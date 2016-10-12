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    • Сборная России опустится ниже 50-го места в рейтинге ФИФА. Промес может не сыграть с «Ростовом». Дайджест событий дня

    Сборная России опустится ниже 50-го места в рейтинге ФИФА. Промес может не сыграть с «Ростовом». Дайджест событий дня


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    Голосов: 2
    12.10.2016 20:00
    Тони Кроос стал самым высокооплачиваемым немецким футболистом в истории. Сборная России рухнет в рейтинге ФИФА. В «Лужники» приедет Бразилия или Аргентина. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    «Зенит» намерен удержать Витселя. Или продать его подороже

    «Зенит» готов сделать предложение о продлении действующего контракта бельгийцу Акселю Витселю. Текущее соглашение рассчитано до лета 2017 года, и, согласно правилам ФИФА, вскоре футболист может вести переговоры с любым клубом, не извещая о своих планах нынешнего работодателя.

    Руководство клуба из Санкт-Петербурга вряд ли рассчитывает бесплатно терять своего игрока, за которым прошедшим летом была открыта настоящая охота. Наиболее активно в этом плане себя проявил «Ювентус», который до последних минут трансферного окна пытался заполучить игрока сборной Бельгии.

    Кроос продлил контракт с «Реалом» и будет зарабатывать 20 миллионов в год

    «Реал» объявил о продлении контракта с полузащитником Тони Кроосом. 26-летний хавбек заключил с мадридском клубом соглашение до лета 2022 года. По новому контракту Кроос будет зарабатывать около 20 миллионов евро за сезон, что позволяет ему стать самым высокооплачиваемым немецким футболистом в истории.

    Крыша за 400 миллионов. Как будет выглядеть обновленный стадион «Реала»

    Салугин рассказал, как Карвальо приходил на взвешивание с гамбургером

    – Видели Гинера в ярости?

    – Хотите, чтобы я раскрыл все тайны, а Леннорович меня в ЦСКА обратно не взял? Если честно, не помню его в ярости. Я играл в основе, когда были победы и один позитив. Был даже момент, когда 3-4 месяца Газзаев нас не взвешивал. Сказал, что всем парням доверяет на сто процентов.

    – Карвальо тоже не взвешивался?

    – Карвальо так играл, что было без разницы, в каком он весе. Вы бы видели, каким он возвращался из Бразилии! Не сказать, что Карвальо много ел, просто любил фастфуд, в «Макдональдс» походить. Однажды была интересная история. Взвешивание перед тренировкой в динамовском манеже, он приходит веселый, с гамбургером. Причем за каждые 100 грамм лишнего веса штраф – 100 долларов. Карвальо улыбнулся и встал на весы прямо в куртке и с гамбургером в руке.

    В новом рейтинге ФИФА сборная России опустится ниже 50-го места

    Сборная России в обновленном рейтинге ФИФА, который официально будет представлен 20 октября, займет самое низкое место в своей истории. По ориентировочным данным, российская команда займет 52-е место, пропустив вперед себя сборные таких стран, как Конго, Албания, Узбекистан, Иран и Тунис.

    Таким образом, Россия впервые в своей истории опустится ниже 50-й строчки в рейтинге ФИФА. Ранее худшим результатом было 40-е место в 1998 году.

    «Нет слов». Как сборная России устроила шоу на открытии стадиона «Краснодара»

    Месси вернулся к полноценным тренировкам

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси провел тренировку в общей группе каталонской команды. Напомним, что аргентинский форвард получил травму в матче чемпионата Испании против «Атлетико», из-за которой пропустил три недели.

    Депутат Госдумы не верит в победу сборной на ЧМ

    Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал информацию о том, что в обновленном рейтинге ФИФА национальная команда займет самое низкое место в своей истории.

    «Российский футбол идет вниз. Предыдущее поколение уже уходит, а молодежи, способной бороться на равных с другими сборными, у нас нет. Проблемы у нас серьезные, поэтому их нужно решать начиная с детско-юношеского футбола. У нас есть совместная программа с немецким футбольным союзом по подготовке детей от 9 до 14 лет.

    Необходимо как можно быстрее внедрять ее в жизнь. Думаю, через 6-8 лет она принесет первые плоды. Сейчас можно забыть о победе на домашнем чемпионате мира. Очень жаль Станислава Черчесова. Он хороший мужик, но сделать ничего не сможет», — сказал Лебедев.

    Вернуть уважение. Как Черчесов делает самое главное

    Промес рискует пропустить матч с «Ростовом»

    Участие полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в матче 10-го тура чемпионата России против «Ростова» находится под вопросом. Сегодня Промес прошел медицинское обследование, которое выявило у него сильный ушиб левой стопы. Сообщается, что решение об участии хавбека в матче с «Ростовом» будет принято накануне или в день игры.

    Встреча между «Спартаком» и «Ростовом» пройдет 15 октября на стадионе «Открытие Арена».

    Марко Девич не верит в то, что Еременко употреблял наркотики

    Нападающий «Рубина» Марко Девич уверен, что 30-дневная дисквалификация хавбека ЦСКА Романа Еременко не может быть связана с употреблением финном наркотиков.

    «Хочу созвониться с ним, не верю, что он мог употреблять наркотики. Я Ерему хорошо знаю. В одном доме в Казани жили. Очень хороший, классный игрок. Он такой, что может играть через боль, на уколах. Может, попросил, чтобы ему вкололи что-то, а там не знали, что оно подпадает под запрет? Нельзя такого писать про наркотики – мне даже стыдно подумать об этом! Уверен, что ничего подобного просто не может быть», – сказал Девич.

    На матч открытия «Лужников» в Москву приедет Бразилия или Аргентина

    Министр спорта РФ Виталий Мутко рассказал о предстоящих товарищеских матчах сборной России: «В марте хотим открыть стадион в Сочи игрой сборной России. У сборной Турции теперь обязательство приехать к нам. Хорваты готовы с нами играть. Хотелось бы открыть «Лужники» матчем со сборной Бразилии или Аргентины«, – сказал Мутко.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
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    Комментарии (14)
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    343443
    1476312434
    нужно опустить на последнее место
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    Ver
    1476323502
    Все сборные падают в рейтинге перед домашними чемпионатами, даже Бразилия вроде куда-то в третий десяток летала....
    Ответить
    magg27
    1476327591
    с такой игрой скоро вылетим из рейтинга!
    Ответить
    Zenit-84
    1476331559
    и еще скорей всего опустимся（（
    Ответить
    Legioner-05
    1476336177
    Конго играет лучше русских,охренеть докатились.срамота
    Ответить
    Пиво без газа
    1476337672
    Гуса Ивановича, нужно звать, пусть помогает.
    Ответить
    lek!
    1476340510
    Мутко говорит о развитии футбола , а тут сборная деградирует . Мутко теперь с кого спрашивать ?????????????
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    vladimir-7
    1476340884
    Спартак теперь перед каждым матчем заявляет, что Промес возможно не сыграет в очередном матче, чтобы усыпить бдительность противника. Так заявляли перед игрой с Зенитом, а Промес вышел с первых минут и играл до конца матча. Но цыгана обмануть им не удалось.
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    Strig
    1476360291
    Ниже плинтуса не опустят...
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    D'achkov
    1476445937
    витсель все равно уйдёт
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