ростова». «Рубин» разгромил «Крылья Советов». Ключевые моменты 10-го тура РФПЛ

«Спартак» – «Ростов» – 1:0

Открывает счет «Спартак». Глушаков, после удаления Кудряшова получивший указание играть ближе к атаке, переиграл Джанаева. Гол Дениса так и остался победным.

В концовке первого тайма Федор Кудряшов получил красную карточку.

Составы команд.

«Спартак»: Ребров, Маурисио, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Глушаков, Попов, Джано, Зе Луиш.

Запасные: Песьяков, Ещенко, Кутин, Таски, Ромуло, Мельгарехо, Зуев, Давыдов.

«Ростов»: Джанаев, Мевля, Гранат, Навас, Кудряшов, Гацкан, Калачев, Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун.

Запасные: Медведев, Комиссаров, Папа Гуйе, Эзатолахи. Киреев, Препелицэ, Байрамян, Григорьев, Скопинцев, Ярошенко.

«Рубин» – «Крылья Советов» – 3:0

Жонатас доводит счет до разгромного.

Рочина забивает второй мяч.

Максим Канунников под занавес первого тайма открыл счет.

Стартовые составы

«Рубин»: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, М’Вила, Цакташ, Каннуников, Рочина, Ткачук, Жонатас.

Запасные: Нестеренко, Устинов, Бергстрем, Кверквелия, Санчес, Ахметов, Оздоев, Сонг, Карадениз, Лестьенн, Жемалетдинов, Девич.

«Крылья Советов»: Лория, Ятченко, Надсон, Таранов, Концедалов, Цаллагов, Бато, Родич, Молло, Ткачев, Корниленко.

Запасные: Павлов, Конюхов, Маргасов, Божин, Башкиров, Чочиев, Зинков, Паскуато.

«Амкар» – «Локомотив» – 0:0

Обзор матча.

Стартовые составы команд.

«Амкар»: Селихов, Милькович, Занев, Зайцев, Гол, Бодул, Шаваев, Анене, Джикия, Баланович, Идову.

Запасные: Хомич, Будаков, Конде, Шиндер, Гиголаев, Комолов, Черенчиков, Хурцидзе, Костюков, Прокофьев, Салугин.

«Локомотив»: Гилерме, Янбаев, Михалик, Пейчинович, Денисов В., Денисов И., Баринов, Коломейцев, Самедов, Касаев, Миранчук.

Запасные: Абаев, Лобанцев, Логашов, Ротенберг, Фернандеш, Ндинга, Игнатьев, Лапшов, Галаджан, Хенти, Шкулетич.

ЦСКА – «Уфа» – 1:0

Обзор матча

Россия. Премьер-лига Россия Амкар-Пермь Локомотив
Комментарии (21)
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alp
1476552392
спартак плохо выглядит.... ну какая им европа??????
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alp
1476554091
ростов решает финансовые проблемы за счет спартака..... жаль..........
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Sany-116
1476555156
За такое судейство надо крючок в очко продеть и повесить сушить.
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Жека 35
1476555923
Да уж, рассчитывал интересную игру посмотреть...
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Жека 35
1476556137
Даже коменты говорят: это извинение судей перед Спартаком за матч в Питере. Интересно, когда судьи Ростову долги вернут, и за Питер, и за вот эту Москву???
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Юрий Крутько
1476556682
Если ошибка Иванова, в игре Зенит-Спартак не повлияла на результат(Зенит явно выглядел сильнее),то ошибка Белобородова с первым удалением,сильно повлияла на исход матча Спартака и Ростова.Ростов-молодцы!Выглядели очень хорошо,боролись до самого конца и,даже вдевятером могли уйти от поражения...Надо сказать Спартак и его окружение создало сильное давление на следующего судью с его участием(имею в виду после Зенит-Спартак) и судья не справился,ошибся...
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polt
1476556818
АФУЕТЬ!!! Судейский безпридел!!! Спартак в полном говне....
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Valvray
1476561196
Ну что, где армия спартаковской глорской шушеры, которая должна кричать что все норм и ростов не убивали?!
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BANNIKOV1970
1476561196
как был ростов костоломы так и остались
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lihindic
1476563841
вонючие ромбики, как и кони на халяву тур проскакали
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