«Спартак» выиграл у «Ростова». «Рубин» разгромил «Крылья Советов». Ключевые моменты 10-го тура РФПЛ

Открывает счет «Спартак». Глушаков, после удаления Кудряшова получивший указание играть ближе к атаке, переиграл Джанаева. Гол Дениса так и остался победным.
В концовке первого тайма Федор Кудряшов получил красную карточку.
Составы команд.
«Спартак»: Ребров, Маурисио, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Глушаков, Попов, Джано, Зе Луиш.
Запасные: Песьяков, Ещенко, Кутин, Таски, Ромуло, Мельгарехо, Зуев, Давыдов.
«Ростов»: Джанаев, Мевля, Гранат, Навас, Кудряшов, Гацкан, Калачев, Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун.
Запасные: Медведев, Комиссаров, Папа Гуйе, Эзатолахи. Киреев, Препелицэ, Байрамян, Григорьев, Скопинцев, Ярошенко.
«Рубин» – «Крылья Советов» – 3:0
Жонатас доводит счет до разгромного.
Рочина забивает второй мяч.
Максим Канунников под занавес первого тайма открыл счет.
Стартовые составы
«Рубин»: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, М’Вила, Цакташ, Каннуников, Рочина, Ткачук, Жонатас.
Запасные: Нестеренко, Устинов, Бергстрем, Кверквелия, Санчес, Ахметов, Оздоев, Сонг, Карадениз, Лестьенн, Жемалетдинов, Девич.
«Крылья Советов»: Лория, Ятченко, Надсон, Таранов, Концедалов, Цаллагов, Бато, Родич, Молло, Ткачев, Корниленко.
Запасные: Павлов, Конюхов, Маргасов, Божин, Башкиров, Чочиев, Зинков, Паскуато.
Обзор матча.
Стартовые составы команд.
«Амкар»: Селихов, Милькович, Занев, Зайцев, Гол, Бодул, Шаваев, Анене, Джикия, Баланович, Идову.
Запасные: Хомич, Будаков, Конде, Шиндер, Гиголаев, Комолов, Черенчиков, Хурцидзе, Костюков, Прокофьев, Салугин.
«Локомотив»: Гилерме, Янбаев, Михалик, Пейчинович, Денисов В., Денисов И., Баринов, Коломейцев, Самедов, Касаев, Миранчук.
Запасные: Абаев, Лобанцев, Логашов, Ротенберг, Фернандеш, Ндинга, Игнатьев, Лапшов, Галаджан, Хенти, Шкулетич.
Обзор матча