«Спартак» выиграл у «Ростова». «Рубин» разгромил «Крылья Советов». Ключевые моменты 10-го тура РФПЛ

«Спартак» – «Ростов» – 1:0

Открывает счет «Спартак». Глушаков, после удаления Кудряшова получивший указание играть ближе к атаке, переиграл Джанаева. Гол Дениса так и остался победным.

В концовке первого тайма Федор Кудряшов получил красную карточку.

Составы команд.

«Спартак»: Ребров, Маурисио, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Глушаков, Попов, Джано, Зе Луиш.

Запасные: Песьяков, Ещенко, Кутин, Таски, Ромуло, Мельгарехо, Зуев, Давыдов.

«Ростов»: Джанаев, Мевля, Гранат, Навас, Кудряшов, Гацкан, Калачев, Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун.

Запасные: Медведев, Комиссаров, Папа Гуйе, Эзатолахи. Киреев, Препелицэ, Байрамян, Григорьев, Скопинцев, Ярошенко.

«Рубин» – «Крылья Советов» – 3:0

Жонатас доводит счет до разгромного.

Рочина забивает второй мяч.

Максим Канунников под занавес первого тайма открыл счет.

Стартовые составы

«Рубин»: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, М’Вила, Цакташ, Каннуников, Рочина, Ткачук, Жонатас.

Запасные: Нестеренко, Устинов, Бергстрем, Кверквелия, Санчес, Ахметов, Оздоев, Сонг, Карадениз, Лестьенн, Жемалетдинов, Девич.

«Крылья Советов»: Лория, Ятченко, Надсон, Таранов, Концедалов, Цаллагов, Бато, Родич, Молло, Ткачев, Корниленко.

Запасные: Павлов, Конюхов, Маргасов, Божин, Башкиров, Чочиев, Зинков, Паскуато.

«Амкар» – «Локомотив» – 0:0

Обзор матча.

Стартовые составы команд.

«Амкар»: Селихов, Милькович, Занев, Зайцев, Гол, Бодул, Шаваев, Анене, Джикия, Баланович, Идову.

Запасные: Хомич, Будаков, Конде, Шиндер, Гиголаев, Комолов, Черенчиков, Хурцидзе, Костюков, Прокофьев, Салугин.

«Локомотив»: Гилерме, Янбаев, Михалик, Пейчинович, Денисов В., Денисов И., Баринов, Коломейцев, Самедов, Касаев, Миранчук.

Запасные: Абаев, Лобанцев, Логашов, Ротенберг, Фернандеш, Ндинга, Игнатьев, Лапшов, Галаджан, Хенти, Шкулетич.

ЦСКА – «Уфа» – 1:0

Обзор матча