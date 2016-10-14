Милота дня. Мальчик остановил игру, чтобы завязать шнурки сопернику

На детском матче в аргентинской Кордове один из мальчишек остановил игру для того, чтобы завязать игроку команды-соперника шнурки, вероятно, позаботившись о его безопасности. Юмористы, впрочем, предположили, что парень решил связать шнурки вместе, но это вряд ли.

Такое мы уже видели и во взрослом футболе, когда Самюэль Это’О завязал шнурки чужому голкиперу, потому что тому в перчатках это сделать невозможно. Что ж, здорово видеть подобный жест уважения и в детских лигах, особенно аргентинской, где градус борьбы зачастую слишком велик для вот таких милых сцен.